Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4812184-aecf-4f5c-af9c-93b6adb27355","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem erre a helyzetre számított Upor László, a Színház és Filmművészeti Egyetem rektorhelyettese, mikor beadta vezetői pályázatát. Ha a Parlament pénteken megszavazza, az SZFE is alapítványi fenntartásba kerül, a tiltakozók az egyetem autonómiáját féltik. A miniszterrel is tárgyaltak, bár Upor szerint az nem tárgyalás volt, csak párhuzamos monológok, Palkovicsot pedig elmondása szerint nem érdekelték a tények. Upor Lászlóval az eheti HVG Portré rovatában készült beszélgetés.","shortLead":"Nem erre a helyzetre számított Upor László, a Színház és Filmművészeti Egyetem rektorhelyettese, mikor beadta vezetői...","id":"20200701_Upor_Laszlo_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4812184-aecf-4f5c-af9c-93b6adb27355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff0425a-4739-41bd-8445-e4eb169328c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_Upor_Laszlo_interju","timestamp":"2020. július. 01. 17:43","title":"Upor László: \"Szívesen elmagyaráznám, mi a különbség a szeretkezés és a nemi erőszak között\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d69dbb6-1df8-4cf1-a792-a87dd50b27fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 14 egyik hasznos újítása buktatott le néhány, a vágólap tartalma iránt kíváncsiskodó appot. Olyan népszerű szoftverekről van szó, mint a TikTok, az AliExpress vagy a Viber.","shortLead":"Az iOS 14 egyik hasznos újítása buktatott le néhány, a vágólap tartalma iránt kíváncsiskodó appot. Olyan népszerű...","id":"20200702_vagolap_olvasasa_ios_14_funkciok_kemkedes_tiktok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d69dbb6-1df8-4cf1-a792-a87dd50b27fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84eb0913-7e7b-43e7-b7c1-6834223abe59","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_vagolap_olvasasa_ios_14_funkciok_kemkedes_tiktok","timestamp":"2020. július. 02. 09:03","title":"Népszerű iPhone-os appok olvasgatják a kimásolt szövegeket, jelszavakat is láthatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3a1e06-982e-4e85-8030-ae8993fcc769","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rovar pusztítja a termést, a kormány a rendhagyó megoldásoktól sem riad vissza. Indiában már bevált a kemény rock.\r

","shortLead":"A rovar pusztítja a termést, a kormány a rendhagyó megoldásoktól sem riad vissza. Indiában már bevált a kemény rock.\r

","id":"20200630_Heavy_metal_saska_Nepal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f3a1e06-982e-4e85-8030-ae8993fcc769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32f1fdc-f498-4eea-b0d0-2882f102f44d","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Heavy_metal_saska_Nepal","timestamp":"2020. június. 30. 19:48","title":"Heavy metállal űzik el a sáskákat Nepálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3295b0-f7d5-4eb4-a0c6-f6584381633c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legnagyobb fenyegetést a természetes élőhelyeik folyamatos pusztulása jelenti.","shortLead":"A legnagyobb fenyegetést a természetes élőhelyeik folyamatos pusztulása jelenti.","id":"20200630_2050re_kihalhatnak_a_koalak_Ausztralia_bizonyos_reszein","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d3295b0-f7d5-4eb4-a0c6-f6584381633c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0f1557-e5f8-4a61-a0b8-34aa3ddc250b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200630_2050re_kihalhatnak_a_koalak_Ausztralia_bizonyos_reszein","timestamp":"2020. június. 30. 17:02","title":"Kihalhatnak a koalák Ausztrália egyes részein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GVH szerint az egyik legnagyobb magyar kereskedelmi csatorna üzemeltetője nem szolgáltatott információkat a Central Digitális Média Kft. megszerzésére irányuló üzlettel kapcsolatban, ezért 20 millió forintra büntették.","shortLead":"A GVH szerint az egyik legnagyobb magyar kereskedelmi csatorna üzemeltetője nem szolgáltatott információkat a Central...","id":"20200630_RTL_Gazdasagi_Versenyhivatal_buntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461d2703-3e25-4e38-84e6-2e111cba7cf2","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_RTL_Gazdasagi_Versenyhivatal_buntetes","timestamp":"2020. június. 30. 19:18","title":" Nem engedték bevásárolni a magyar RTL-t, sőt, meg is büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e799bcc5-894b-44ed-8a90-8144ed598f3d","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Győztest hirdettek a tűzijáték meghívásos közbeszerzésén.","shortLead":"Győztest hirdettek a tűzijáték meghívásos közbeszerzésén.","id":"20200701_Tavkozlesi_ceg_szervezi_13_milliardert_az_augusztus_20ai_csodatuzijatekot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e799bcc5-894b-44ed-8a90-8144ed598f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a3ccd5-323d-42a4-b063-b2b4bfe6f7bd","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_Tavkozlesi_ceg_szervezi_13_milliardert_az_augusztus_20ai_csodatuzijatekot","timestamp":"2020. július. 01. 15:41","title":"Távközlési cég szervezi 1,3 milliárdért az augusztus 20-ai csodatűzijátékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Frakciót alakított két alpolgármester és két képviselő, amely aztán a fideszesekkel együtt szavazva megnyirbálta a momentumos polgármester jogköreit a 444.hu beszámolója szerint.\r

","shortLead":"Frakciót alakított két alpolgármester és két képviselő, amely aztán a fideszesekkel együtt szavazva megnyirbálta...","id":"20200701_god_ellenzeki_osszefogas_samsung_balogh_csaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad60cd87-51dc-47a0-910d-5fad4f7b1917","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_god_ellenzeki_osszefogas_samsung_balogh_csaba","timestamp":"2020. július. 01. 06:55","title":"Szétesett az ellenzéki összefogás Gödön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Felső-Ausztriában egy nap alatt 61-ről 190-re emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma.","shortLead":"Felső-Ausztriában egy nap alatt 61-ről 190-re emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma.","id":"20200701_felso_ausztria_iskola_ovoda_jarvanyhelyzet_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7711a591-cc80-422a-83b9-c9149a8f76a9","keywords":null,"link":"/vilag/20200701_felso_ausztria_iskola_ovoda_jarvanyhelyzet_koronavirus","timestamp":"2020. július. 01. 21:55","title":"Zárnak az iskolák és az óvodák Felső-Ausztriában a fokozódó járványhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]