Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cef0dfc-ed97-45ad-a9e2-7a9cbb402d9d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lejjebb kerültek a ranglétrán, a csapat költségvetése azonban nem változik.","shortLead":"Lejjebb kerültek a ranglétrán, a csapat költségvetése azonban nem változik.","id":"20200706_dvsc_debrecen_loki_koltsegvetes_papp_laszlo_szima_gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cef0dfc-ed97-45ad-a9e2-7a9cbb402d9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4aec70-5add-406a-9841-baf7fe2acfa0","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_dvsc_debrecen_loki_koltsegvetes_papp_laszlo_szima_gabor","timestamp":"2020. július. 06. 16:44","title":"1,2 milliárd forint marad az NB II.-be került DSVC költségvetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e840b4db-4e83-41bc-b1c1-a9a30beb6f23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tony-díjra is jelölt sztár 41 éves volt.","shortLead":"A Tony-díjra is jelölt sztár 41 éves volt.","id":"20200706_Koronavirus_Nick_Cordero_Broadway","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e840b4db-4e83-41bc-b1c1-a9a30beb6f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8656cd0b-46e6-4d10-baf3-9873ed260b21","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_Koronavirus_Nick_Cordero_Broadway","timestamp":"2020. július. 06. 11:34","title":"Koronavírusban meghalt Nick Cordero világhírű Broadway-színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd576a8b-9d4c-44f5-b386-58ed1c4e7154","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színházak, a múzeumok, a képtárak, a zenei intézmények és a független mozik kaphatnak a pénzügyi mentőcsomagból.","shortLead":"A színházak, a múzeumok, a képtárak, a zenei intézmények és a független mozik kaphatnak a pénzügyi mentőcsomagból.","id":"20200706_nagy_britannia_szinhaz_kultura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd576a8b-9d4c-44f5-b386-58ed1c4e7154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2b4aa3-ad0d-42d2-bcd2-d090aeed5889","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_nagy_britannia_szinhaz_kultura","timestamp":"2020. július. 06. 07:15","title":"Másfél milliárd fonttal segíti a kulturális intézményeket a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0ef7fb-0c95-4492-8bb4-e7cdc9288bef","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy újra felfedezett, értékes Rubens-festményt árvereznek el Londonban július végén. Az eddig vastag porréteg alatt rejtőző alkotásról a Sotheby's aukciósház szakértői állapították meg, hogy a flamand mester maga készítette.



","shortLead":"Egy újra felfedezett, értékes Rubens-festményt árvereznek el Londonban július végén. Az eddig vastag porréteg alatt...","id":"20200707_Ujra_elokerult_egy_elfeledett_Rubensfestmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e0ef7fb-0c95-4492-8bb4-e7cdc9288bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d98176-c217-4bf2-ad0d-de26564c60c3","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_Ujra_elokerult_egy_elfeledett_Rubensfestmeny","timestamp":"2020. július. 07. 09:42","title":"Újra előkerült egy elfeledett Rubens-festmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1143e937-2f27-491a-8cf9-4b327c42ae82","c_author":"Ligetvári Krisztina/Másfélfok","category":"gazdasag.zhvg","description":"Komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet, ha nincs elég víz. Ráadásul a vízhiány nem csak a közeljövő problémája: napjainkban, fejlett országokban is küzdenek ez ellen. ","shortLead":"Komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet, ha nincs elég víz. Ráadásul a vízhiány nem csak a közeljövő problémája...","id":"20200706_Vizhianyos_varosokban_fog_elni_az_emberiseg_jelentos_resze_ha_igy_folytatjuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1143e937-2f27-491a-8cf9-4b327c42ae82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9379ee-500d-4a1f-a994-3da5091f3b05","keywords":null,"link":"/zhvg/20200706_Vizhianyos_varosokban_fog_elni_az_emberiseg_jelentos_resze_ha_igy_folytatjuk","timestamp":"2020. július. 07. 08:55","title":"Vízhiányos városokban fog élni az emberiség jelentős része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8f2d1f-cf0f-4e44-a410-1b87d3ba03a5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az iraki illetékesek ugyanakkor közölték, hogy az újonnan fölszerelt rakétaelhárító akkor is megsemmisítette volna a rakétát, ha az nem téveszt célt. ","shortLead":"Az iraki illetékesek ugyanakkor közölték, hogy az újonnan fölszerelt rakétaelhárító akkor is megsemmisítette volna...","id":"20200705_Bagdadban_ismet_raketat_lottek_az_amerikai_kovetseg_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b8f2d1f-cf0f-4e44-a410-1b87d3ba03a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af2c8c5-7770-45ea-b568-5eb3c7fe32c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_Bagdadban_ismet_raketat_lottek_az_amerikai_kovetseg_fele","timestamp":"2020. július. 05. 15:44","title":"Bagdadban ismét rakétát lőttek az amerikai követség felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b268b983-9f9a-4872-b2d7-78d16287574c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentésére siető katonai helikopter szele miatt zuhanhatott le az a siklóernyős, aki vasárnap akadt fenn ernyőjével egy fán – állítja a szerencsétlenül járt férfi barátja.","shortLead":"A mentésére siető katonai helikopter szele miatt zuhanhatott le az a siklóernyős, aki vasárnap akadt fenn ernyőjével...","id":"20200707_A_mentohelikopter_szele_okozhatta_a_tragediat_Vertesszoloson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b268b983-9f9a-4872-b2d7-78d16287574c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a635a672-08a2-47c7-9f5f-da3191213f92","keywords":null,"link":"/elet/20200707_A_mentohelikopter_szele_okozhatta_a_tragediat_Vertesszoloson","timestamp":"2020. július. 07. 09:18","title":"A mentőhelikopter szele okozhatta a tragédiát Vértesszőlősön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54badbcc-bb95-4de7-82b8-9d006a76f416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint kockázatot jelent, hogy a környező országokban jóval magasabb az egymillió lakosra jutó új esetszám, mint amennyi nálunk a csúcsadat volt.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint kockázatot jelent, hogy a környező országokban jóval magasabb az egymillió lakosra...","id":"20200705_Merkely_akinek_nem_muszaj_ne_utazzon_kulfoldre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54badbcc-bb95-4de7-82b8-9d006a76f416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b00d61e-3fec-46e0-affd-24c2e270bd15","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Merkely_akinek_nem_muszaj_ne_utazzon_kulfoldre","timestamp":"2020. július. 05. 18:16","title":"Merkely: Akinek nem muszáj, ne utazzon külföldre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]