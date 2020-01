Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef231a4b-dc17-4f64-8a2e-c8df9de0fd7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budaörsi önkormányzat szerint a város egészségügyi központjában történt fertőzésekről nem tehetnek, mert az egynapos sebészet nem az önkormányzat hanem, az ÁNTSZ felügyelete mellett működik.","shortLead":"A budaörsi önkormányzat szerint a város egészségügyi központjában történt fertőzésekről nem tehetnek, mert az egynapos...","id":"20200120_Budaorsi_onkormanyzat_ok_nem_felelosek_a_budaorsi_szemeszeten_tortent_fertozesek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef231a4b-dc17-4f64-8a2e-c8df9de0fd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd3ea40-c956-4cf3-b0f2-ab43c81b9a3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Budaorsi_onkormanyzat_ok_nem_felelosek_a_budaorsi_szemeszeten_tortent_fertozesek_miatt","timestamp":"2020. január. 20. 16:44","title":"Budaörsi önkormányzat: nem felelősek a szemészeten történt fertőzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad8dd65-d949-473e-b78b-5924377944dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terméket visszahívták, mert halláskárosodást okozhat.","shortLead":"A terméket visszahívták, mert halláskárosodást okozhat.","id":"20200120_veszelyes_tuzijatek_green_wall_hallaskarosodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ad8dd65-d949-473e-b78b-5924377944dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f382a573-dfda-4ee3-b486-9d422bbf2f81","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_veszelyes_tuzijatek_green_wall_hallaskarosodas","timestamp":"2020. január. 20. 17:45","title":"Ha van önnél otthon ilyen tűzijáték, meg ne gyújtsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351a1c94-81d8-456c-ac0c-d35ff87aed16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már lehet szavazni a Highlights of Hungary idei jelöltjeire. Biokertészet, Wagner-napok, alternatív szülészeti mozgalom, természetfotós, zenei fesztivál is szerepel a jelöltek között. \r

","shortLead":"Már lehet szavazni a Highlights of Hungary idei jelöltjeire. Biokertészet, Wagner-napok, alternatív szülészeti...","id":"20200120_Mar_lehet_szavazni_a_Highlights_of_Hungary_idei_jeloltjeire","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=351a1c94-81d8-456c-ac0c-d35ff87aed16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55441010-ebd3-47b8-babc-efe2b9303b4e","keywords":null,"link":"/kultura/20200120_Mar_lehet_szavazni_a_Highlights_of_Hungary_idei_jeloltjeire","timestamp":"2020. január. 20. 13:15","title":"Azt mondják, ilyen Magyarország valódi arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be64995a-f853-4b20-b5c4-1f33bbaf726d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédő szervezet akár még Csuka Tamás nyugalmazott tábori lelkészt is behívná tanúnak, hogy kiderüljön, igazat írt-e a távirati iroda.","shortLead":"A jogvédő szervezet akár még Csuka Tamás nyugalmazott tábori lelkészt is behívná tanúnak, hogy kiderüljön, igazat írt-e...","id":"20200120_Beperli_az_MTIt_a_Magyar_Helsinki_Bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be64995a-f853-4b20-b5c4-1f33bbaf726d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1ddd6e-6218-4bce-a497-849fd3270155","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Beperli_az_MTIt_a_Magyar_Helsinki_Bizottsag","timestamp":"2020. január. 20. 14:08","title":"Beperli az MTI-t a Magyar Helsinki Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a5c333-8ee9-4bf4-92b8-7368901b1fb6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olasz Jannik Sinnert verte a magyar teniszező.","shortLead":"Az olasz Jannik Sinnert verte a magyar teniszező.","id":"20200122_Fucsovics_ismet_nyert_mar_a_32_kozott_van_Melbourneben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8a5c333-8ee9-4bf4-92b8-7368901b1fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acef34c-e2b6-4c5b-901e-0d91f40652c7","keywords":null,"link":"/sport/20200122_Fucsovics_ismet_nyert_mar_a_32_kozott_van_Melbourneben","timestamp":"2020. január. 22. 06:34","title":"Fucsovics ismét nyert, már a 32 között van Melbourne-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fitneszguru a Facebook-oldalán osztotta az észt.\r

\r

","shortLead":"A fitneszguru a Facebook-oldalán osztotta az észt.\r

\r

","id":"20200120_Schobert_Norbi_A_hazassagokat_a_nok_teszik_tonkre_mert_nem_fogynak_le_szules_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c488a429-ee81-49a1-ac36-fd059d98fa98","keywords":null,"link":"/elet/20200120_Schobert_Norbi_A_hazassagokat_a_nok_teszik_tonkre_mert_nem_fogynak_le_szules_utan","timestamp":"2020. január. 20. 13:57","title":"Schobert Norbert: A házasságokat a nők teszik tönkre, mert nem fogynak le szülés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8476d6-f803-4e7e-a68a-40da8c208558","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Ki ne tudná, hogy Belgium a szürrealizmus hazája? A dolog lényegét a világhírű belga szürrealista festő, René Magritte egyik képe foglalta a legjobban össze. Ezen egy pipa látható, alatta ezzel a felirattal: „ez nem egy pipa”.","shortLead":"Ki ne tudná, hogy Belgium a szürrealizmus hazája? A dolog lényegét a világhírű belga szürrealista festő, René Magritte...","id":"20200121_Szeretettel_Brusszelbol_Torpapa_a_tankban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e8476d6-f803-4e7e-a68a-40da8c208558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0479b9-fa7d-4e4d-a0e5-fdfa5512dc18","keywords":null,"link":"/360/20200121_Szeretettel_Brusszelbol_Torpapa_a_tankban","timestamp":"2020. január. 21. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Törpapa, a tankelhárító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eljárás folytatódik Magyarország ellen, de az EU soros elnökségét betöltő Horvátország szerint a büntetés nem old meg mindent, inkább párbeszédre kellene törekedni.","shortLead":"Az eljárás folytatódik Magyarország ellen, de az EU soros elnökségét betöltő Horvátország szerint a büntetés nem old...","id":"20200120_7_es_cikkely_horvatorszag_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74803c9-11a4-4972-a3bf-9d322c80d6e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_7_es_cikkely_horvatorszag_magyarorszag","timestamp":"2020. január. 20. 15:08","title":"7-es cikkely: Horvátország nem büntetné Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]