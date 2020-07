Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c79b9919-0333-4d15-b825-760255d6c2ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A busz utasai között diákok is voltak. Még nem világos, mi okozta a tragédiát.","shortLead":"A busz utasai között diákok is voltak. Még nem világos, mi okozta a tragédiát.","id":"20200707_to_kina_buszbaleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c79b9919-0333-4d15-b825-760255d6c2ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0974aba1-8b7e-41b3-8e3e-e7cc890eeb94","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_to_kina_buszbaleset","timestamp":"2020. július. 07. 14:39","title":"Tóba zuhant egy busz Kínában – 21 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az államok által támogatott dezinformáció olyasmi, amiről nem beszélnek a nyugati demokráciákban - írja közös cikkében Sohini Chatterjee, a Columbia Egyetem tanára, valamint Krekó Péter, a Political Capital igazgatója.","shortLead":"Az államok által támogatott dezinformáció olyasmi, amiről nem beszélnek a nyugati demokráciákban - írja közös cikkében...","id":"20200708_Euronews_Orban_letrehozta_az_EU_legkozpontositottabb_sajtobirodalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5147b8df-fb9b-4ad6-9b4c-66bf75694f1c","keywords":null,"link":"/360/20200708_Euronews_Orban_letrehozta_az_EU_legkozpontositottabb_sajtobirodalmat","timestamp":"2020. július. 08. 07:36","title":"Euronews: Magyarország a félretájékoztatást pénzelő államok élcsoportjában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eececc6c-ed8c-4df5-9702-04be95da5517","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az öntözésre kap pénzt a Lázár János által felügyelt állami ménesbirtok.","shortLead":"Az öntözésre kap pénzt a Lázár János által felügyelt állami ménesbirtok.","id":"20200707_mezohegyesi_menesbirtok_lazar_ontozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eececc6c-ed8c-4df5-9702-04be95da5517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e83c4d-eb98-4c9a-b748-2fb3b7d13e3c","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_mezohegyesi_menesbirtok_lazar_ontozes","timestamp":"2020. július. 07. 05:53","title":"8,5 milliárd forinttal segíti meg az állam a mezőhegyesi ménesbirtokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a869e03d-bbd2-4444-bd49-8aea51c82380","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Régi sebeket szakított fel Belgium az Amerikából indult szobordöntési hullám és a Kongói Demokratikus Köztársaság függetlenségének hatvanadik évfordulója. A gyarmati múlttal való szembenézéshez fontos lépés, hogy első belga uralkodóként Fülöp király hivatalosan is sajnálatát fejezte ki a gyarmattartó időszak „fájdalmas epizódjai\" miatt.","shortLead":"Régi sebeket szakított fel Belgium az Amerikából indult szobordöntési hullám és a Kongói Demokratikus Köztársaság...","id":"20200707_Szeretettel_Brusszelbol_Felszinre_tort_a_gyarmattarto_mult_traumaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a869e03d-bbd2-4444-bd49-8aea51c82380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fee957d-38f0-4318-bdec-bae6f9e69a76","keywords":null,"link":"/360/20200707_Szeretettel_Brusszelbol_Felszinre_tort_a_gyarmattarto_mult_traumaja","timestamp":"2020. július. 07. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Felszínre tört a belga gyarmattartó múlt traumája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b2dc7b-5a6a-4584-bfc7-fd683eebb25e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik nem teljesen elégedettek a gyári Type R-rel.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik nem teljesen elégedettek a gyári Type R-rel.","id":"20200707_minden_csak_nem_visszafogott_a_mugenfele_honda_civic_type_r","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59b2dc7b-5a6a-4584-bfc7-fd683eebb25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d18a2b2-90cc-430f-8a36-beb3b299ef1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_minden_csak_nem_visszafogott_a_mugenfele_honda_civic_type_r","timestamp":"2020. július. 07. 09:21","title":"Minden, csak nem visszafogott a Mugen-féle Honda Civic Type R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7876ff-96a6-4b35-89b7-cd58dce62c6f","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Míg a hagyományos iparágak többsége komoly visszaesést volt kénytelen elkönyvelni a koronavírus-járvány hónapjaiban, néhány szektorban fellendülést hozott a pandémia. A sikerek fontos trendváltásokra utalnak.","shortLead":"Míg a hagyományos iparágak többsége komoly visszaesést volt kénytelen elkönyvelni a koronavírus-járvány hónapjaiban...","id":"202027__jarvanyallo_iparagak__uj_utak__tartos_trendek__szex_video_robotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b7876ff-96a6-4b35-89b7-cd58dce62c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80af120-a9a1-4200-a81f-a6cb7e69fd90","keywords":null,"link":"/360/202027__jarvanyallo_iparagak__uj_utak__tartos_trendek__szex_video_robotok","timestamp":"2020. július. 07. 15:00","title":"A robotokon és a szexjátékokon még a járványválság sem talált fogást, sőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99772afc-4a71-46c7-9e18-00fe2e25a8b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bírságoknak csak a felét fizetik be a külföldi rendszámmal közlekedők. Az unión belül sokakat még meg lehet fogni, de azon kívül már más a helyzet.","shortLead":"A bírságoknak csak a felét fizetik be a külföldi rendszámmal közlekedők. Az unión belül sokakat még meg lehet fogni, de...","id":"20200707_kulfoldi_rendszam_meguszott_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99772afc-4a71-46c7-9e18-00fe2e25a8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4a1af8-ff69-4b4d-9019-bb590c56875c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_kulfoldi_rendszam_meguszott_birsag","timestamp":"2020. július. 07. 18:53","title":"Szinte esélytelen behajtani a bírságokat, ha nem uniós rendszámmal szabálytalankodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2072d0-0e42-4d40-8e66-23904987ce67","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A first lady egykori tanácsadója és bizalmasa tálal ki a szeptember elsején megjelenő visszaemlékezésében.","shortLead":"A first lady egykori tanácsadója és bizalmasa tálal ki a szeptember elsején megjelenő visszaemlékezésében.","id":"20200707_Botranykonyv_keszult_Melania_Trumprol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b2072d0-0e42-4d40-8e66-23904987ce67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7fde6d8-f6e5-4a27-bb7c-3cbd3a67376c","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_Botranykonyv_keszult_Melania_Trumprol","timestamp":"2020. július. 07. 11:15","title":"Botránykönyv készült Melania Trumpról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]