Több mint 11,5 millióan fertőződtek meg, és csaknem 600 ezer beteg halálát okozta a 2019 végén kitört koronavírus-járvány világszerte. A pandémia felbecsülhetetlen gazdasági károkat okozott annak ellenére, hogy a járvány csillapodásával mind több országban elkezdték enyhíteni a korlátozásokat. (Igaz, több helyen már ismét szigorításokat vezettek be.) Igyekszünk mindenről tájékoztatni olvasóinkat, tartsanak velünk, olvassák cikksorozatunkat.

A brit közlekedési minisztérium által összeállított listán - 14 brit tengerentúli terület mellett - 59 olyan ország szerepel, amelyek esetében London péntektől feloldotta az Angliába beutazókra érvényes, 14 napos elkülönítést előíró karanténszabályozást.

Nicola Sturgeon skót miniszterelnök csütörtök esti sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a skót kormány 57 ország - köztük Magyarország - esetében átvette és Skóciára is érvényesnek tekinti a brit kormány Angliára vonatkozó karanténmentességi döntését, de Szerbiát és Spanyolországot kihúzta listáról, mivel e két ország esetében továbbra is "aggodalomra ad okot" a Covid-19-járványt okozó új koronavírus elterjedtsége.

Az angliai és a skóciai karanténelőírás alól mentesített országok között van Magyarország mellett Csehország, Lengyelország, Németország, Franciaország és Olaszország. Portugália, Svédország, az Egyesült Államok és Kína, a közép- és kelet-európai országok közül Szlovákia, Szlovénia, Bulgária, Románia és Oroszország nem szerepel a listán.

A karanténkötelezettség alól azok a beutazók mentesülhetnek, akik az érkezésük előtti 14 napban nem jártak olyan országokban, amelyek nem szerepelnek az angliai és a skóciai karanténelőírás alól mentesített országok listáján.

Azoknak, akik ilyen országokat az érkezésük előtti 14 napban felkerestek, addig kell Angliában és Skóciában karanténban tartózkodniuk, amíg nem telik el 14 nap attól a naptól számítva, amikor elhagyták a mentesítési listán nem szereplő országokat.

A mentesített országokból Angliába és Skóciába beutazók továbbra is kötelesek megadni a brit határőrizeti hatóságoknak elérhetőségeiket, és be kell számolniuk arról, hogy az előző 14 napban mely országokban vagy térségekben jártak. Ezt az online kérdőívet az utazás megkezdése előtt ki kell tölteni.

A brit külügyminisztérium is módosította azt a felhívását, amelyben a legszükségesebb eseteken kívül eddig minden külföldi utazástól eltanácsolta a brit állampolgárokat. A külügyi tárca e felhívása már múlt szombattól nem volt érvényes azokra az országokra, amelyeknek a felkeresése a módosított útmutatás megfogalmazása szerint immár nem jelent "elfogadhatatlanul magas kockázatot" a brit utazókra. A brit külügyminisztériumi listán jórészt ugyanazok az országok és területek szerepelnek - így Magyarország is -, amelyekből a brit közlekedési tárca döntése alapján péntektől karanténkötelezettség nélkül be lehet utazni Angliába.

Akik viszont már múlt szombaton vagy a legutóbbi napokban elutaztak ezekbe az országokba, a rendelet alapján csak most péntektől térhetnek vissza Angliába és Skóciába úgy, hogy érkezésük után nem kell két hétre karanténba vonulniuk.

A brit közlekedési tárca már a múlt héten közölte: London elvárása az, hogy az angliai beutazási karanténkötelezettség alól felmentett országok szintén ne kötelezzék elkülönítésre a hozzájuk érkező briteket. A minisztérium hangsúlyozta azt is, hogy a karanténelőírás alól mentesített országok listáját a brit kormány folyamatos felülvizsgálat alatt tartja, és ha az egészségügyi kockázatok valahol ismét növekednének, annak az országnak vagy térségnek az esetében ismét bevezethető az elkülönítési előírás.

A brit kormány június 8-án léptette életbe az elkülönítési rendelkezést, amelynek alapján eddig kéthetes karanténba kellett vonulniuk a külföldről Nagy-Britanniába érkezőknek, köztük a brit állampolgároknak is. A kormány akkori indoklása szerint az intézkedés célja annak megakadályozása volt, hogy az immár visszavonulóban lévő nagy-britanniai koronavírus-járvány a külföldről behurcolt fertőzések miatt ismét fellángoljon.

Arra, aki nem tartotta magát a karanténelőíráshoz, a hatóságok Angliában ezer font (csaknem 400 ezer forint) pénzbüntetést szabhattak ki.A karanténkötelezettség alól nem mentesített országok esetében ez továbbra is érvényes, de egybehangzó - bár hivatalosan meg nem erősített - brit sajtóértesülések szerint ezt a szankciót a brit hatóságok az elmúlt hetekben alig néhány esetben alkalmazták. A The Times című konzervatív brit napilap úgy tudja, hogy a karanténkötelezettség bevezetése utáni egy hónapban mindössze két emberre róttak ki bírságot az előírás megsértése miatt.