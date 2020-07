Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Paks II. építéséhez kapcsolódó European Power Services Zrt.-t az orosz fő beruházó Roszatom egy leánycége és az MVM hozta létre.","shortLead":"A Paks II. építéséhez kapcsolódó European Power Services Zrt.-t az orosz fő beruházó Roszatom egy leánycége és az MVM...","id":"202028_european_power_services_oroszmagyar_baratsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362252cd-dd1e-4674-b057-b80ac68caf63","keywords":null,"link":"/360/202028_european_power_services_oroszmagyar_baratsag","timestamp":"2020. július. 11. 08:30","title":"Orosz–magyar barátság Paks körül, eggyel több orosz részvénnyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83195154-7230-4c34-8047-d5798d0024bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kétüléses roadstert terveztek a cseh autógyártó gyakornokai házi feladatként.","shortLead":"Egy kétüléses roadstert terveztek a cseh autógyártó gyakornokai házi feladatként.","id":"20200709_A_legizgalmasabb_Skoda_lenne_a_Slavia_de_nem_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83195154-7230-4c34-8047-d5798d0024bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2df9c5-b992-47e4-ade0-33cfa5de6f6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_A_legizgalmasabb_Skoda_lenne_a_Slavia_de_nem_lesz","timestamp":"2020. július. 10. 09:18","title":"A legizgalmasabb új Skoda lenne a Slavia, de nem lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5098a7-3712-4bce-bc24-bf4e958a99e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új konzolgeneráció játékaiból is léteznek majd dobozos verziók. A PlayStation 5-ös címeknél kisebb változás áll be ezen a téren.","shortLead":"Az új konzolgeneráció játékaiból is léteznek majd dobozos verziók. A PlayStation 5-ös címeknél kisebb változás áll be...","id":"20200710_sony_playstation_5_jatekok_spider_man_miles_morales","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed5098a7-3712-4bce-bc24-bf4e958a99e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16af3af9-0935-4d6f-bfa1-fa44d003b970","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_sony_playstation_5_jatekok_spider_man_miles_morales","timestamp":"2020. július. 10. 19:03","title":"A Sony megmutatta, miről lesznek felismerhetők a PlayStation 5 játékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef300fee-5d4f-4e60-b308-58d4af3d570b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ egyik legrégebbi állatparkja adománygyűjtésbe kezdett, mert veszélyben a fennmaradása.\r

","shortLead":"A világ egyik legrégebbi állatparkja adománygyűjtésbe kezdett, mert veszélyben a fennmaradása.\r

","id":"20200709_david_attenborough_londoni_allatkert_adomanygyujtes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef300fee-5d4f-4e60-b308-58d4af3d570b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc261fff-7eb3-449c-9ba3-65851727c3c8","keywords":null,"link":"/elet/20200709_david_attenborough_londoni_allatkert_adomanygyujtes","timestamp":"2020. július. 09. 22:10","title":"Bajban van a londoni állatkert, David Attenborough-t hívták segítségül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56485597-617f-4e1b-88dc-0af3f89294bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyűlnek a panaszok a neten: az Apple Music, pontosabban annak háttértevékenysége igencsak megterheli az iPhone-ok akkumulátorát.","shortLead":"Gyűlnek a panaszok a neten: az Apple Music, pontosabban annak háttértevékenysége igencsak megterheli az iPhone-ok...","id":"20200710_iphone_akkumulator_gyorsan_merul_apple_music_energiafogyasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56485597-617f-4e1b-88dc-0af3f89294bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0983c64-a937-471b-b918-5bd5652bdcaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_iphone_akkumulator_gyorsan_merul_apple_music_energiafogyasztas","timestamp":"2020. július. 10. 11:48","title":"Túl hamar merül le az iPhone-ja mostanában? Ez lehet az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony Gergely a kerületekre bízná az Airbnb korlátozását. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Karácsony Gergely a kerületekre bízná az Airbnb korlátozását. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200710_Radar360_Korulottunk_kering_a_virus_korlatozasok_johetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9ae165-5ded-4648-a880-33d02612c8fe","keywords":null,"link":"/360/20200710_Radar360_Korulottunk_kering_a_virus_korlatozasok_johetnek","timestamp":"2020. július. 10. 07:43","title":"Radar360: Körülöttünk kering a vírus, korlátozások jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9416ed01-0865-4c54-b450-a72a47cfa837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s Demeter Márta szerint társadalmi igény, hogy tisztán lássunk.","shortLead":"Az LMP-s Demeter Márta szerint társadalmi igény, hogy tisztán lássunk.","id":"20200710_kaleta_gabor_pedofilia_titkositas_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9416ed01-0865-4c54-b450-a72a47cfa837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ac0d48-040c-4755-a677-9d6b257fb577","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_kaleta_gabor_pedofilia_titkositas_ellenzek","timestamp":"2020. július. 10. 13:03","title":"A Kaleta-ügy titkosításának feloldását kéri az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8818e29-75b1-429e-8bff-f9ee949b0e9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halálos baleset érte a politikust.","shortLead":"Halálos baleset érte a politikust.","id":"20200710_meghalt_Koncz_Ferenc_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8818e29-75b1-429e-8bff-f9ee949b0e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6848c30-ab65-4a43-8db8-4537939df9d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_meghalt_Koncz_Ferenc_fidesz","timestamp":"2020. július. 10. 11:20","title":"Meghalt Koncz Ferenc fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]