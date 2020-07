Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c22aa948-ccfa-4efd-856f-5eeee19fd2af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hangos sportkipufogóval és állítható futóművel támad a szupersportos családi autó.","shortLead":"Hangos sportkipufogóval és állítható futóművel támad a szupersportos családi autó.","id":"20200710_meg_sportosabb_lett_a_740_loeros_kombi_audi_rs6","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c22aa948-ccfa-4efd-856f-5eeee19fd2af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b84a3e-79ee-4a76-9047-8211559d4165","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_meg_sportosabb_lett_a_740_loeros_kombi_audi_rs6","timestamp":"2020. július. 10. 07:59","title":"Még sportosabb lett a 740 lóerős kombi Audi RS6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581207b7-2e50-43d9-8e5b-50425b144afd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klip vadonatúj, a dal viszont, amire készült, 1972-es.\r

","id":"20200710_Varatlanul_megjelent_egy_uj_Rolling_Stonesklip","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=581207b7-2e50-43d9-8e5b-50425b144afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e3525c-e751-49c6-9913-8ceeed959456","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Varatlanul_megjelent_egy_uj_Rolling_Stonesklip","timestamp":"2020. július. 10. 09:40","title":"Váratlanul megjelent egy ütős, új Rolling Stones-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f9b1ca-2f5d-4af2-8c84-fb26e8d76a59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében járőröznek majd velük a határon. ","shortLead":"Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében járőröznek majd velük a határon. ","id":"20200710_Luxus_Land_Rovereket_kaptak_a_magyar_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10f9b1ca-2f5d-4af2-8c84-fb26e8d76a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942ab889-f4c6-4bc9-bc66-352f22e8ad6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_Luxus_Land_Rovereket_kaptak_a_magyar_rendorok","timestamp":"2020. július. 10. 12:37","title":"Luxus Land Rovereket kaptak a magyar rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszter 225 millió forintból, pályázati támogatásból megújított apátsági múzeum átadóünnepségén beszélt erről.","shortLead":"A miniszter 225 millió forintból, pályázati támogatásból megújított apátsági múzeum átadóünnepségén beszélt erről.","id":"20200710_szijjarto_peter_bencesek_tihanyi_apatsag_keresztenyek_vallasi_kozosseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ec67c5-d8b8-455d-86d9-b85fad536835","keywords":null,"link":"/kultura/20200710_szijjarto_peter_bencesek_tihanyi_apatsag_keresztenyek_vallasi_kozosseg","timestamp":"2020. július. 10. 21:01","title":"Szijjártó: A keresztények a világ legüldözöttebb vallási közössége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9abc8b-9f15-46ac-bb8b-acb8e2002120","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Fokozatosan emelkedik a szomszédos országokban regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, s miközben az érintett államok fokozatosan és szelektíven korlátozzák az emberek mozgásszabadságát, nem kizárt, hogy néhány állam esetében Magyarország is visszaállít egyes védőintézkedéseket, például a külföldről érkezők kötelező karanténját.\r

","shortLead":"Fokozatosan emelkedik a szomszédos országokban regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, s miközben az érintett...","id":"20200709_Nehez_napok_johetnek__a_szomszedsagban_tobb_helyen_sulyosbodik_a_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe9abc8b-9f15-46ac-bb8b-acb8e2002120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138c8596-bde6-4256-8d76-aa779df11ca6","keywords":null,"link":"/vilag/20200709_Nehez_napok_johetnek__a_szomszedsagban_tobb_helyen_sulyosbodik_a_jarvany","timestamp":"2020. július. 09. 18:20","title":"Nehéz napok jöhetnek – a szomszédságban több helyen súlyosbodik a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af57e75-af6a-41d9-a8d3-cc603db9e659","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarországon még mindig arra használják Trianont, hogy a populizmust gerjesszék vele. Bár a nevezetes szerződést éppen egy évszázada írták alá, a sebek mindmáig sajognak, pedig a háborút az Osztrák–Magyar Monarchia robbantotta ki. Csak ez valahogy elsikkad – írja a brit lap.","shortLead":"Magyarországon még mindig arra használják Trianont, hogy a populizmust gerjesszék vele. Bár a nevezetes szerződést...","id":"20200710_Independent_Trianon_Orban_trojai_falova_a_magyar_lelek_elfoglalasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af57e75-af6a-41d9-a8d3-cc603db9e659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce63a84d-1edd-4299-8b2b-ce068f9197b2","keywords":null,"link":"/360/20200710_Independent_Trianon_Orban_trojai_falova_a_magyar_lelek_elfoglalasara","timestamp":"2020. július. 10. 07:30","title":"Independent: Trianon Orbán trójai falova a magyar lélek elfoglalására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Szóban és tettben is megerősítette Peking, hogy a magáénak tekinti Hongkongot, amelynek sorsába kívülről nem tűr beleszólást, a belső ellenzéket pedig a vártnál is drasztikusabb nemzetbiztonsági törvénnyel kényszeríti megadásra.","shortLead":"Szóban és tettben is megerősítette Peking, hogy a magáénak tekinti Hongkongot, amelynek sorsába kívülről nem tűr...","id":"202028__sokkolt_hongkong__peking_berendezkedik__vasszigor__csizma_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb82404d-d626-4ed6-a837-2d2a961ca86b","keywords":null,"link":"/360/202028__sokkolt_hongkong__peking_berendezkedik__vasszigor__csizma_alatt","timestamp":"2020. július. 10. 15:00","title":"Peking megüzente: Hongkong az övé, és nem érdekli mások véleménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab29542-eb8c-4c77-9313-1fbc8177e076","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tóth István polgármester semmilyen hivatalos értesítést sem kapott a bontásról.","shortLead":"Tóth István polgármester semmilyen hivatalos értesítést sem kapott a bontásról.","id":"20200710_Lebontottak_a_keritest_a_gardonyi_szabadstrandon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aab29542-eb8c-4c77-9313-1fbc8177e076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdac3b7-5508-4a03-a27b-d620b0f44871","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Lebontottak_a_keritest_a_gardonyi_szabadstrandon","timestamp":"2020. július. 10. 20:05","title":"Lebontották a kerítést a gárdonyi szabadstrandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]