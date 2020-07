Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2db7eaa3-59ac-46b0-b996-2c487d290a5b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy 15 éves fiúra Coffs Harbour közelében szörfözés közben támadt egy cápa a szemtanúk szerint.","shortLead":"Egy 15 éves fiúra Coffs Harbour közelében szörfözés közben támadt egy cápa a szemtanúk szerint.","id":"20200712_capatamadas_ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2db7eaa3-59ac-46b0-b996-2c487d290a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5904f9a9-1260-4de6-94d2-58d698213864","keywords":null,"link":"/elet/20200712_capatamadas_ausztralia","timestamp":"2020. július. 12. 16:02","title":"Cápa végezhetett egy tizenéves szörfössel Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány háromnapos ünnepségsorozatot tervez a nemzeti ünnepre, de a koronavírus-járvány keresztülhúzhatja a számításaikat.","shortLead":"A kormány háromnapos ünnepségsorozatot tervez a nemzeti ünnepre, de a koronavírus-járvány keresztülhúzhatja...","id":"20200712_augusztus_20_tuzijatek_unnepseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4868f8b2-ac3d-450b-b710-d9850a5328d8","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_augusztus_20_tuzijatek_unnepseg","timestamp":"2020. július. 12. 15:30","title":"Még nem biztos, hogy lesz augusztus 20-án tűzijáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290c45e6-8ad7-4c22-a504-a696d84444eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Zebra által fejlesztett szemüveget viseli a raktári dolgozó, mindig a szeme előtt fog lebegni annak a terméknek a fotója és raktáron belüli koordinátája, amit éppen keres. A gyártó szerint az eszköz akár 24 százalékkal növelheti a raktári dolgozók hatékonyságát. Sőt a betanítást is kiválthatja, az újonnan belépő kollégák szinte azonnal munkába állhatnak.","shortLead":"Ha a Zebra által fejlesztett szemüveget viseli a raktári dolgozó, mindig a szeme előtt fog lebegni annak a terméknek...","id":"20200711_zebra_hd4000_okosszemuveg_raktarozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=290c45e6-8ad7-4c22-a504-a696d84444eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90c49e0-0c41-4267-91d3-3927e4c8e9bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200711_zebra_hd4000_okosszemuveg_raktarozas","timestamp":"2020. július. 11. 15:03","title":"Izgalmas új szemüveg teheti 24%-kal gyorsabbá a munkát a raktárakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098f9e9b-09e1-4e2f-9078-0e9094ccdf15","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Amitabh Bachchannak és a fiának is pozitív lett a tesztje.","shortLead":"Amitabh Bachchannak és a fiának is pozitív lett a tesztje.","id":"20200712_koronavirusos_bollywood_Amitabh_Bachchan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=098f9e9b-09e1-4e2f-9078-0e9094ccdf15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cf5537-cf23-470f-b145-7d80b45ae1ff","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_koronavirusos_bollywood_Amitabh_Bachchan","timestamp":"2020. július. 12. 11:48","title":"Koronavírusos az egyik legismertebb bollywoodi sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4a7aec-d1bd-4f52-b5a6-1b5db497e125","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész válófélben van, ami alaposan megnöveli a kiadásait.","shortLead":"A színész válófélben van, ami alaposan megnöveli a kiadásait.","id":"20200711_Robert_De_Niro_koronavirus_Nobu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c4a7aec-d1bd-4f52-b5a6-1b5db497e125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3844051f-6bb4-4b3c-9cee-9c8875f2a5da","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Robert_De_Niro_koronavirus_Nobu","timestamp":"2020. július. 11. 10:41","title":"Több millió dollárt bukott Robert De Niro a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fbaeac5-e564-44ce-88c0-6326d384edfd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Benedek Tibor ma lenne 48 éves.","shortLead":"Benedek Tibor ma lenne 48 éves.","id":"20200712_benedek_tibor_epres_panni_szuletesnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fbaeac5-e564-44ce-88c0-6326d384edfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6c6932-5dfe-4be1-9fcc-32cf483e3e79","keywords":null,"link":"/elet/20200712_benedek_tibor_epres_panni_szuletesnap","timestamp":"2020. július. 12. 10:09","title":"Benedek Tibor halála óta először posztolt Epres Panni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e7257a-e973-448b-b348-332dff6f042c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A rendszerváltáskor még csak alig több mint 200 olyan ember volt idehaza, aki megünnepelhette a századik születésnapját. Tavaly viszont már 1580 személy tartozott a százon túliak társaságába. Ráadásul az egyre elöregedő hazai népességen belül ez a legdinamikusabban növekvő korosztály.","shortLead":"A rendszerváltáskor még csak alig több mint 200 olyan ember volt idehaza, aki megünnepelhette a századik...","id":"202028_ded_es_ukszulok_nemzedeke_masfel_ezren_harom_szamjegyu_eletkorban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50e7257a-e973-448b-b348-332dff6f042c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f91163-e7e9-4f1c-9ce3-65638aa9d9b2","keywords":null,"link":"/360/202028_ded_es_ukszulok_nemzedeke_masfel_ezren_harom_szamjegyu_eletkorban","timestamp":"2020. július. 11. 12:00","title":"Másfél ezren élnek Magyarországon olyanok, akik még Trianon előtt születtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Olaszországban már a harmadik napja emelkedik a koronavírus-betegek száma. ","shortLead":"Olaszországban már a harmadik napja emelkedik a koronavírus-betegek száma. ","id":"20200710_olaszorszag_tartomanyok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f454ccf1-b8e5-4a84-b9a7-4c3f492c6018","keywords":null,"link":"/vilag/20200710_olaszorszag_tartomanyok_koronavirus","timestamp":"2020. július. 10. 22:03","title":"Több olasz tartományban ismét a veszélyességi szint fölött a járvány terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]