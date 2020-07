Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 1,8 millió megbetegedést regisztráltak eddig az országban.","shortLead":"Több mint 1,8 millió megbetegedést regisztráltak eddig az országban.","id":"20200711_Braziliaban_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1464feb-e943-4fd4-9c11-43addd128639","keywords":null,"link":"/vilag/20200711_Braziliaban_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. július. 11. 11:31","title":"Egy nap alatt 45 ezer fertőzött Brazíliában, átlépte a 70 ezret a halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2141bbfd-a41f-4385-a200-d07703ef6ecd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely az észak-amerikai szélsőjobboldali mozgalom politikai és kulturális kontúrjait festi fel egy később jó útra tért neonáci történetén keresztül. Sorozatunk harmadik részében, ahogy a főhős, mi is megismerkedhetünk a skinhead szubkultúrával, a fehér felsőbbrendűséget hirdető angol és észak-amerikai bőrfejűek világával – és azzal, mit talált ebben a közegben vonzónak Picciolini.","shortLead":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely...","id":"20200711_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__3_resz_Borfejuek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2141bbfd-a41f-4385-a200-d07703ef6ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff4afdb-5d1c-44c9-ada2-3a84c2651bf9","keywords":null,"link":"/360/20200711_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__3_resz_Borfejuek","timestamp":"2020. július. 11. 19:00","title":"Egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései – 3. rész, „Bőrfejűek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5699574f-b456-41ec-bf29-b5bc81a653d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros egykori labdarúgója 77 éves volt.","shortLead":"A Ferencváros egykori labdarúgója 77 éves volt.","id":"20200712_Meghalt_Szucs_Lajos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5699574f-b456-41ec-bf29-b5bc81a653d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8336a9-648c-4533-bd00-6635778e7950","keywords":null,"link":"/sport/20200712_Meghalt_Szucs_Lajos","timestamp":"2020. július. 12. 12:17","title":"Meghalt Szűcs Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77d958be-db10-428e-af17-45dda7865a37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Különleges képet készített két zebráról egy indiai fotós, Sarosh Lodi. A képpel csak egy baj van, hatalmas vita tört ki arról, hogy a baloldalon, vagy a jobboldalon lévő állat feje látszik-e a képen. Ön szerint?","shortLead":"Különleges képet készített két zebráról egy indiai fotós, Sarosh Lodi. A képpel csak egy baj van, hatalmas vita tört ki...","id":"20200712_Meg_tudja_mondani_melyik_zebra_nez_a_kameraba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77d958be-db10-428e-af17-45dda7865a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc6aa24-6b01-476e-bbc9-7c9effdcd997","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Meg_tudja_mondani_melyik_zebra_nez_a_kameraba","timestamp":"2020. július. 12. 18:37","title":"Meg tudja mondani, melyik zebra néz a kamerába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fbaeac5-e564-44ce-88c0-6326d384edfd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Benedek Tibor ma lenne 48 éves.","shortLead":"Benedek Tibor ma lenne 48 éves.","id":"20200712_benedek_tibor_epres_panni_szuletesnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fbaeac5-e564-44ce-88c0-6326d384edfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6c6932-5dfe-4be1-9fcc-32cf483e3e79","keywords":null,"link":"/elet/20200712_benedek_tibor_epres_panni_szuletesnap","timestamp":"2020. július. 12. 10:09","title":"Benedek Tibor halála óta először posztolt Epres Panni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f195964a-fad3-41b8-8927-6c19421a3fc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda 0 órától szigorodnak a belépés feltételei, a fertőzött országokból érkezőknek alapesetben karanténba kell vonulniuk, amit csak negatív PCR-teszttel lehet két hétnél korábban elhagyni.","shortLead":"Szerda 0 órától szigorodnak a belépés feltételei, a fertőzött országokból érkezőknek alapesetben karanténba kell...","id":"20200712_Gulyas_kormany_dontes_koronavirus_hatar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f195964a-fad3-41b8-8927-6c19421a3fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3debd7e2-c3b5-416b-b72a-36593a0993b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_Gulyas_kormany_dontes_koronavirus_hatar","timestamp":"2020. július. 12. 11:15","title":"Gulyás: Ismét karanténba kell vonulni a fertőzött országokból érkező magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6dd1652-7b71-412e-93cc-aad459f43841","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hőségre is zivatarokra is kiadta a veszélyjelzést a meteorológiai szolgálat, az Alföld nagy részén napos marad az idő.","shortLead":"Hőségre is zivatarokra is kiadta a veszélyjelzést a meteorológiai szolgálat, az Alföld nagy részén napos marad az idő.","id":"20200711_Viharos_szellel_jon_a_hidegrfont_figyelmeztetes_a_Balatonnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6dd1652-7b71-412e-93cc-aad459f43841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470dddd7-50e1-4db5-ab33-1b0ccc74ae84","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Viharos_szellel_jon_a_hidegrfont_figyelmeztetes_a_Balatonnal","timestamp":"2020. július. 11. 09:00","title":"Viharos széllel jön a hidegfront, figyelmeztetés a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f0d74f-d4b3-407f-9b95-bab3b3b97661","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Direkt36 forrásai szerint a szabálytalanság miatt örökségvédelmi bírságot is kirótt a kormányhivatal.","shortLead":"A Direkt36 forrásai szerint a szabálytalanság miatt örökségvédelmi bírságot is kirótt a kormányhivatal.","id":"20200711_regeszet_iragalmasrendi_korhaz_epitkezes_markolo_lelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4f0d74f-d4b3-407f-9b95-bab3b3b97661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36aabf63-627b-443d-842f-42d3455c7094","keywords":null,"link":"/kultura/20200711_regeszet_iragalmasrendi_korhaz_epitkezes_markolo_lelet","timestamp":"2020. július. 11. 10:29","title":"Egyszerűen kimarkolózták az értékes régészeti leleteket az Irgalmasrendi kórház bővítésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]