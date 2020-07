Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b529d76c-dfde-459e-98b3-1a59d5fee54b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai lap hazai tudósítója a Kazinczy utcából jelentkezett.","shortLead":"Az amerikai lap hazai tudósítója a Kazinczy utcából jelentkezett.","id":"20200716_bulinegyed_bulituristak_bloomberg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b529d76c-dfde-459e-98b3-1a59d5fee54b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9aa466-4ecb-4b5e-bceb-7be1a68f3e35","keywords":null,"link":"/elet/20200716_bulinegyed_bulituristak_bloomberg","timestamp":"2020. július. 16. 14:35","title":"Bloomberg-videóriport: Üres a bulituristák nélkül Budapest belvárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edaf7ead-8ce6-4c55-b6bd-89cdea4b9c8f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A Kaleta-botrány bűnügyi, jogi és politikai aspektusain túl felveti a kérdéseket, mi is a pedofília, betegség-e, kik a pedofilok, hogyan védheti meg magát tőlük a társadalom, megoldás-e kémiai kasztrálásuk.","shortLead":"A Kaleta-botrány bűnügyi, jogi és politikai aspektusain túl felveti a kérdéseket, mi is a pedofília, betegség-e, kik...","id":"202029_ha_kezelesbe_veszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edaf7ead-8ce6-4c55-b6bd-89cdea4b9c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a133232-8133-41b8-b4ed-9399da39ea68","keywords":null,"link":"/360/202029_ha_kezelesbe_veszik","timestamp":"2020. július. 16. 16:30","title":"\"A pedofília függőség, mint az alkoholizmus, nem múlik el, de kordában tartható\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Real Madrid 34. bajnoki címét követően nyilatkozott a francia tréner. ","shortLead":"A Real Madrid 34. bajnoki címét követően nyilatkozott a francia tréner. ","id":"20200717_Zidane_Csapatmunka_nelkul_nem_lettunk_volna_bajnokok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b8633f-73d0-47f3-b17b-4b8e30f92963","keywords":null,"link":"/sport/20200717_Zidane_Csapatmunka_nelkul_nem_lettunk_volna_bajnokok","timestamp":"2020. július. 17. 12:10","title":"Zidane: Csapatmunka nélkül nem lettünk volna bajnokok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b69b46d-f1a1-408b-993f-6c37b2a07be6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig ismert legnagyobb németországi meteoritdarabra bukkantak egy kertben. A kő több mint 30 kilót nyom.","shortLead":"Az eddig ismert legnagyobb németországi meteoritdarabra bukkantak egy kertben. A kő több mint 30 kilót nyom.","id":"20200716_meteorit_nemetorszag_egitest_meteor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b69b46d-f1a1-408b-993f-6c37b2a07be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"452b94da-a299-4ec4-b166-97593a70ed22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_meteorit_nemetorszag_egitest_meteor","timestamp":"2020. július. 16. 09:33","title":"Egy több mint 30 kilós meteoritot találtak egy németországi kertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Később, ha lehet, megtartják. De augusztus 20-án biztos, hogy nem lesz tűzijáték és Szent István napi ünnepségsorozat. Kormányinfó.","shortLead":"Később, ha lehet, megtartják. De augusztus 20-án biztos, hogy nem lesz tűzijáték és Szent István napi ünnepségsorozat...","id":"20200716_Dontott_a_kormany_Elmarad_a_tuzijatek_augusztus_20an","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c42025-9be9-40b0-bee5-839207d1a761","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Dontott_a_kormany_Elmarad_a_tuzijatek_augusztus_20an","timestamp":"2020. július. 16. 10:22","title":"Döntött a kormány: elmarad a tűzijáték augusztus 20-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc30c6a-7691-49fc-a6b1-cf445403b19d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Száznál is több eljárás indult rémhírterjesztés, valamint csalás miatt, a közveszéllyel fenyegetés miatt 29-szer volt dolguk a rendőröknek.","shortLead":"Száznál is több eljárás indult rémhírterjesztés, valamint csalás miatt, a közveszéllyel fenyegetés miatt 29-szer volt...","id":"20200715_rendorseg_eljaras_jarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cc30c6a-7691-49fc-a6b1-cf445403b19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635563fc-95a8-46dc-8c72-6abf4e9438b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_rendorseg_eljaras_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. július. 15. 19:35","title":"Eddig 455 eljárást indított a rendőrség a járvánnyal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahol sok ember tartózkodik együtt, a vírus fertőzőképes marad.","shortLead":"Ahol sok ember tartózkodik együtt, a vírus fertőzőképes marad.","id":"20200716_merkely_bela_koronavirus_jarvany_maszk_zart_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b9778a-c102-40ee-b741-70c27ec6fbb9","keywords":null,"link":"/elet/20200716_merkely_bela_koronavirus_jarvany_maszk_zart_ter","timestamp":"2020. július. 16. 09:38","title":"Merkely szerint zárt térben újra maszkot kellene hordani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d42d5713-4843-4e60-a4ae-f72a14303c32","c_author":"HVG360","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20200717_szinkereso_jatek_a_hvg360on","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d42d5713-4843-4e60-a4ae-f72a14303c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae678e4-8a81-414d-b0df-f5c02ebf9eac","keywords":null,"link":"/360/20200717_szinkereso_jatek_a_hvg360on","timestamp":"2020. július. 17. 12:08","title":"Színkereső játék a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]