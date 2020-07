Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Később, ha lehet, megtartják. De augusztus 20-án biztos, hogy nem lesz tűzijáték és Szent István napi ünnepségsorozat. Kormányinfó.","shortLead":"Később, ha lehet, megtartják. De augusztus 20-án biztos, hogy nem lesz tűzijáték és Szent István napi ünnepségsorozat...","id":"20200716_Dontott_a_kormany_Elmarad_a_tuzijatek_augusztus_20an","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c42025-9be9-40b0-bee5-839207d1a761","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Dontott_a_kormany_Elmarad_a_tuzijatek_augusztus_20an","timestamp":"2020. július. 16. 10:22","title":"Döntött a kormány: elmarad a tűzijáték augusztus 20-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d826cb11-cc97-4274-9b71-007b206cefea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Módosított a rendeleten a kormány.","shortLead":"Módosított a rendeleten a kormány.","id":"20200716_Utazasi_korlatozasok_orszagokon_belul_is_megkulonboztethetnek_teruleteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d826cb11-cc97-4274-9b71-007b206cefea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e695bc-ad76-4b2e-a3f8-70525528cd0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Utazasi_korlatozasok_orszagokon_belul_is_megkulonboztethetnek_teruleteket","timestamp":"2020. július. 16. 08:52","title":"Utazási korlátozások: országokon belül is megkülönböztethetnek területeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd5c965c-37b3-413a-b037-11c384cb8741","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás miatt több millió embert veszélyeztet a hőstressz, ami miatt akár le is állhatnak a szerveink. ","shortLead":"A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás miatt több millió embert veszélyeztet a hőstressz, ami miatt akár...","id":"20200717_Vegzetesen_forroak_lesznek_a_nyarak_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd5c965c-37b3-413a-b037-11c384cb8741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd0368b-990a-4ee7-97d4-ae192a98c724","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_Vegzetesen_forroak_lesznek_a_nyarak_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2020. július. 17. 13:13","title":"Végzetesen forróak lesznek a nyarak a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8d22f3-d414-40ef-a3cf-ce497f7743ce","c_author":"Cisco Magyarország","category":"brandcontent","description":"Nagyon úgy fest, hogy a koronavírus járvány egyik legnagyobb hatású járulékos változása az otthoni munkavégzés látványos sikere és térnyerése. Az azonban azért még kérdéses, hogy a cégek megtartják-e ezt a lehetőséget, a távmunka tartós fenntartásához ugyanis sok változtatásra van szükség. \r

","shortLead":"Nagyon úgy fest, hogy a koronavírus járvány egyik legnagyobb hatású járulékos változása az otthoni munkavégzés...","id":"cisco_20200715_webex_homeoffice_tavmunka_tevhitek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc8d22f3-d414-40ef-a3cf-ce497f7743ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27834585-bb70-4762-a7a7-1bb81b518774","keywords":null,"link":"/brandcontent/cisco_20200715_webex_homeoffice_tavmunka_tevhitek","timestamp":"2020. július. 15. 17:30","title":"\"Ha nem látom, nem is dolgozik\" – Egy sor tévhit megdőlt a távmunkával kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15e8c2c-b74d-481e-a0c8-528ee94faf0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Christian Horner szerint csapatának nem kell aggódnia az esetleges komoly pénzbírság, illetve a bebörtönzés veszélye miatt, de azért nem lesz könnyű megfelelni az előírásoknak.","shortLead":"Christian Horner szerint csapatának nem kell aggódnia az esetleges komoly pénzbírság, illetve a bebörtönzés veszélye...","id":"20200716_red_bull_hungaroringi_karantenbuntetesek_forma1_f1_christian_horner","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a15e8c2c-b74d-481e-a0c8-528ee94faf0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb4db30-4c2d-4edb-b366-2c842d5c594c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_red_bull_hungaroringi_karantenbuntetesek_forma1_f1_christian_horner","timestamp":"2020. július. 16. 13:21","title":"A Red Bull szerint kemény lesz betartani a hungaroringi karanténszabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306a82dc-4e47-4d84-803b-c9b7b6c43e56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök keresik a feltételezett elkövetőket.\r

","shortLead":"A rendőrök keresik a feltételezett elkövetőket.\r

","id":"20200717_legpuska_lovoldozes_rendorseg_budafok_teteny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=306a82dc-4e47-4d84-803b-c9b7b6c43e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451fb150-771e-4fa9-b688-ae546b8dc8f3","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_legpuska_lovoldozes_rendorseg_budafok_teteny","timestamp":"2020. július. 17. 08:51","title":"Légpuskával lőhettek meg egy férfit Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f3d2f6c-d240-4e5e-b99f-27bd161e107a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokan az újévet, mások az ihletet várják, de rosszul teszik: valószínűleg senki sem tud egyik napról a másikra megváltozni. De mindig lehetünk egy kicsit jobbak, egy kicsit figyelmesebbek, egy kicsit aktívabbak, ha lépésről lépésre, apránként, kitartással, a hibáinkból tanulva haladunk.","shortLead":"Sokan az újévet, mások az ihletet várják, de rosszul teszik: valószínűleg senki sem tud egyik napról a másikra...","id":"20200716_Tippek_ujrakezdeshez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f3d2f6c-d240-4e5e-b99f-27bd161e107a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42671914-0f58-45a8-95ea-e6aa7c6205c3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200716_Tippek_ujrakezdeshez","timestamp":"2020. július. 16. 13:30","title":"Tippek újrakezdéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Főként az igazán apró részecskéket viszi messzire a szél.","shortLead":"Főként az igazán apró részecskéket viszi messzire a szél.","id":"20200716_mikromuanyag_szel_oceanok_muanyagszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35ac2b5-3a20-4d30-97ca-bbad36d0b8de","keywords":null,"link":"/zhvg/20200716_mikromuanyag_szel_oceanok_muanyagszennyezes","timestamp":"2020. július. 16. 10:44","title":"Többtonnányi mikroműanyagot sodor a szél az óceánokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]