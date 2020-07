Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f8c47c2-291f-47fc-9ce5-519f96ba243b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egészségügyi segédeszközként használatos nyaklánccal figyeltetnék az evésrohamokkal küzdők szokásait az illinois-i Northwestern Egyetem kutatói. ","shortLead":"Egészségügyi segédeszközként használatos nyaklánccal figyeltetnék az evésrohamokkal küzdők szokásait az illinois-i...","id":"202029_stresszevest_figyelo_nyaklanc_zabagep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f8c47c2-291f-47fc-9ce5-519f96ba243b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee547027-6a45-4a25-881e-4189023d6039","keywords":null,"link":"/360/202029_stresszevest_figyelo_nyaklanc_zabagep","timestamp":"2020. július. 19. 12:15","title":"Egy spéci nyaklánc érzi, hogy a viselője mikor vált át stresszevőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0439f379-aec5-4c4d-9d14-58ccf50cc1f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belvárosi önkormányzat szerződést kötött a Kossuth Lajos utca átalakításáról.","shortLead":"A belvárosi önkormányzat szerződést kötött a Kossuth Lajos utca átalakításáról.","id":"20200718_Az_Erzsebet_hid_fele_is_kevesebb_auto_jarhat_majd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0439f379-aec5-4c4d-9d14-58ccf50cc1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6e49d0-91b7-4e42-86e5-61df5b982e2e","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Az_Erzsebet_hid_fele_is_kevesebb_auto_jarhat_majd","timestamp":"2020. július. 18. 12:00","title":"Az Erzsébet híd felé is kevesebb autó járhat majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fb60b6-d8c7-4569-952a-03324e64b01f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Európai Tanács elnökének javaslata a jogállami kritériumokról a Spiegel szerint annyira nehézkes és vérszegény, hogy a magyar kormányfő és illiberális kollégái gond nélkül megtorpedózhatnak majd bármilyen kísérletet, amely megtagadná tőlük a pénzügyi alapok kifizetését.","shortLead":"Az Európai Tanács elnökének javaslata a jogállami kritériumokról a Spiegel szerint annyira nehézkes és vérszegény...","id":"20200719_Spiegel_Eleg_volt_Orbanbol_es_a_tobbiekbol_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62fb60b6-d8c7-4569-952a-03324e64b01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0732ec33-c1eb-4c43-a50b-fbd4bb308abb","keywords":null,"link":"/360/20200719_Spiegel_Eleg_volt_Orbanbol_es_a_tobbiekbol_","timestamp":"2020. július. 19. 09:00","title":"Spiegel: Elég volt Orbánból és a többiekből! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e40ff3e-7d55-409f-941d-ec3eae1db112","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A párt szerint egy szűk gazdasági elit gátlástalanul letarolja a Balaton környéki zöldfelületeket.","shortLead":"A párt szerint egy szűk gazdasági elit gátlástalanul letarolja a Balaton környéki zöldfelületeket.","id":"20200717_lmp_termeszetpusztitas_tihany_feljelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e40ff3e-7d55-409f-941d-ec3eae1db112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c599042d-7757-4df4-97cb-6ab72d56991b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_lmp_termeszetpusztitas_tihany_feljelentes","timestamp":"2020. július. 17. 18:53","title":"Az LMP feljelentést tett a tihanyi természetpusztítás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e2bf68-f2e8-4555-bfed-86fa934407c8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kevesebb helyszín, kevesebb program, távolságtartás, nincs büfé - de legalább lesz, ellentétben a többi nagy európai klasszikus zenei fesztivállal. ","shortLead":"Kevesebb helyszín, kevesebb program, távolságtartás, nincs büfé - de legalább lesz, ellentétben a többi nagy európai...","id":"202029_fesztival__kenyszeru_rovidites_salzburgi_unnepi_jatekok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51e2bf68-f2e8-4555-bfed-86fa934407c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f671ba55-789a-48c2-a43c-808d5e2e3675","keywords":null,"link":"/360/202029_fesztival__kenyszeru_rovidites_salzburgi_unnepi_jatekok","timestamp":"2020. július. 18. 12:15","title":"A centenáriumi Salzburgi Ünnepi Játékokat a világjárvány sem győzheti le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd978c9c-b998-4750-9c63-568337a08262","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megugrott az országban a regisztrált fertőzöttek száma.","shortLead":"Megugrott az országban a regisztrált fertőzöttek száma.","id":"20200718_A_jarvany_miatt_minden_fesztival_elmarad_Szerbiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd978c9c-b998-4750-9c63-568337a08262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f54abe-17fd-40d6-ba9a-1326805301f3","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_A_jarvany_miatt_minden_fesztival_elmarad_Szerbiaban","timestamp":"2020. július. 18. 09:12","title":"A járvány miatt minden fesztivál elmarad Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200719_programozo_allasok_twitter_tamadas_koronavirus_gyogyszer_arcmaszk_5g_antenna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9644b663-8d17-4996-bf95-52b65f19b4ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20200719_programozo_allasok_twitter_tamadas_koronavirus_gyogyszer_arcmaszk_5g_antenna","timestamp":"2020. július. 19. 12:03","title":"Ez történt: többen 5G-s antennát \"találtak\" az arcmaszkjukban – de ettől még nincs benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8619bb1c-03e8-41fa-9395-296a4b0e38f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan megfigyelőeszközt terveztek, amely egy holdjáró hasán is elfér. Az ötletet 30 ezer dollárral (kb. 9,2 millió forinttal) jutalmazta a NASA.","shortLead":"Olyan megfigyelőeszközt terveztek, amely egy holdjáró hasán is elfér. Az ötletet 30 ezer dollárral (kb. 9,2 millió...","id":"20200717_puli_space_technologies_nasa_palyazat_regolit_hold_hidrogen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8619bb1c-03e8-41fa-9395-296a4b0e38f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44eb3962-c13d-4ac8-9025-984e58cec179","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_puli_space_technologies_nasa_palyazat_regolit_hold_hidrogen","timestamp":"2020. július. 17. 17:03","title":"A magyar Puli nyerte a NASA pályázatának fődíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]