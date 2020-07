Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b8b5dbe-d5cb-43d2-b882-3c3c7a7eb1f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PC-s tábor után a mobilos közönséget is meghódítaná a népszerű Voicemod alkalmazás, amellyel bárki hangja megváltoztatható.","shortLead":"A PC-s tábor után a mobilos közönséget is meghódítaná a népszerű Voicemod alkalmazás, amellyel bárki hangja...","id":"20200722_voicemod_clips_hangvaltoztato_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b8b5dbe-d5cb-43d2-b882-3c3c7a7eb1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41547b3-c033-49a6-b2d0-ab05e6d46aa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_voicemod_clips_hangvaltoztato_alkalmazas","timestamp":"2020. július. 22. 12:03","title":"Menő hangváltoztató érkezik az iPhone-okra, ezzel bárkit megtréfálhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa719fb1-8cac-47a0-a73d-dae532896e1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány éve hozta létre a Volvo kínai tulajdonosa az alapvetően elektromos prémium autókat kínáló Polestar márkát, amelynek első járműve már piacra is került. A Polestar 1 annak ellenére, hogy nem dedikáltan sportautó, bizonyította, hogy versenypályán is megállja a helyét.","shortLead":"Néhány éve hozta létre a Volvo kínai tulajdonosa az alapvetően elektromos prémium autókat kínáló Polestar márkát...","id":"20200722_Meghajtottak_a_Nurburgingen_a_nagyon_vart_Polestar_1et","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa719fb1-8cac-47a0-a73d-dae532896e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe8479f-c9c9-4268-a5dc-7088b91b3588","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_Meghajtottak_a_Nurburgingen_a_nagyon_vart_Polestar_1et","timestamp":"2020. július. 22. 15:29","title":"A Nürburgingen sem vallott szégyent a nagyon várt Polestar 1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1296551-5834-49aa-a700-fb62a3b3c1de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Kínában készülő középkategóriás szabadidőautó egy feltöltéssel mintegy 460 kilométert képes megtenni.","shortLead":"A Kínában készülő középkategóriás szabadidőautó egy feltöltéssel mintegy 460 kilométert képes megtenni.","id":"20200722_24_millio_forinttol_indul_a_bmw_ix3_elektromos_divatterepjaroja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1296551-5834-49aa-a700-fb62a3b3c1de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6dd1753-c566-4f37-86ac-bd4852e3d74a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_24_millio_forinttol_indul_a_bmw_ix3_elektromos_divatterepjaroja","timestamp":"2020. július. 22. 06:41","title":"23 millió forinttól indul itthon a BMW elektromos divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad2b14c-9556-4f45-83f5-81fcdca4de68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Clint Eastwood pert indított több kisebb kannabidiol-olajat (CBD) árusító cég ellen, amelyek szerinte visszaéltek a nevével és a képével. ","shortLead":"Clint Eastwood pert indított több kisebb kannabidiol-olajat (CBD) árusító cég ellen, amelyek szerinte visszaéltek...","id":"20200723_Clint_Eastwood_perel_mert_kannabiszszrmazekot_akartak_eladni_a_nevevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dad2b14c-9556-4f45-83f5-81fcdca4de68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab68073-9775-4e59-a003-6b34b007415f","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Clint_Eastwood_perel_mert_kannabiszszrmazekot_akartak_eladni_a_nevevel","timestamp":"2020. július. 23. 16:26","title":"Clint Eastwood perel, mert kannabisz-származékot akartak eladni a nevével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis erre enged következtetni a nyomozóiroda az Indexnek küldött levele.","shortLead":"Legalábbis erre enged következtetni a nyomozóiroda az Indexnek küldött levele.","id":"20200723_veronai_buszbaleset_nyomozas_nni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bea74ef-41a6-4abd-adf5-52232386033d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_veronai_buszbaleset_nyomozas_nni","timestamp":"2020. július. 23. 07:20","title":"A rendőrség szerint a veronai buszbalesetnek Magyarországon nincs felelőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1beff6-ed08-4df8-a612-70853b61e3eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A múzeumi kurátorok újabb lökést adtak a járványidőszak kihívásainak.","shortLead":"A múzeumi kurátorok újabb lökést adtak a járványidőszak kihívásainak.","id":"20200722_Hol_lathato_a_legjobb_fenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff1beff6-ed08-4df8-a612-70853b61e3eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3825cb8d-21fe-4cf1-855d-3b034a2b51bb","keywords":null,"link":"/kultura/20200722_Hol_lathato_a_legjobb_fenek","timestamp":"2020. július. 22. 10:52","title":"Hol látható a legjobb fenék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80d88bc-2331-4162-a3f6-e9b04f850b2c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Péntekig kapott határidőt Kína arra az Egyesült Államoktól, hogy bezárja a houstoni konzulátusát. A döntés előtt a konzulátus udvarán papírokat égettek, egy nappal korábban pedig vádat emeltek két kínai ellen hackertámadás miatt.","shortLead":"Péntekig kapott határidőt Kína arra az Egyesült Államoktól, hogy bezárja a houstoni konzulátusát. A döntés előtt...","id":"20200722_kina_konzulatus_houston_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c80d88bc-2331-4162-a3f6-e9b04f850b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27ae871-7dbb-4010-893c-98fe129beb5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200722_kina_konzulatus_houston_egyesult_allamok","timestamp":"2020. július. 22. 12:42","title":"Az Egyesült Államok bezáratja a kínai konzulátust Houstonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezt ő maga vallotta be, amikor egy sajtótájékoztatón arról beszélt, a helyzet minden bizonnyal romlani fog.","shortLead":"Ezt ő maga vallotta be, amikor egy sajtótájékoztatón arról beszélt, a helyzet minden bizonnyal romlani fog.","id":"20200722_Trump_lassan_hozzaszokik_ahhoz_hogy_maszkot_hordjon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3793e70-64b8-447b-87cc-4104efa7bb67","keywords":null,"link":"/vilag/20200722_Trump_lassan_hozzaszokik_ahhoz_hogy_maszkot_hordjon","timestamp":"2020. július. 22. 05:00","title":"Trump lassan hozzászokik ahhoz, hogy maszkot hordjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]