Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs újabb elhunyt.","shortLead":"Nincs újabb elhunyt.","id":"20200722_19_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a959a02d-cbce-46ca-856a-3bb98752b17e","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_19_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama","timestamp":"2020. július. 22. 08:50","title":"19 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fac671a-07f5-44ed-91e5-076a5d3c9b81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerint olyan motort kerülhetett az olasz járművekbe, amely a kibocsátási értékeket meghamisító szoftvert alkalmaz.\r

","shortLead":"A rendőrség szerint olyan motort kerülhetett az olasz járművekbe, amely a kibocsátási értékeket meghamisító szoftvert...","id":"20200722_dizelbotrany_fiat_iveco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fac671a-07f5-44ed-91e5-076a5d3c9b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f170b9-bac1-4510-90bb-3bf62c0eb014","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_dizelbotrany_fiat_iveco","timestamp":"2020. július. 22. 19:05","title":"Nyomozók kutatták át a Fiat és az Iveco irodáit három országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"663ac28f-78cc-41f0-b020-a4ac4459f8db","c_author":"Ballai Vince","category":"cegauto","description":"Megfordított irányú és gyalogosbaráttá alakított utcákkal, forgalmas útvonalak sebességkorlátozásával teszteli a főváros és a kerületek, hogyan fogadják a helyiek a forgalomcsillapítási törekvéseket. Megforgatják például a Dohány, a Wesselényi utca és a Budafoki út irányát egy-egy szakaszon, így csak a helybe igyekvőknek lesz érdemes ide behajtani. A tesztidőszak október végéig tart, de a változtatásokat nem sietnek majd visszaalakítani.","shortLead":"Megfordított irányú és gyalogosbaráttá alakított utcákkal, forgalmas útvonalak sebességkorlátozásával teszteli...","id":"20200723_fovarosi_forgalomcsillapitas_mintaprojektek_karacsony_kozlekedes_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=663ac28f-78cc-41f0-b020-a4ac4459f8db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfeaf1aa-5b7f-4e4a-b4cd-9e034cb17b3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_fovarosi_forgalomcsillapitas_mintaprojektek_karacsony_kozlekedes_budapest","timestamp":"2020. július. 23. 18:30","title":"Megforgatják a belvárosi közlekedési rendet, ősz végéig biztos így marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132f93f3-7a28-443f-8075-ec0402150f52","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Gazdasági Versenyhivatal megbüntette a rágótablettát forgalmazó Walmarkot.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal megbüntette a rágótablettát forgalmazó Walmarkot.","id":"20200723_birsag_marslakocskak_reklam_gvh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=132f93f3-7a28-443f-8075-ec0402150f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c9275f-2629-4e01-b691-f3d29801e509","keywords":null,"link":"/kkv/20200723_birsag_marslakocskak_reklam_gvh","timestamp":"2020. július. 23. 17:41","title":"Repült az 50 millió forintos bírság a Marslakócskák reklámja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a3eb4b-25d0-430a-9cf1-aa2ad51de158","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyes kormányzati források szerint is jó lenne, ha mielőbb döntés születne az újabb szigorításokról, hiszen az idő múlásával csak nőnek a veszteségek. ","shortLead":"Egyes kormányzati források szerint is jó lenne, ha mielőbb döntés születne az újabb szigorításokról, hiszen az idő...","id":"20200722_Kicsi_az_eselye_hogy_augusztus_15e_utan_ujraindulhatnak_a_nagy_rendezvenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3a3eb4b-25d0-430a-9cf1-aa2ad51de158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f08c8b-1711-42c6-87b1-5cfca4c64c5f","keywords":null,"link":"/kultura/20200722_Kicsi_az_eselye_hogy_augusztus_15e_utan_ujraindulhatnak_a_nagy_rendezvenyek","timestamp":"2020. július. 22. 15:05","title":"Kicsi az esélye, hogy augusztus 15-e után újraindulhatnak a nagy rendezvények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint 24 elhunytnál nem tudnak meglévő társbetegségről.","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint 24 elhunytnál nem tudnak meglévő társbetegségről.","id":"20200723_koronavirus_halal_magyar_megye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ada1a8-61e6-4709-8787-3a6171efd033","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_koronavirus_halal_magyar_megye","timestamp":"2020. július. 23. 19:02","title":"Három megyében nem szedett halálos áldozatot a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa2e09d-d590-4e89-b19d-350bd93289aa","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az indulatok nyílt felszínre törésével színezett, maratoni csúcstalálkozóján az EU állam- és kormányfői végül olyan egyezséget kötöttek a hétéves költségvetésről és a mentőalapról, hogy mindenki győztesként térhet haza. A magyar és a lengyel kormányfő például azzal, hogy országuk úgy jut újabb

eurómilliárdokhoz, hogy sikerült elmismásolni a jogállamiság kritériumának alkalmazását.","shortLead":"Az indulatok nyílt felszínre törésével színezett, maratoni csúcstalálkozóján az EU állam- és kormányfői végül olyan...","id":"20200722_Mindenki_sztar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fa2e09d-d590-4e89-b19d-350bd93289aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e65304-44d8-43ac-88fa-e8051b223af6","keywords":null,"link":"/360/20200722_Mindenki_sztar","timestamp":"2020. július. 22. 14:00","title":"Mindenki győztesnek érzi magát és a \"történelmi\" jelzőt emlegeti a brüsszeli alku után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c341456-459b-4e50-bc9e-f12b42b74cc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spotify nem csupán a zenék szinte kimeríthetetlen tárháza, számos speciális rádióműsor, úgynevezett podcast is hallgatható a platformon. Hamarosan már nem csupán a fülnek szólnak ezek, ugyanis érkeznek a videós podcastek.","shortLead":"A Spotify nem csupán a zenék szinte kimeríthetetlen tárháza, számos speciális rádióműsor, úgynevezett podcast is...","id":"20200723_videos_podcastek_spotify","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c341456-459b-4e50-bc9e-f12b42b74cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8219f4ef-e840-4195-8999-e20520888d2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_videos_podcastek_spotify","timestamp":"2020. július. 23. 14:13","title":"Videós podcastek jönnek a Spotifyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]