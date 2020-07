Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f860a57f-3914-48dc-ab58-6c6949068a02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index igazgatóságának elnökét meglepte, hogy egyszerre több mint 70 ember mondott fel az Indexnél. Bodolai László hétfőn megy be a szerkesztőségbe, akkor látja majd, folytatható-e a munka. Azt zsarolásként értékelte, hogy a szerkesztőség a kirúgott főszerkesztő visszahelyezését kérte tőle csütörtökön.","shortLead":"Az Index igazgatóságának elnökét meglepte, hogy egyszerre több mint 70 ember mondott fel az Indexnél. Bodolai László...","id":"20200724_Bodolai_Az_Indexet_nem_en_vertem_szet_ok_szabtak_nekem_lehetetlen_feltetelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f860a57f-3914-48dc-ab58-6c6949068a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43544cf9-c7ef-4aee-bd40-758f144d6f92","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Bodolai_Az_Indexet_nem_en_vertem_szet_ok_szabtak_nekem_lehetetlen_feltetelt","timestamp":"2020. július. 24. 15:45","title":"Bodolai: Az Indexet nem én vertem szét, ők szabtak nekem lehetetlen feltételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f41811b-2b87-4b25-9056-6db062edc2e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Biztosan nem lesz Amerikai, Mexikói és Brazil Nagydíj, terveznek viszont helyettük három európait.","shortLead":"Biztosan nem lesz Amerikai, Mexikói és Brazil Nagydíj, terveznek viszont helyettük három európait.","id":"20200724_koronavirus_f1_amerikai_futamok_torlese_europa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f41811b-2b87-4b25-9056-6db062edc2e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab3fe60-8312-413c-9115-d3b651a322cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_koronavirus_f1_amerikai_futamok_torlese_europa","timestamp":"2020. július. 24. 16:29","title":"Az összes amerikai futamot törölték az F1-es naptárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, mi áll a jelenség hátterében. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi áll a jelenség hátterében. ","id":"20200724_zold_lerakodas_tatabanya_furdo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e488b4-bdb7-4343-9495-d5ba9c8d58fb","keywords":null,"link":"/elet/20200724_zold_lerakodas_tatabanya_furdo","timestamp":"2020. július. 24. 22:12","title":"Bezöldült a gyerekek fejbőre egy tatabányai fürdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c804caf1-6898-45f6-9686-1a2c34839add","c_author":"Bozóki András","category":"360","description":"Mivel a sport is a kultúra része és a foci is művészet, a járványveszély alatt együtt kellene szerepeltetni a futballistákat más művészeti ágak képviselőivel - javasolja a kormánynak a volt kulturális miniszter a HVG-nek írt véleménycikkében. Bozóki András szerint így nemcsak a zenészek juthatnának fellépési lehetőséghez, hanem kiszolgálhatnák a kormány propagandacéljait is.","shortLead":"Mivel a sport is a kultúra része és a foci is művészet, a járványveszély alatt együtt kellene szerepeltetni...","id":"20200723_Bozoki_Andras_Induljon_Maga_Zoltan_Program_a_stadionokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c804caf1-6898-45f6-9686-1a2c34839add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7c9f27-ba5f-4bb3-aaa8-18e450a67040","keywords":null,"link":"/360/20200723_Bozoki_Andras_Induljon_Maga_Zoltan_Program_a_stadionokban","timestamp":"2020. július. 24. 09:15","title":"Bozóki András: Induljon Mága Zoltán Program a stadionokban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro brazil elnök szombaton világgá kürtölte, hogy három pozitív koronavírus-teszt után végre negatív eredményt kapott.","shortLead":"Jair Bolsonaro brazil elnök szombaton világgá kürtölte, hogy három pozitív koronavírus-teszt után végre negatív...","id":"20200725_Bolsonaro_addig_tesztelt_mig_negativ_nem_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71771960-e420-4c9a-bfa3-c0ed76da2678","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Bolsonaro_addig_tesztelt_mig_negativ_nem_lett","timestamp":"2020. július. 25. 20:03","title":"Bolsonaro addig tesztelt, míg negatív nem lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07ee977a-e99a-4ef1-8269-9092006dbc5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézménynek vagyonkezelési és -értékelési szabályzatot kell készítenie, amennyiben továbbra is saját vagyonkezelést folytat.","shortLead":"Az intézménynek vagyonkezelési és -értékelési szabályzatot kell készítenie, amennyiben továbbra is saját vagyonkezelést...","id":"20200724_Buntetes_GVH_Aegon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07ee977a-e99a-4ef1-8269-9092006dbc5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701d8fd9-b86f-4970-a010-aa5980e76373","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_Buntetes_GVH_Aegon","timestamp":"2020. július. 24. 10:18","title":"Közel tízmillió forintra büntették az Aegon pénztárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c804edf3-2c11-436b-9b85-4025358efaa7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyilvánosságra hozták a 0-ról 50-re 4 másodperc alatt gyorsuló környezettudatos apróság árát.","shortLead":"Nyilvánosságra hozták a 0-ról 50-re 4 másodperc alatt gyorsuló környezettudatos apróság árát.","id":"20200724_bearaztak_a_tisztan_elektromos_uj_renault_twingot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c804edf3-2c11-436b-9b85-4025358efaa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b4c7e0-1b7b-40c3-901c-644a1b3a5b01","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_bearaztak_a_tisztan_elektromos_uj_renault_twingot","timestamp":"2020. július. 24. 11:21","title":"Beárazták a tisztán elektromos új Renault Twingót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steve Wozniaknak nagyon rosszul esik, hogy valakik a nevével és arcával visszaélve próbálják csőbe húzni az internetezőket.","shortLead":"Steve Wozniaknak nagyon rosszul esik, hogy valakik a nevével és arcával visszaélve próbálják csőbe húzni...","id":"20200724_apple_tarsalapito_steve_wozniak_google_youtube_bitcoinos_csalas_twitter_hackertamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2409cf-8ce7-46dc-8052-f1ddb4ddf78d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_apple_tarsalapito_steve_wozniak_google_youtube_bitcoinos_csalas_twitter_hackertamadas","timestamp":"2020. július. 24. 16:03","title":"Az Apple társalapítója beperelte a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]