Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a09a852-fdc1-468a-9962-680699d48e91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jenei Miklós szerint a portál működési modellje évek óta egy időzített bomba volt, amely most robbant fel.","shortLead":"Jenei Miklós szerint a portál működési modellje évek óta egy időzített bomba volt, amely most robbant fel.","id":"20200730_index_jenei_miklos_bodolai_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a09a852-fdc1-468a-9962-680699d48e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78917913-1b48-4483-bc5f-bf8d69c6c07a","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_index_jenei_miklos_bodolai_laszlo","timestamp":"2020. július. 30. 08:00","title":"Indexes rovatvezető: Nem Bodolaival volt a fő baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff6678b-b339-4537-858a-d62a211a2283","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem gyors átalakításáról, az Index szinte teljes szerkesztőségének felmondásáról és egy majdnem elkészült Orbán-interjúsorozatról is beszélt Vitray Tamás a HVG-nek adott interjújában. ","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem gyors átalakításáról, az Index szinte teljes szerkesztőségének felmondásáról és...","id":"20200729_Vitray_Tamas_az_Indexugyrol_Olyan_valaszt_adtak_a_tortentekre_amely_feleleszti_a_remenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ff6678b-b339-4537-858a-d62a211a2283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d90bc4-94b1-42da-8b91-6527b91cdaa4","keywords":null,"link":"/elet/20200729_Vitray_Tamas_az_Indexugyrol_Olyan_valaszt_adtak_a_tortentekre_amely_feleleszti_a_remenyt","timestamp":"2020. július. 29. 15:39","title":"Vitray Tamás az Index-ügyről: Olyan választ adtak a történtekre, amely feléleszti a reményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c457f23-ad76-4c2f-b54c-8d218aaa1651","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Így nyugodtan belevághat! Deliága Éva gyermekpszichológus tanácsai. ","shortLead":"Így nyugodtan belevághat! Deliága Éva gyermekpszichológus tanácsai. ","id":"20200730_A_mozaikcsalad_elso_nyaralasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c457f23-ad76-4c2f-b54c-8d218aaa1651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efd1f22-24f5-4fc8-a2f3-31fc5c353d68","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200730_A_mozaikcsalad_elso_nyaralasa","timestamp":"2020. július. 30. 17:30","title":"Álomnyaralás vagy rémálom? A mozaikcsalád első utazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203db1cb-c493-46ad-909d-fa9bc1cc2f6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha alapítanak is új oldalt a távozók, a weblap címe nem ez lesz.","shortLead":"Ha alapítanak is új oldalt a távozók, a weblap címe nem ez lesz.","id":"20200730_Bodolai_miatt_nem_lehetett_a_tavozoindexesekhu_domain_a_felmondott_indexeseke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=203db1cb-c493-46ad-909d-fa9bc1cc2f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bff2cf4-0100-4878-b37e-8c3b070ab450","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Bodolai_miatt_nem_lehetett_a_tavozoindexesekhu_domain_a_felmondott_indexeseke","timestamp":"2020. július. 30. 16:39","title":"Bodolai miatt nem lehetett a felmondott indexeseké a Távozó indexesek domain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd33f19f-6fcb-4717-8893-ae0be651959a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új versenytársat kaphat a Menzies, a Celebi és az Airport Service Budapest.","shortLead":"Új versenytársat kaphat a Menzies, a Celebi és az Airport Service Budapest.","id":"20200730_malev_gh_goldair_csoport_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_foldi_kiszolgalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd33f19f-6fcb-4717-8893-ae0be651959a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a518ea-0e15-4c96-8e56-c4f49c088771","keywords":null,"link":"/kkv/20200730_malev_gh_goldair_csoport_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_foldi_kiszolgalas","timestamp":"2020. július. 30. 09:16","title":"Görög multi veheti át a Malév GH helyét Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f5d4c6d-2243-4465-84e9-e2ea4123b893","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"280 km/h-feletti tempónál egy hurkot csinálni a levegőben nem az autóversenyzők álma. ","shortLead":"280 km/h-feletti tempónál egy hurkot csinálni a levegőben nem az autóversenyzők álma. ","id":"20200730_Mint_egy_repulo_szallt_fel_futam_kozben_egy_oldtimer_versenyauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f5d4c6d-2243-4465-84e9-e2ea4123b893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728c7c8b-e07e-4477-b783-57311625a6aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200730_Mint_egy_repulo_szallt_fel_futam_kozben_egy_oldtimer_versenyauto","timestamp":"2020. július. 30. 12:38","title":"Mint egy repülő, úgy szállt fel futam közben egy oldtimer versenyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f598b5d2-8ada-4d33-82a4-dd58391528bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Felhagytak a gyártók a BPA használatával, kutatók szerint a helyettesítő vegyi anyagok is ugyanolyan veszélyesek lehetnek az emberi szervezetre.","shortLead":"Felhagytak a gyártók a BPA használatával, kutatók szerint a helyettesítő vegyi anyagok is ugyanolyan veszélyesek...","id":"20200730_Vizsgalni_kellene_a_BPAt_helyettesito_vegyi_anyagok_hatasat_is_a_szervezetre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f598b5d2-8ada-4d33-82a4-dd58391528bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9ac640-dcae-4c6b-8590-ebda57ecef8f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200730_Vizsgalni_kellene_a_BPAt_helyettesito_vegyi_anyagok_hatasat_is_a_szervezetre","timestamp":"2020. július. 30. 12:14","title":"Hiába helyettesítik a veszélyes vegyi anyagot, annak a hatásait is vizsgálni kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f61570-d28e-45ee-816d-3414ec453300","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Valójában 44 milliárdba kerül az államnak a Mátrai Erőmű megszerzése. A 17,4 milliárdos vételár ugyanis a külső adósságok miatt olcsósított ár, az állami MVM most tehermentesíti az erőmű-cégcsoportot, illetve a cégeknek már a működéshez azonnal tőkeinjekcióra van szükségük.","shortLead":"Valójában 44 milliárdba kerül az államnak a Mátrai Erőmű megszerzése. A 17,4 milliárdos vételár ugyanis a külső...","id":"20200729_Matrai_Eromu_hova_lett_az_a_hires_magyar_gogyi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99f61570-d28e-45ee-816d-3414ec453300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0c0356-50e4-47b0-b2be-74bfa7fbf266","keywords":null,"link":"/kkv/20200729_Matrai_Eromu_hova_lett_az_a_hires_magyar_gogyi","timestamp":"2020. július. 29. 18:05","title":" Leárazva vette a Mátrai Erőművet az állam, ezért kell még rákölteni pár tízmilliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]