Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"552380f1-62d9-4d3c-94a2-0562a8a82a54","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kijevtől a Bajkál-tóig örökítette meg az 1990 utáni Oroszországot a hazai underground krónikásaként ismertté vált Szilágyi Lenke.","shortLead":"Kijevtől a Bajkál-tóig örökítette meg az 1990 utáni Oroszországot a hazai underground krónikásaként ismertté vált...","id":"202031_tarlat__posztszovjet_szilagyi_lenke_fotoi_19902002","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=552380f1-62d9-4d3c-94a2-0562a8a82a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70b7a1c-0132-4b8c-9374-5e7b97843da7","keywords":null,"link":"/360/202031_tarlat__posztszovjet_szilagyi_lenke_fotoi_19902002","timestamp":"2020. augusztus. 01. 11:15","title":"Oroszország a '90-es években: hamis útlevél is kellett a magyar fotósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa550a9-68ff-4260-8c06-a28b964534f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Biztonsági üzemmódba kapcsolt a NASA Mars-járójának rakétája.","shortLead":"Biztonsági üzemmódba kapcsolt a NASA Mars-járójának rakétája.","id":"20200730_perseverance_marsjaro_raketa_hiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aa550a9-68ff-4260-8c06-a28b964534f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f860a2-d0e8-4bfe-b21b-170e562324ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_perseverance_marsjaro_raketa_hiba","timestamp":"2020. július. 30. 21:09","title":"Műszaki problémái vannak a Perseverance Mars-járó hordozórakétájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7e15b5-ac76-4cde-ba84-5965d4b73e30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az olasz bíróság indoklása szerint a buszvezető alvászavara okozta a tragédiát.","shortLead":"Az olasz bíróság indoklása szerint a buszvezető alvászavara okozta a tragédiát.","id":"20200731_Veronai_buszbaleset_buntetes_Olaszorszagb_sofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a7e15b5-ac76-4cde-ba84-5965d4b73e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52669c0-0425-4711-a71a-3c349d101866","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Veronai_buszbaleset_buntetes_Olaszorszagb_sofor","timestamp":"2020. július. 31. 19:08","title":"Veronai buszbaleset: példátlan büntetést kapott Olaszországban a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdd89e0-8847-4b78-9dd9-2aff5e512ad9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Péntekre figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatarveszély miatt, szombaton és vasárnap viszont jellemzően száraz idő várható.","shortLead":"Péntekre figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatarveszély miatt, szombaton és vasárnap...","id":"20200730_Szikrazo_napsutessel_koszon_be_augusztus_elso_hetvegeje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccdd89e0-8847-4b78-9dd9-2aff5e512ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f3a680-e301-47fc-84f6-968a5c69e0df","keywords":null,"link":"/elet/20200730_Szikrazo_napsutessel_koszon_be_augusztus_elso_hetvegeje","timestamp":"2020. július. 30. 15:42","title":"Szikrázó napsütéssel köszön be augusztus első hétvégéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcb4cc8-0105-4993-a5a2-692f804dfbb2","c_author":"","category":"elet","description":"A rendőrség állatkínzás miatt nyomoz egy orfűi férfi ellen.","shortLead":"A rendőrség állatkínzás miatt nyomoz egy orfűi férfi ellen.","id":"20200801_Idegesitette_a_hattyu_ezert_kitorte_az_allat_nyakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfcb4cc8-0105-4993-a5a2-692f804dfbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6648a34f-5485-4fe6-8999-d33f3a806fc8","keywords":null,"link":"/elet/20200801_Idegesitette_a_hattyu_ezert_kitorte_az_allat_nyakat","timestamp":"2020. augusztus. 01. 13:05","title":"Idegesítette a hattyú, ezért kitörte az állat nyakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem telhet el úgy év, hogy ne legyen korrupciós botrány a FIFA-ban, ezúttal azt vizsgálják, hogy a mostani elnök a lemondott svájci legfőbb ügyész segítségével próbálta-e megbuktatni az elődjét.","shortLead":"Nem telhet el úgy év, hogy ne legyen korrupciós botrány a FIFA-ban, ezúttal azt vizsgálják, hogy a mostani elnök...","id":"20200730_svajci_ugyeszseg_nyomozas_FIFA_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0afbcf-3d76-4bfc-851f-42cb0c266b54","keywords":null,"link":"/sport/20200730_svajci_ugyeszseg_nyomozas_FIFA_elnok","timestamp":"2020. július. 30. 15:49","title":"A svájci ügyészség nyomoz a FIFA elnöke ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fe6ec5-fbef-4063-9afe-b3fc422291a6","c_author":"Docler Holding","category":"brandcontent","description":"Vége a vizsgáknak, hivatalosan is elkezdődött a nyári szünet, és a koronavírus okozta veszélyhelyzet is elmúlt. Végre együtt lehetünk a barátokkal, a távolabbi családdal, a rengeteg felgyülemlett energiánkat pedig különféle sporttevékenységekkel vezethetjük le. A lehetőségek tárháza végtelen, de ne féljünk kísérletezni akár a különlegesebb, újszerűbb mozgásformákkal sem. Mi most ezek közül mutatunk be közelebbről egy világszabadalommal rendelkező magyar találmányt, a Teqballt. ","shortLead":"Vége a vizsgáknak, hivatalosan is elkezdődött a nyári szünet, és a koronavírus okozta veszélyhelyzet is elmúlt. Végre...","id":"20200618_Trukkok_es_technikak_otthoni_es_szabadteri_mozgashoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79fe6ec5-fbef-4063-9afe-b3fc422291a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90fe8fe-c920-4808-9334-e44843facc00","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200618_Trukkok_es_technikak_otthoni_es_szabadteri_mozgashoz","timestamp":"2020. július. 31. 12:30","title":"Egy magyar sporttalálmány, ami meghódította a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"A kommunikációs ipar és a közösségi média frissebb vívmányait is beveti a rendszer, melynek továbbra is célja a fiatalítás.","shortLead":"A kommunikációs ipar és a közösségi média frissebb vívmányait is beveti a rendszer, melynek továbbra is célja...","id":"202031_a_tiktok_nyitja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41877406-f587-4600-be19-c7714e670d58","keywords":null,"link":"/360/202031_a_tiktok_nyitja","timestamp":"2020. július. 31. 10:00","title":"Már a TikTok is harci terep a NER ifjú ideológusai számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]