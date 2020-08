Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkvában bejelentették, hogy októberre tervezik a koronavírus-járvány elleni tömeges oltási program első szakaszát.\r

","shortLead":"Moszkvában bejelentették, hogy októberre tervezik a koronavírus-járvány elleni tömeges oltási program első szakaszát.\r

","id":"20200801_Oktoberre_tervezi_Oroszorszag_a_tomeges_koronavirusoltas_megkezdeset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c44ad8-28eb-42f6-95bb-8c664626ca61","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Oktoberre_tervezi_Oroszorszag_a_tomeges_koronavirusoltas_megkezdeset","timestamp":"2020. augusztus. 01. 20:02","title":"Októberre tervezi Oroszország a tömeges koronavírus-oltás megkezdését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08aa6f8-15be-4a00-9149-b16f76db6d82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megsérült, egyedül nem tudott volna lejönni.","shortLead":"Megsérült, egyedül nem tudott volna lejönni.","id":"20200801_Tuzoltoknak_kellett_lehozni_egy_bajba_kerult_kirandult_Dobogokorol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e08aa6f8-15be-4a00-9149-b16f76db6d82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10a77cc-1f53-447d-8710-7e9de7a02786","keywords":null,"link":"/elet/20200801_Tuzoltoknak_kellett_lehozni_egy_bajba_kerult_kirandult_Dobogokorol","timestamp":"2020. augusztus. 01. 15:05","title":"Tűzoltóknak kellett lehozni egy bajba került kirándulót Dobogókőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A TikTok nem tervezi, hogy bárhonnan is elmenne – ezt üzente valamennyi felhasználónak a kínai tulajdonban lévő videómegosztó platform vezérigazgatója, Vanessa Pappas. A cégvezető az után szólalt meg, hogy Donald Trump amerikai elnök megfenyegette a TikTokot: ha nem szerezhet tulajdonrészt a cégben egy amerikai vállalat, az USA-ban be fogják tiltani az alkalmazás használatát.","shortLead":"A TikTok nem tervezi, hogy bárhonnan is elmenne – ezt üzente valamennyi felhasználónak a kínai tulajdonban lévő...","id":"20200801_Az_ellehetetlenitessel_fenyegetett_TikTok_uzent_Trumpnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88356d5a-3930-483e-9b71-65a7ebdd229f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200801_Az_ellehetetlenitessel_fenyegetett_TikTok_uzent_Trumpnak","timestamp":"2020. augusztus. 01. 19:14","title":"Az ellehetetlenítéssel fenyegetett TikTok üzent Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57905bc4-6ea8-4c5e-a3db-fd92ba7ecb2c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A végéhez közeledik a SpaceX történelmi űrmissziója. Bob Behnken és Doug Hurley két hónap után elindultak haza, a Földre.","shortLead":"A végéhez közeledik a SpaceX történelmi űrmissziója. Bob Behnken és Doug Hurley két hónap után elindultak haza...","id":"20200802_spacex_crew_dragon_iss_nemzetkozi_urallomas_bob_behnken_doug_hurley","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57905bc4-6ea8-4c5e-a3db-fd92ba7ecb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409197bd-1c87-432b-9d69-3c912f14a987","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_spacex_crew_dragon_iss_nemzetkozi_urallomas_bob_behnken_doug_hurley","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:03","title":"Elindultak a Földre a Crew Dragon űrhajósai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53c961e-ab3c-4e66-8d4d-1eda959cb67d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klinikai tesztelésnek vége, már csak a hivatalos jóváhagyásra várnak.","shortLead":"A klinikai tesztelésnek vége, már csak a hivatalos jóváhagyásra várnak.","id":"20200802_oroszorszag_koronavirus_elleni_oltas_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f53c961e-ab3c-4e66-8d4d-1eda959cb67d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f693f4d0-bbeb-4a53-8a64-fa34350b7481","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_oroszorszag_koronavirus_elleni_oltas_vakcina","timestamp":"2020. augusztus. 02. 11:30","title":"Oroszország állítja, egy karnyújtásnyira vannak a koronavírus elleni védőoltástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b21ef37-7b98-4fb4-bba0-a2c7856c5fad","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Ritka alkalom, hogy egy játékfejlesztő úgy dönt: az eredeti koncepció helyett végül mégis olyan terméket készít, amilyenre a közönség vágyik. A Torchlight-sorozat legújabb része ennek szellemében készül, és bizonyos részei már most, a megjelenés előtt is játszhatók. Kipróbáltuk.","shortLead":"Ritka alkalom, hogy egy játékfejlesztő úgy dönt: az eredeti koncepció helyett végül mégis olyan terméket készít...","id":"20200801_torchlight_iii_teszt_kritika_velemeny_arpg_jatek_pc_re","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b21ef37-7b98-4fb4-bba0-a2c7856c5fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ba190d-5acf-474b-9025-fe3c784e1ccc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200801_torchlight_iii_teszt_kritika_velemeny_arpg_jatek_pc_re","timestamp":"2020. augusztus. 01. 20:00","title":"Új rész készül a meseszerű Diablóhoz, már kipróbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579141fc-d9a8-4712-b4bb-a3d6219666ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky Magyarországon végzett kutatása szerint az emberek több mint negyede (28,6%) érzi azt, hogy online sokkal társaságkedvelőbb és magabiztosabb, mint személyes találkozások során. ","shortLead":"A Kaspersky Magyarországon végzett kutatása szerint az emberek több mint negyede (28,6%) érzi azt, hogy online sokkal...","id":"20200801_magany_ismerkedes_online_tarskereses_kaspersky_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=579141fc-d9a8-4712-b4bb-a3d6219666ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec74643b-04cb-46e6-a601-11eb105ef51f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200801_magany_ismerkedes_online_tarskereses_kaspersky_felmeres","timestamp":"2020. augusztus. 01. 12:03","title":"A magányos magyarok magabiztosabbak az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccf5a87-d2c4-45e1-89f7-5fa9064199c0","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Putyin Oroszországa nyíltan ellenséges Nagy-Britanniával és az egész Nyugattal, s politikájának egyik alapja, hogy nem hajlandó tartani magát a nemzetközi joghoz – ez a fő következtetése a Kreml politikáját elemző brit jelentésnek. ","shortLead":"Putyin Oroszországa nyíltan ellenséges Nagy-Britanniával és az egész Nyugattal, s politikájának egyik alapja, hogy nem...","id":"202031__oroszok_nagybritanniaban__oligarchafrasz__londongrad__penz_beszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ccf5a87-d2c4-45e1-89f7-5fa9064199c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246de3f6-8c5c-48ea-88a8-a65477307280","keywords":null,"link":"/360/202031__oroszok_nagybritanniaban__oligarchafrasz__londongrad__penz_beszel","timestamp":"2020. augusztus. 02. 16:30","title":"Oligarchafrász Londongrádban: az oroszok otthon érzik magukat Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]