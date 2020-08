Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b52d8687-7080-4336-b838-a482f0ee402e","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Mindenki azért versengett és attól rettegett, hogy vele dolgozzon. A legkeresettebb és legkellemetlenebb színész volt. Annyit keresett és annyit költött, annyiszor került pénzzavarba és annyiszor adta magát hozzá méltatlan produkciókhoz. Magánakvaló, rátarti, kellemetlen pasas. Nagy darab ember. Nagy formátumú színész. 75 évvel ezelőtt, 1945. augusztus elsején vesztette el őt az ország.","shortLead":"Mindenki azért versengett és attól rettegett, hogy vele dolgozzon. A legkeresettebb és legkellemetlenebb színész volt...","id":"20200801_Csortos_Gyula_portreja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b52d8687-7080-4336-b838-a482f0ee402e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93201bba-839b-4841-840b-567cd5074936","keywords":null,"link":"/360/20200801_Csortos_Gyula_portreja","timestamp":"2020. augusztus. 01. 16:30","title":"Színészóriás és kiállhatatlan alak volt – 75 éve halt meg Csortos Gyula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc5b434-6dcd-497f-9317-ef4e4747fb2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány következményeként elmaradnak a turisták és amiatt Afrikában és Ázsiában is sokan maradtak munka nélkül. Afrikában egyre többen térnek vissza a vadászathoz, és emiatt még nagyobb veszélybe kerülnek a földrészen élő állatok.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány következményeként elmaradnak a turisták és amiatt Afrikában és Ázsiában is sokan maradtak munka...","id":"20200801_A_koronavirusjarvany_egyik_kovetkezmenyekent_ujra_terjed_az_orvvadaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dc5b434-6dcd-497f-9317-ef4e4747fb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7baf73a3-dd7b-48c1-ab23-a27e1f980a4b","keywords":null,"link":"/elet/20200801_A_koronavirusjarvany_egyik_kovetkezmenyekent_ujra_terjed_az_orvvadaszat","timestamp":"2020. augusztus. 01. 20:52","title":"A koronavírus-járvány egyik következményeként újra terjed az orvvadászat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f09a073-39e2-41b8-a6c5-959e5f14c51c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) összesítése szerint rekordmértékű volt ismét a koronavírussal fertőzöttek számának napi növekedése a világban. A járvány a világon mindenhol lendületet vesz.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) összesítése szerint rekordmértékű volt ismét a koronavírussal fertőzöttek számának...","id":"20200801_Rekordokat_dont_a_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f09a073-39e2-41b8-a6c5-959e5f14c51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf847eef-c95c-40c2-ae0f-dd365dc46772","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Rekordokat_dont_a_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 01. 07:56","title":"Rekordokat dönt a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286ef5cd-97a2-4031-8785-50ca842debfb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sikerrel üzembe helyezték szombaton az Egyesült Arab Emírségek első atomerőmű-reaktorát, ezzel az ország az első olyan arab állam, amely gazdasági célú nukleáris energiát állít elő.","shortLead":"Sikerrel üzembe helyezték szombaton az Egyesült Arab Emírségek első atomerőmű-reaktorát, ezzel az ország az első olyan...","id":"20200801_Ujabb_allam_lepett_be_az_atomklubba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=286ef5cd-97a2-4031-8785-50ca842debfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1bcbd1-f15a-43f4-a5c0-60e472c37cf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200801_Ujabb_allam_lepett_be_az_atomklubba","timestamp":"2020. augusztus. 01. 16:02","title":"Újabb állam lépett be az atomklubba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9733d2d-ab8d-435c-8689-21873f53dd56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok azt kérik, még véletlenül se ültessék el a kéretlenül kapott magokat.","shortLead":"A hatóságok azt kérik, még véletlenül se ültessék el a kéretlenül kapott magokat.","id":"20200801_Gyanus_kinai_magok_erkeznek_az_amerikaiak_postaladaiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9733d2d-ab8d-435c-8689-21873f53dd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128bdf65-f806-4772-ab05-091ffe792751","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Gyanus_kinai_magok_erkeznek_az_amerikaiak_postaladaiba","timestamp":"2020. augusztus. 01. 10:28","title":"Gyanús kínai magok érkeznek az amerikaiak postaládáiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fdc0b0-84df-4a61-b458-3c1bb409f470","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200802_kiserleti_pragmatika_bme_arcmaszk_oxigen_stonehenge_eredete_apple_iphone_bevetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50fdc0b0-84df-4a61-b458-3c1bb409f470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc9bf25-8019-4cd5-bdbf-217c798294c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_kiserleti_pragmatika_bme_arcmaszk_oxigen_stonehenge_eredete_apple_iphone_bevetel","timestamp":"2020. augusztus. 02. 12:03","title":"Ez történt: a tudósok megfejtették a Stonehenge egyik rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bba117b-0f38-4f7e-872c-7dc2af56163d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A két hete elhunyt, az idehaza Wallenberg-díjjal kitüntetett polgármester életműve, a cigányok beilleszkedésének lehetőségét felmutató \"cserdi csoda\" sok határon túl is elismerést vált ki.","shortLead":"A két hete elhunyt, az idehaza Wallenberg-díjjal kitüntetett polgármester életműve, a cigányok beilleszkedésének...","id":"20200801_economist_bogdan_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bba117b-0f38-4f7e-872c-7dc2af56163d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f535a4cb-8611-4b3d-b14e-74efbf63be4b","keywords":null,"link":"/360/20200801_economist_bogdan_laszlo","timestamp":"2020. augusztus. 01. 09:00","title":"Megható cikkben búcsúzik Bogdán Lászlótól az Economist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben sokkal biztonságosabbak lehetnek az internetes vásárlások, hála a Google legújabb fejlesztésének. A keresőóriás a Chrome böngészőt frissítette, hogy a weboldalakon a jelszavak, valamint a bankkártya-adatok automatikus kitöltése is egyszerűbben és biztonságosabban történhessen meg.","shortLead":"A jövőben sokkal biztonságosabbak lehetnek az internetes vásárlások, hála a Google legújabb fejlesztésének...","id":"20200731_google_chrome_bongeszo_jelszo_felhasznaloi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb9f154-f1ea-4b44-98f0-cd005f4ca116","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_google_chrome_bongeszo_jelszo_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. július. 31. 19:03","title":"Jött egy hasznos funkció a Chrome böngészőbe, már ujjlenyomattal is vásárolhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]