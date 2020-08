Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b67b7d90-0065-4a58-a110-d60d939d2bd6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint érdekes okosórát mutatott be a kínai Nubia. A futurisztikus eszközt igazán csábító árcédulával kínálják az ázsiai piacokon.","shortLead":"Több mint érdekes okosórát mutatott be a kínai Nubia. A futurisztikus eszközt igazán csábító árcédulával kínálják...","id":"20200803_nubia_watch_okosora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b67b7d90-0065-4a58-a110-d60d939d2bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed8fbbc-4ce7-43d2-9fc1-724de92dd150","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_nubia_watch_okosora","timestamp":"2020. augusztus. 03. 15:03","title":"Olyan ez az okosóra, mintha a jövőből jött volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tíz százalék kedvezményt ígért, de csak ötöt adott a légitársaság.","shortLead":"Tíz százalék kedvezményt ígért, de csak ötöt adott a légitársaság.","id":"20200803_gvh_wizz_air_elmarasztalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f2f3a2-4b8a-4720-bf09-94b556006bdd","keywords":null,"link":"/kkv/20200803_gvh_wizz_air_elmarasztalas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:31","title":"Elmarasztalta a GVH a Wizz Airt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kedden és szerdán már helyenként felhőszakadásra és jégesőre is számítani kell.","shortLead":"Kedden és szerdán már helyenként felhőszakadásra és jégesőre is számítani kell.","id":"20200802_Zivatar_lehules_kanikula_het","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9523e6d5-0875-4a21-bffd-0a8628d0991c","keywords":null,"link":"/elet/20200802_Zivatar_lehules_kanikula_het","timestamp":"2020. augusztus. 02. 15:55","title":"Zivatarokkal és lehűléssel indul a hét, de aztán visszatér a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f65f41c-ea08-446c-aa0d-58b18530f9d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fővárosi Fidesz szerint tartalmi hibák vannak a dokumentumban, amelyet ezért módosítania kell a BKK-nak.","shortLead":"A fővárosi Fidesz szerint tartalmi hibák vannak a dokumentumban, amelyet ezért módosítania kell a BKK-nak.","id":"20200804_lanchid_felujitas_tender_bkk_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f65f41c-ea08-446c-aa0d-58b18530f9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1db822-bf71-40c4-aace-7589cfe299e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_lanchid_felujitas_tender_bkk_fidesz","timestamp":"2020. augusztus. 04. 07:42","title":"Tartalmi hibák miatt visszadobták a Lánchíd-tendert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hatóság halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanújával nyomoz.\r

","shortLead":"A hatóság halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanújával nyomoz.\r

","id":"20200802_Meghalt_egy_epulo_hazrol_lezuhano_ember_Gyomron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6bccbb-75d2-4479-9f31-ac076052eed0","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_Meghalt_egy_epulo_hazrol_lezuhano_ember_Gyomron","timestamp":"2020. augusztus. 02. 19:47","title":"Meghalt egy épülő házról lezuhanó ember Gyömrőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226a6cf4-8bf7-4cc9-9e60-a91e0907a0ce","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Folyik Magyarország katonai célú felkészítése és Orbán Viktor retorikája is fokozottan harcias, írja a német lapban megjelent írás.","shortLead":"Folyik Magyarország katonai célú felkészítése és Orbán Viktor retorikája is fokozottan harcias, írja a német lapban...","id":"20200803_Spiegel_szemle_keno_verseck","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=226a6cf4-8bf7-4cc9-9e60-a91e0907a0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f102e85-1f48-4ea0-a860-b0f9a12925ad","keywords":null,"link":"/360/20200803_Spiegel_szemle_keno_verseck","timestamp":"2020. augusztus. 03. 07:30","title":"Spiegel – A németeknek is kínos, hogy tankjukkal pózolt a Kárpátia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcf2a89-45c4-4a0d-8e3d-f355c2b7d299","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vélhetően lesz egy-két jó ajánlat a kényszereladások közt.","shortLead":"Vélhetően lesz egy-két jó ajánlat a kényszereladások közt.","id":"20200803_200_ezer_autotol_kell_gyorsan_megszabadulnia_a_csodbe_ment_Hertznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfcf2a89-45c4-4a0d-8e3d-f355c2b7d299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"242103ae-0d37-4920-8c31-923ebb95e4be","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_200_ezer_autotol_kell_gyorsan_megszabadulnia_a_csodbe_ment_Hertznek","timestamp":"2020. augusztus. 03. 15:37","title":"200 ezer autótól kellene nagyon gyorsan megszabadulnia a Hertznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az SZFE hallgatói önkormányzata bejelentette, hogy az egyetemet szeptembertől fenntartó kuratóriumot nem fogadja el.","shortLead":"Az SZFE hallgatói önkormányzata bejelentette, hogy az egyetemet szeptembertől fenntartó kuratóriumot nem fogadja el.","id":"20200803_szinmuveszeti_hok_vidnyanszky","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de36c42-3c56-44ae-8546-82e85b16666c","keywords":null,"link":"/kultura/20200803_szinmuveszeti_hok_vidnyanszky","timestamp":"2020. augusztus. 03. 05:42","title":"A színművészeti hallgatói önkormányzata nem fogadja el Vidnyánszkyékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]