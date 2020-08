Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00141597-d12c-4aeb-a2bf-4cde188ee157","c_author":"HVG","category":"360","description":"A több szempontból legendás Tegel reptér már nem bírta a tervezettnél tízszer nagyobb utasforgalmat, így is tovább maradt nyitva, mert Berlin új repülőterének építése már jó tíz éve csúszik. ","shortLead":"A több szempontból legendás Tegel reptér már nem bírta a tervezettnél tízszer nagyobb utasforgalmat, így is tovább...","id":"202031_tegel_hatszogletu_ufo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00141597-d12c-4aeb-a2bf-4cde188ee157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4729eaec-8b75-4844-9f85-ec2cefa49c54","keywords":null,"link":"/360/202031_tegel_hatszogletu_ufo","timestamp":"2020. augusztus. 04. 17:00","title":"Búcsúzik a repülőktől és az utasoktól a berlini hatszögletű ufó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Terjeszkedik napjaink egyik legsikeresebb informatikai cége, az állami megbízásokat sorra nyerő 4iG.","shortLead":"Terjeszkedik napjaink egyik legsikeresebb informatikai cége, az állami megbízásokat sorra nyerő 4iG.","id":"20200804_4ig_debrecen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243f9225-c6f0-4ee4-91fc-59c60d6d4bef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_4ig_debrecen","timestamp":"2020. augusztus. 04. 14:04","title":"Debrecent is bevette a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c1ac0a7-161e-48a4-8d19-ac5ef10e92bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lidbree készítői szerint jelentős fájdalomcsillapító hatást nyújthat azoknak, akik hétköznapi nőgyógyászati beavatkozáson esnek át.","shortLead":"A Lidbree készítői szerint jelentős fájdalomcsillapító hatást nyújthat azoknak, akik hétköznapi nőgyógyászati...","id":"20200804_richter_gedeon_lidbree_mehen_beluli_fajdalomcsillapito_gyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c1ac0a7-161e-48a4-8d19-ac5ef10e92bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988971c0-58e4-4d49-a3ce-6e855dd21bd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_richter_gedeon_lidbree_mehen_beluli_fajdalomcsillapito_gyogyszer","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:40","title":"Zöld utat kapott a Richter méhen belüli fájdalomcsillapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ae2735-c97d-4a21-9e54-acf4b491c4b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Vadhajtások munkatársa ellen hivatalból eljárás indult, mert inzultálta Hont Andrást, a HVG munkatársát a Fidesz antirasszista tüntetésén. A portál arról számolt be, hogy Bede Zsolt gyanúsított lett az ügyben.","shortLead":"A Vadhajtások munkatársa ellen hivatalból eljárás indult, mert inzultálta Hont Andrást, a HVG munkatársát a Fidesz...","id":"20200804_gyanusitott_bede_zsolt_hont_andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47ae2735-c97d-4a21-9e54-acf4b491c4b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ddc5b2a-60e3-49d4-b1ab-0718adf46170","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_gyanusitott_bede_zsolt_hont_andras","timestamp":"2020. augusztus. 04. 14:43","title":"Hont András bántalmazása miatt gyanúsított lett Bede Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff3fe5c-6016-4080-804f-d1dc734f183f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Caviar, amely luxuskütyükké építi át a mobilokat, ismét tesz arról, hogy a drága iPhone-ok még drágábbak legyenek.","shortLead":"Az orosz Caviar, amely luxuskütyükké építi át a mobilokat, ismét tesz arról, hogy a drága iPhone-ok még drágábbak...","id":"20200804_caviar_iphone_12_pro_luxus_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eff3fe5c-6016-4080-804f-d1dc734f183f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2df281a-325f-40a9-bd1e-fffdd2550210","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_caviar_iphone_12_pro_luxus_iphone","timestamp":"2020. augusztus. 04. 12:03","title":"6,8 millió forintba kerül majd a legdrágább iPhone 12 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1942ce26-a9d1-48be-8829-8087a89d1e04","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először találtak kísérleti bizonyítékot a Higgs-bozon két müonra bomlásáról az európai részecskefizikai kutatóintézet (CERN) kutatói, akik a jelenleg virtuálisan zajló 40. részecskefizikai konferencián mutatták be kutatási eredményeiket a nagyon ritka jelenségről.","shortLead":"Először találtak kísérleti bizonyítékot a Higgs-bozon két müonra bomlásáról az európai részecskefizikai kutatóintézet...","id":"20200805_cern_higgs_bozon_ket_muonra_bomlasa_cms_kiserlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1942ce26-a9d1-48be-8829-8087a89d1e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad50e14d-f127-4b59-8997-6ca54c6b6cd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_cern_higgs_bozon_ket_muonra_bomlasa_cms_kiserlet","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:03","title":"Nagy felfedezést tettek a CERN kutatói: először találtak kísérleti bizonyítékot a Higgs-bozon két müonra bomlására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a834f7a7-62b4-454f-9c92-8d3eb07c9d7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram fejlesztői régóta dolgoztak már azon a funkción, melyet finoman szólva is az egyre komolyabb konkurenciává előlépő TikTok ihletett. A Reels végre széles körben is elérhetővé vált – az időzítés aligha véletlen.","shortLead":"Az Instagram fejlesztői régóta dolgoztak már azon a funkción, melyet finoman szólva is az egyre komolyabb konkurenciává...","id":"20200805_instagram_reels_rovid_videok_keszitese_tiktok_betiltasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a834f7a7-62b4-454f-9c92-8d3eb07c9d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd664de5-21f2-4a8f-af4d-76abcf53335d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_instagram_reels_rovid_videok_keszitese_tiktok_betiltasa","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:03","title":"Elindította az Instagram a lemásolt TikTokot, itt a Reels","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fea2ed-7141-4c8e-adcf-767eb1cf3c71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jót tesz a Sony játékos divíziójában elkönyvelt bevételeknek a koronavírus-járvány. A karantén első időszakáról most közölt adatok szerint rendesen felpörgött a kereslet a PlayStation 4-re készült játékokra.","shortLead":"Jót tesz a Sony játékos divíziójában elkönyvelt bevételeknek a koronavírus-járvány. A karantén első időszakáról most...","id":"20200804_koronavirus_jarvany_sony_playstation_4_ps4_jatek_eladas_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24fea2ed-7141-4c8e-adcf-767eb1cf3c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a33bf3-cb13-4cd8-b5b9-6bab168fa9d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_koronavirus_jarvany_sony_playstation_4_ps4_jatek_eladas_statisztika","timestamp":"2020. augusztus. 04. 16:03","title":"Belehúztak a PlayStation 4-játékosok, csak úgy csörren a pénz a Sonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]