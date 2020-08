Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hét végén kiderült, hogy a kormány által önkényesen kijelölt kuratórium elnökeként Vidnyánszky Attila lesz a Színház- és Filmművészeti első embere. A Nemzeti Színház igazgatójának az elmúlt hetekben adott nyilatkozatai és megnyilvánulásai tulajdonképpen végig ennek a feladatnak ágyaztak meg. Összegyűjtöttük Vidnyánszky Attila leghatározottabb mondatait az intézményről, amelynek a diákjai és oktatói tüntetéssel, tiltakozással és felmondásokkal próbálták megakadályozni, hogy ő vegye át az irányítást.\r

","shortLead":"A hét végén kiderült, hogy a kormány által önkényesen kijelölt kuratórium elnökeként Vidnyánszky Attila lesz a Színház...","id":"20200804_Vidnyanszky_Attila_legerosebb_mondatai_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e710bcee-391e-4ae5-92eb-f8b1b6ab5102","keywords":null,"link":"/kultura/20200804_Vidnyanszky_Attila_legerosebb_mondatai_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemrol","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:47","title":"Vidnyánszky Attila legerősebb mondatai a Színház- és Filmművészeti Egyetemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2640a101-2361-4050-ad4d-153923428746","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Repülőgépipari befektetésekre és légikikötők fejlesztésére ösztönöz a kormány. A tervekben volna is ráció, ha nem bukkannának fel mindenütt jól ismert személyek, akik körül azonnal megnő a pénzfelhajtó erő. Újabb innovatív iparág került a kormánykörök tömegvonzásába.","shortLead":"Repülőgépipari befektetésekre és légikikötők fejlesztésére ösztönöz a kormány. A tervekben volna is ráció, ha nem...","id":"202032__magyar_legiipar__videki_repterek__ropkodo_milliardosok__elkerik_abeszallokartyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2640a101-2361-4050-ad4d-153923428746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b654ac-6dd1-4a96-be2a-ab0d5d8e20ed","keywords":null,"link":"/360/202032__magyar_legiipar__videki_repterek__ropkodo_milliardosok__elkerik_abeszallokartyat","timestamp":"2020. augusztus. 06. 07:00","title":"A hazai légiiparban is kifejlesztik a kormánybarát-felismerő rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna most először tudta megszólaltatni a helyettes államtitkárt a decemberi kinevezése óta. ","shortLead":"A csatorna most először tudta megszólaltatni a helyettes államtitkárt a decemberi kinevezése óta. ","id":"20200805_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5b699d-aac1-4a75-a2af-4f96a5e9aa7c","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2020. augusztus. 05. 10:05","title":"Rácz Zsófia jelezte, bármikor nagyon szívesen válaszol, majd elsétált, amikor az RTL kérdezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c11e4a-20a1-4103-bb05-4b88ad8db575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a szűk kisebbség lenne hajlandó pénzt adni az internetes hírekért, ráadásul ők is csak keveset – derül ki a Pulzus Kutató által készített reprezentatív közvélemény-kutatásból. ","shortLead":"Csak a szűk kisebbség lenne hajlandó pénzt adni az internetes hírekért, ráadásul ők is csak keveset – derül ki a Pulzus...","id":"20200805_online_hiroldalak_fizetesi_hajlandosag_felmeres_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40c11e4a-20a1-4103-bb05-4b88ad8db575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73e27c6-74e7-475c-af4e-f9fb4b90ad68","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_online_hiroldalak_fizetesi_hajlandosag_felmeres_kutatas","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:03","title":"Felmérték, mennyit lennénk hajlandóak fizetni a hírekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bad1c1a-3f3a-4173-8703-4720109b1074","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Letisztult és ízléses lett ez a Mercedes G-osztályból faragott pickup.","shortLead":"Letisztult és ízléses lett ez a Mercedes G-osztályból faragott pickup.","id":"20200803_Letisztult_es_nagyon_izleses_ez_a_Mercedes_Gosztalybol_faragott_pickup","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bad1c1a-3f3a-4173-8703-4720109b1074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa191fc6-eb33-46dc-8491-d0bb4e671f3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_Letisztult_es_nagyon_izleses_ez_a_Mercedes_Gosztalybol_faragott_pickup","timestamp":"2020. augusztus. 04. 16:42","title":"Ritka szép, teljesen átalakított 18 éves Mercedes pickupot árulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a992da-6ba6-480d-8313-ada592983f64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német sofőr még valahogy beügyeskedte a túlméretes növényt a kocsiba, engedélye viszont már nem volt. ","shortLead":"A német sofőr még valahogy beügyeskedte a túlméretes növényt a kocsiba, engedélye viszont már nem volt. ","id":"20200804_A_napfenyteton_at_logott_ki_egy_otmeteres_palmafa_egy_autobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1a992da-6ba6-480d-8313-ada592983f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051888e2-59ed-4948-b034-00254fe54e81","keywords":null,"link":"/cegauto/20200804_A_napfenyteton_at_logott_ki_egy_otmeteres_palmafa_egy_autobol","timestamp":"2020. augusztus. 04. 12:49","title":"A napfénytetőn lógott ki az autóból egy ötméteres pálma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A júniusihoz képest hatalmasat nőtt a fapados légitársaságok forgalma, de sokkal kevesebben repülnek így is, mint tavaly nyáron.","shortLead":"A júniusihoz képest hatalmasat nőtt a fapados légitársaságok forgalma, de sokkal kevesebben repülnek így is, mint...","id":"20200805_fapados_repules_utazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e763f2-cc40-4855-bb3a-4aa97aa9fa20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_fapados_repules_utazas","timestamp":"2020. augusztus. 05. 06:56","title":"Kezdenek visszatérni az utasok a fapados légitársaságokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1942ce26-a9d1-48be-8829-8087a89d1e04","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először találtak kísérleti bizonyítékot a Higgs-bozon két müonra bomlásáról az európai részecskefizikai kutatóintézet (CERN) kutatói, akik a jelenleg virtuálisan zajló 40. részecskefizikai konferencián mutatták be kutatási eredményeiket a nagyon ritka jelenségről.","shortLead":"Először találtak kísérleti bizonyítékot a Higgs-bozon két müonra bomlásáról az európai részecskefizikai kutatóintézet...","id":"20200805_cern_higgs_bozon_ket_muonra_bomlasa_cms_kiserlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1942ce26-a9d1-48be-8829-8087a89d1e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad50e14d-f127-4b59-8997-6ca54c6b6cd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_cern_higgs_bozon_ket_muonra_bomlasa_cms_kiserlet","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:03","title":"Nagy felfedezést tettek a CERN kutatói: először találtak kísérleti bizonyítékot a Higgs-bozon két müonra bomlására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]