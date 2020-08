Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Déltől várható zápor és zivatar vasárnap.","shortLead":"Déltől várható zápor és zivatar vasárnap.","id":"20200809_Napos_idore_szamithat_ma_de_varhato_eso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716404f1-0cc3-4263-9165-198b701dcc52","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Napos_idore_szamithat_ma_de_varhato_eso","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:13","title":"Napos időre számíthat ma, de várható eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1dd484-b849-4fce-bcbe-282ed49f64c8","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Íme a bizonyíték arra, hogy 200 ezer forint magasságában is lehet korrekt érintőkijelzős 2-in-1 hordozható számítógépet vásárolni. ","shortLead":"Íme a bizonyíték arra, hogy 200 ezer forint magasságában is lehet korrekt érintőkijelzős 2-in-1 hordozható számítógépet...","id":"20200809_lenovo_ideapad_flex_5_notebook_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a1dd484-b849-4fce-bcbe-282ed49f64c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e5683b-d8e2-4841-b76d-2aecb07090d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200809_lenovo_ideapad_flex_5_notebook_teszt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:00","title":"Olcsón is lehet jót: teszten az alakváltó új Lenovo IdeaPad notebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456f3eba-3e6f-4c7f-bcd5-fa94aa0bfdca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nincsen hivatalos tájékoztatás az újságírók őrizetbe vételéről sem. Az elnökválasztásról tudósítottak.","shortLead":"Egyelőre nincsen hivatalos tájékoztatás az újságírók őrizetbe vételéről sem. Az elnökválasztásról tudósítottak.","id":"20200807_orizetbe_vett_ukran_ujsagirok_feheroroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=456f3eba-3e6f-4c7f-bcd5-fa94aa0bfdca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d21198e-f7ce-425d-afdf-c69aafa7bf8b","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_orizetbe_vett_ukran_ujsagirok_feheroroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 07. 21:20","title":"Elfogtak egy ukrán tévéstábot Fehéroroszországban, de nem árulják el, hogy miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3540d5-9e3f-4af3-aa4f-1aa83f35c494","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A Gellérthegy einstandolásával és rozsdaövezeti akcióterületek kijelölésével a kormány két legyet üt egy csapásra: kedvez a barátoknak és bünteti az ellenzéki fővárost, amellyel szemben a Lánchíd-ügyben is tartogat még meglepetéseket.","shortLead":"A Gellérthegy einstandolásával és rozsdaövezeti akcióterületek kijelölésével a kormány két legyet üt egy csapásra...","id":"202032__rozsdazonak__budapest_ellehetetlenitese__falank_roka__nekik_pereg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c3540d5-9e3f-4af3-aa4f-1aa83f35c494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8aec730-7a34-420e-8459-c60c3f31a4c6","keywords":null,"link":"/360/202032__rozsdazonak__budapest_ellehetetlenitese__falank_roka__nekik_pereg","timestamp":"2020. augusztus. 08. 08:15","title":"Budapestnek kuss, a kormány baráti cégekkel intézi a főváros fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97911208-eb5c-48af-800c-9451fabaf92c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden műfajban, így a lakókocsis turizmusban is vannak extrém résztvevők. ","shortLead":"Minden műfajban, így a lakókocsis turizmusban is vannak extrém résztvevők. ","id":"20200809_Aligha_letezik_ennel_szigorubb_lakokocsi_auto_kombo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97911208-eb5c-48af-800c-9451fabaf92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af900f19-e8da-4a24-a556-7103db2acd40","keywords":null,"link":"/cegauto/20200809_Aligha_letezik_ennel_szigorubb_lakokocsi_auto_kombo","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:17","title":"Aligha létezik ennél szigorúbb lakókocsi, autó kombó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6250f7-2790-48f9-824b-cd6ef0fafab4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ő az első, aki távozik a kormányból.","shortLead":"Ő az első, aki távozik a kormányból.","id":"20200809_Lemondott_a_libanoni_informacios_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a6250f7-2790-48f9-824b-cd6ef0fafab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9f249b-e56b-4637-840f-1e7f9ea38245","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Lemondott_a_libanoni_informacios_miniszter","timestamp":"2020. augusztus. 09. 11:50","title":"A hatalmas robbanás után lemondott a libanoni információs miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a9b3de-e508-4ea7-954c-c7c1ff85c3a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Visszatérhet a nyolcvanas évek kedvelt panellakáskelléke, a tájképposzter – egy új technológiai fejlesztés mintha ezt a nosztalgikus megoldást modernizálná. ","shortLead":"Visszatérhet a nyolcvanas évek kedvelt panellakáskelléke, a tájképposzter – egy új technológiai fejlesztés mintha ezt...","id":"202032_okosvakablak_szoba_kilatassal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70a9b3de-e508-4ea7-954c-c7c1ff85c3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffe0cb7-bbbf-408d-8d45-038aad74db17","keywords":null,"link":"/360/202032_okosvakablak_szoba_kilatassal","timestamp":"2020. augusztus. 08. 08:30","title":"Visszatérhet a '80-as évek kedvelt panellakáskelléke, a tájképposzter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros a lehetséges ellenfelek legnehezebbikével, a svéd bajnokságot megnyert Djurgarden csapatával játszik a Bajnokok Ligájának főtáblájára kerülésért. A sorsolásban viszont az kedvezett a magyar bajnoknak, hogy a két csapat a budapesti Groupama Arénában játssza le a mérkőzést augusztus 18-án vagy 19-én.","shortLead":"A Ferencváros a lehetséges ellenfelek legnehezebbikével, a svéd bajnokságot megnyert Djurgarden csapatával játszik...","id":"20200809_A_sved_bajnokkal_jatszik_eloszor_a_Ferencvaros_a_BLfotablara_kerulesert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2607ccab-ac3b-4325-a22a-7bf3a4ee0025","keywords":null,"link":"/sport/20200809_A_sved_bajnokkal_jatszik_eloszor_a_Ferencvaros_a_BLfotablara_kerulesert","timestamp":"2020. augusztus. 09. 17:17","title":"A svéd bajnokkal játszik először a Ferencváros a BL-főtáblára kerülésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]