[{"available":true,"c_guid":"9c8780f9-5f98-4fa5-bfc3-cac26ccc3801","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kullancsok által terjesztett SFTS vírus régebb óta ismert a tudósok előtt. A kórokozó most ismét terjedni kezdett.","shortLead":"A kullancsok által terjesztett SFTS vírus régebb óta ismert a tudósok előtt. A kórokozó most ismét terjedni kezdett.","id":"20200810_kullancs_virus_sfts_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c8780f9-5f98-4fa5-bfc3-cac26ccc3801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1b7484-a734-466c-9374-d89f88dafe61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_kullancs_virus_sfts_kina","timestamp":"2020. augusztus. 10. 20:13","title":"Újabb vírus ütötte fel a fejét Kínában, heten meghaltak miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b0f63c6-2f8c-4069-8d78-300337f532dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A titkosszolgálat lépett akcióba a Fehér Ház mellett. Egy férfi őrizetbe került, egyet kórházba vittek. Az elnököt mondat közepén vitték ki a sajtóteremből, de pár perc múlva visszatért.\r

\r

","shortLead":"A titkosszolgálat lépett akcióba a Fehér Ház mellett. Egy férfi őrizetbe került, egyet kórházba vittek. Az elnököt...","id":"20200811_feher_haz_trump_elnok_lovoldozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b0f63c6-2f8c-4069-8d78-300337f532dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c52bcd4-eedf-4604-bfb0-d4ffc1db37e3","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_feher_haz_trump_elnok_lovoldozes","timestamp":"2020. augusztus. 11. 05:22","title":"Lövések dördültek a Fehér Háznál, Trumpot kivitték a sajtótájékoztatóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e64910-9d5c-4729-880f-53bdfc003e77","c_author":"Baumit","category":"brandcontent","description":"Az egészség a legfontosabb érték az ember számára. A személyes egészség nem csak attól függ, hogy mit eszünk, vagy hogy eleget mozgunk-e. Az egészség attól is függ, hogy egészséges-e az a környezet, amelyben az ember napja legnagyobb részét tölti – házának vagy lakásának belső terében. Ez pedig szoros kapcsolatban áll azokkal a terekkel, ahol élünk, és ez az a tényező, amit megfelelő építésmódokkal és építőanyagok használatával optimálissá lehet tenni. ","shortLead":"Az egészség a legfontosabb érték az ember számára. A személyes egészség nem csak attól függ, hogy mit eszünk, vagy...","id":"20200811_Tudjuk_hogy_otthon_jo_de_hogyan_lehetne_meg_jobb_baumit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91e64910-9d5c-4729-880f-53bdfc003e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a9d546-fade-44c9-b4e6-82e0f197c85e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200811_Tudjuk_hogy_otthon_jo_de_hogyan_lehetne_meg_jobb_baumit","timestamp":"2020. augusztus. 11. 07:30","title":"Tudjuk, hogy otthon jó, de hogyan lehetne még jobb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b045cc-ba3c-418b-9e12-bff4f6f43437","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A karantén alatt titokban tartották a terhességet. Már csak hetek vannak hátra a baba megszületéséig.","shortLead":"A karantén alatt titokban tartották a terhességet. Már csak hetek vannak hátra a baba megszületéséig.","id":"20200812_Ed_Sheeran_apa_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3b045cc-ba3c-418b-9e12-bff4f6f43437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76703676-f2a8-4bb2-b263-13838809d247","keywords":null,"link":"/elet/20200812_Ed_Sheeran_apa_lesz","timestamp":"2020. augusztus. 12. 09:31","title":"Ed Sheeran apa lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Thürmer Gyula számítógépes hasonlattal vázolta a helyzetet: a hardverrel semmi gond, ők csak a szoftvert akarják lecserélni.","shortLead":"Thürmer Gyula számítógépes hasonlattal vázolta a helyzetet: a hardverrel semmi gond, ők csak a szoftvert akarják...","id":"20200812_thurmer_gyula_munkaspart_kormanypart_karacsony_gergely_tarlos_istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737b3226-265c-4c89-91f8-6e91c78b316f","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_thurmer_gyula_munkaspart_kormanypart_karacsony_gergely_tarlos_istvan","timestamp":"2020. augusztus. 12. 08:17","title":"A tisztességes baloldal egyben nemzeti is, mondja a Munkáspárt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen elfogatóparancs van érvényben.","shortLead":"A férfi ellen elfogatóparancs van érvényben.","id":"20200812_A_sajat_apja_rabolt_el_egy_keteves_kisfiut_az_edesanyja_mellol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64c3b72-5a21-465d-ad95-eeab6dd019d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_A_sajat_apja_rabolt_el_egy_keteves_kisfiut_az_edesanyja_mellol","timestamp":"2020. augusztus. 12. 08:07","title":"A saját apja rabolt el egy kétéves kisfiút az édesanyja mellől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee5e3625-05dd-4b74-8806-ff358d748016","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ki mondta, hogy koronavírus-járvány idején ne lőhetne bárki látványos Forma–1-es képeket? Lehet, csak nem a pályákon, hanem például a nappaliban.","shortLead":"Ki mondta, hogy koronavírus-járvány idején ne lőhetne bárki látványos Forma–1-es képeket? Lehet, csak nem a pályákon...","id":"20200811_magyar_lelemenyesseg_a_kifogasok_es_a_photoshop_helyett_ilyen_f1fotokat_meg_nem_lattunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee5e3625-05dd-4b74-8806-ff358d748016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aac46d3-0805-45ca-8356-87f77bb2c911","keywords":null,"link":"/cegauto/20200811_magyar_lelemenyesseg_a_kifogasok_es_a_photoshop_helyett_ilyen_f1fotokat_meg_nem_lattunk","timestamp":"2020. augusztus. 11. 07:59","title":"Magyar leleményesség a kifogások és a Photoshop helyett: ilyen F1-fotókat még nem láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be7ef3d-13c7-4747-8907-045771d24338","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság hivatalos fogyasztási értéke 2,1-2,4 liter benzin 100 kilométeren. Az első 100 kilométeren, amiből közel 60 kilométert elektromosan tesz meg az autó.","shortLead":"Az újdonság hivatalos fogyasztási értéke 2,1-2,4 liter benzin 100 kilométeren. Az első 100 kilométeren, amiből közel 60...","id":"20200812_zold_rendszam_es_394_loero_itt_az_uj_bmw_545e","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2be7ef3d-13c7-4747-8907-045771d24338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bab3134-d97a-404e-88d9-651029efddd1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200812_zold_rendszam_es_394_loero_itt_az_uj_bmw_545e","timestamp":"2020. augusztus. 12. 11:21","title":"Zöld rendszám és 394 lóerő: itt az új BMW 545e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]