[{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A nyár elején már egyre többen kezdték azt gondolni, hogy gyorsan javulhat a gazdaság helyzete, de most újra rosszabb lett a hangulat.","shortLead":"A nyár elején már egyre többen kezdték azt gondolni, hogy gyorsan javulhat a gazdaság helyzete, de most újra rosszabb...","id":"20200824_gki_konjunkturaindex_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a777ed-29f7-4597-8418-59a27ab75ad5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_gki_konjunkturaindex_valsag","timestamp":"2020. augusztus. 24. 06:21","title":"Sötétebben látják a magyarok a gazdaság jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c8bea2-2ed8-4948-ad61-242aa0d46c18","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A nemzetközi sajtó több cikkben is foglalkozik a helyzettel, miután a német külügy magyarországi antiszemitizmust emlegetett. ","shortLead":"A nemzetközi sajtó több cikkben is foglalkozik a helyzettel, miután a német külügy magyarországi antiszemitizmust...","id":"20200824_Ujra_a_magyarorszagi_antiszemitizmus_a_tema_tobb_kulfoldi_lapban_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02c8bea2-2ed8-4948-ad61-242aa0d46c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4163b4-0775-4194-bc9a-aa6241d0858b","keywords":null,"link":"/360/20200824_Ujra_a_magyarorszagi_antiszemitizmus_a_tema_tobb_kulfoldi_lapban_is","timestamp":"2020. augusztus. 24. 08:30","title":"Újra a magyarországi antiszemitizmus a téma több külföldi lapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1aeae3-45fc-412b-a7ee-11592f41df8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nőtt a leginkább a koronavírus-fertőzöttek száma.","shortLead":"Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nőtt a leginkább a koronavírus-fertőzöttek száma.","id":"20200824_koronavirus_magyar_szamok_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea1aeae3-45fc-412b-a7ee-11592f41df8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8a7249-6c51-49bd-96b2-22921253ff2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_koronavirus_magyar_szamok_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:18","title":"Senki nem gyógyult ki vasárnap a koronavírusból, 36-tal nőtt az aktív esetszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b546b262-40f8-4e4f-8933-fc67a7a2074f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fotó, kilenc szó - így üzent Kovács András Péter a szivárványos zászlókat lopkodó Novák Elődnek.","shortLead":"Egy fotó, kilenc szó - így üzent Kovács András Péter a szivárványos zászlókat lopkodó Novák Elődnek.","id":"20200823_Elod_hozd_a_letrat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b546b262-40f8-4e4f-8933-fc67a7a2074f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df35acb-3fc0-4e0d-b5c4-fc00c146bb1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Elod_hozd_a_letrat","timestamp":"2020. augusztus. 23. 10:32","title":"\"Előd, hozd a létrát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f59952a-a0ee-4ae1-918e-adaab0fe258f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rosa Felipe még márciusban került kórházba, az életét megmentették, de lehet, hogy a kezét már nem tudják.","shortLead":"Rosa Felipe még márciusban került kórházba, az életét megmentették, de lehet, hogy a kezét már nem tudják.","id":"20200824_Elkapta_a_koronavirust_most_elveszitheti_a_kezet_egy_amerikai_egeszsegugyi_dolgozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f59952a-a0ee-4ae1-918e-adaab0fe258f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352e60da-75d4-4a9e-ab38-719f53158777","keywords":null,"link":"/elet/20200824_Elkapta_a_koronavirust_most_elveszitheti_a_kezet_egy_amerikai_egeszsegugyi_dolgozo","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:26","title":"Elkapta a koronavírust, most elveszítheti a kezét egy amerikai egészségügyi dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mostanra azok a tömegrendezvények lettek a fő fertőzésgócok, amelyeken nem tartják be a távolságtartási szabályokat, szemben a kora nyárral, amikor a munkahelyeken terjedt a vírus. ","shortLead":"Mostanra azok a tömegrendezvények lettek a fő fertőzésgócok, amelyeken nem tartják be a távolságtartási szabályokat...","id":"20200823_koronavirus_gyorsan_terjed_francia_fiatalok_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0eee81-45ad-48d0-82c0-0c9da174fa00","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_koronavirus_gyorsan_terjed_francia_fiatalok_kozott","timestamp":"2020. augusztus. 23. 14:31","title":"Négyszer gyorsabban terjed a koronavírus a fiatalok között Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész-humoristánál március végén diagnosztizáltak áttétes prosztatarákot. Megműtötték.","shortLead":"A színész-humoristánál március végén diagnosztizáltak áttétes prosztatarákot. Megműtötték.","id":"20200824_forgacs_gabor_prosztatarak_mutet_koma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95901bf-7239-4afb-9bc7-33de23b83079","keywords":null,"link":"/elet/20200824_forgacs_gabor_prosztatarak_mutet_koma","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:05","title":"Forgács Gábor: Most úgy tűnik, hogy még legalább öt évig élhetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint három hónapja nem találtak ennyi fertőzöttet egyetlen nap alatt.","shortLead":"Több mint három hónapja nem találtak ennyi fertőzöttet egyetlen nap alatt.","id":"20200822_koronavirus_jarvany_fertozes_olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5495b64-3fc8-42a4-9fc0-7cbb5b3fc30c","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_koronavirus_jarvany_fertozes_olaszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 22. 20:54","title":"Újra ezer fölött a napi fertőzések száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]