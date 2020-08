Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"593ab6e8-ac52-4fb2-bafa-35c036636f8a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":" Először hajtott végre ugrást és szabadesést napenergia által hajtott elektromos repülőről egy svájci csapat.","shortLead":" Először hajtott végre ugrást és szabadesést napenergia által hajtott elektromos repülőről egy svájci csapat.","id":"20200825_solarstratos_elektromos_repulogep_szabadeses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=593ab6e8-ac52-4fb2-bafa-35c036636f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8305d1ed-a155-4298-8858-0502555ab05c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_solarstratos_elektromos_repulogep_szabadeses","timestamp":"2020. augusztus. 25. 22:13","title":"Ma reggel 1520 méter magasba emelkedett egy kisrepülő – aztán jött a történelmi ugrás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71148b89-48bc-4255-a92e-2ddba43cc1df","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hatszoros aranylabdás hivatalos dokumentumban jelezte, hogy húsz év után elhagyja a katalán klubot.","shortLead":"A hatszoros aranylabdás hivatalos dokumentumban jelezte, hogy húsz év után elhagyja a katalán klubot.","id":"20200826_Messi_kozolte_a_Barcelonaval_hogy_tavozni_akar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71148b89-48bc-4255-a92e-2ddba43cc1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d7e38d-7cb8-4c6d-9ab2-96c777229a3e","keywords":null,"link":"/sport/20200826_Messi_kozolte_a_Barcelonaval_hogy_tavozni_akar","timestamp":"2020. augusztus. 26. 06:17","title":"Messi közölte a Barcelonával, hogy távozni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős mértékben nőtt a nagyobbik kormánypárt támogatottsága a járvány előtti időszakhoz képest.","shortLead":"Jelentős mértékben nőtt a nagyobbik kormánypárt támogatottsága a járvány előtti időszakhoz képest.","id":"20200826_partpreferencia_zavecz_research_kutatas_fidesz_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6602ebe-b9ee-4c02-8562-0499d1d550d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_partpreferencia_zavecz_research_kutatas_fidesz_ellenzek","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:25","title":"Závecz: Erős, de közös listával megközelíthető a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09196ed6-6bc1-45f4-b222-f4844efcafb4","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszországban tartalékegységet hoztak létre a rendvédelmi erők tagjaiból, Fehéroroszország megsegítésére – jelentette Vlagyimir Putyin orosz elnök.","shortLead":"Oroszországban tartalékegységet hoztak létre a rendvédelmi erők tagjaiból, Fehéroroszország megsegítésére – jelentette...","id":"20200827_Keszul_a_feheroroszorszagi_orosz_beavatkozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09196ed6-6bc1-45f4-b222-f4844efcafb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf30e4a0-eab2-4de7-83c4-f0ae130d4aff","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_Keszul_a_feheroroszorszagi_orosz_beavatkozas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:13","title":"Készül a fehéroroszországi orosz beavatkozás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61f5a3e-09c7-47b7-847e-10c0e8fcb0c0","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Környezetvédők szerint a delfinek az olajfolt, vagy a hajótest elsüllyesztése miatt pusztultak el. ","shortLead":"Környezetvédők szerint a delfinek az olajfolt, vagy a hajótest elsüllyesztése miatt pusztultak el. ","id":"20200827_Tobb_mint_tucatnyi_delfin_pusztult_el_Mauritius_partjainal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e61f5a3e-09c7-47b7-847e-10c0e8fcb0c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9356cef9-bd21-403b-a298-ab1126953296","keywords":null,"link":"/zhvg/20200827_Tobb_mint_tucatnyi_delfin_pusztult_el_Mauritius_partjainal","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:49","title":"Már 17 delfin pusztult el Mauritius partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ccab10-04e5-4fcf-98ad-220f23cb052f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Még ha az EU által elfogadottnak minősítettnél alacsonyabb légszennyezésnek is vannak kitéve a gyerekek, gyengébb lesz a tüdejük.","shortLead":"Még ha az EU által elfogadottnak minősítettnél alacsonyabb légszennyezésnek is vannak kitéve a gyerekek, gyengébb lesz...","id":"20200826_Az_egesz_eletet_meghatarozza_hogy_milyen_levegot_sziv_egy_kisgyerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3ccab10-04e5-4fcf-98ad-220f23cb052f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665ec4f1-5fba-4485-9f9e-04ae5afd4102","keywords":null,"link":"/zhvg/20200826_Az_egesz_eletet_meghatarozza_hogy_milyen_levegot_sziv_egy_kisgyerek","timestamp":"2020. augusztus. 26. 13:46","title":"Az egész életét meghatározhatja, hogy milyen levegőt szív egy kisgyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy éve sincs, hogy átadták a 190 milliárd forintból megépített Puskás Arénát, most kiderült, hogy a burkolóelemek rögzítésénél szabálytalanságok és hibák történtek.","shortLead":"Egy éve sincs, hogy átadták a 190 milliárd forintból megépített Puskás Arénát, most kiderült, hogy a burkolóelemek...","id":"20200826_puskas_arena_hibak_nsk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa0aa5d-98fa-45f6-8a3f-d6a32c9a023c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_puskas_arena_hibak_nsk","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:12","title":"Hibákat és szabálytalanságokat találtak a Puskás Arénánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77cda1e9-b112-4d4d-abcf-66c0b33fe886","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazatérésük után négy hallgatónak lett pozitív a tesztje. ","shortLead":"Hazatérésük után négy hallgatónak lett pozitív a tesztje. ","id":"20200826_Corvinus_golyatabor_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77cda1e9-b112-4d4d-abcf-66c0b33fe886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85dd007-f4be-4d4f-a0aa-b2f9b1c49310","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Corvinus_golyatabor_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:05","title":"A Corvinus gólyatáborában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]