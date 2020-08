Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikust továbbra is mesterséges kómában tartják.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikust továbbra is mesterséges kómában tartják.","id":"20200828_navalnij_kicsit_jobban_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31133bcd-d409-4fad-bd5a-7870f3b3d9ab","keywords":null,"link":"/vilag/20200828_navalnij_kicsit_jobban_van","timestamp":"2020. augusztus. 28. 17:55","title":"Navalnij kicsit jobban van, de maradandó hatásai lehetnek a mérgezésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0c13af-8693-4e33-abf6-6d5685778cf2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Akár húsz évbe is telhet a hálapénzrendszer kivezetése a magyar egészségügyből, de ha most nem lépnek a felelősök, soha nem szabadulunk meg tőle. Az évente zsebbe csúsztatott tízmilliárdoktól a betegek jobb ellátást remélnek, a valóságban azonban a rendszert torzítják és bebetonozzák az egyenlőtlenségeket. A Magyar Orvosi Kamara jelentős béremelést és szigorú büntetőjogi szankciókat javasol, amely csak kisebb ajándékok, például csokoládé és kávé elfogadását engedélyezné. A téma magyarországi kutatója szerint ez nem elég, konkrét szolgáltatásokat, például a szabad orvosválasztást kellene fizetőssé tenni.","shortLead":"Akár húsz évbe is telhet a hálapénzrendszer kivezetése a magyar egészségügyből, de ha most nem lépnek a felelősök, soha...","id":"20200827_halapenz_egeszsegugy_orvosi_kamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d0c13af-8693-4e33-abf6-6d5685778cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0361b70b-8a4f-4c3c-a739-f6a4d7149673","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_halapenz_egeszsegugy_orvosi_kamara","timestamp":"2020. augusztus. 27. 06:30","title":"Ez nem hála, hanem a félelem bére. Miért nem tudunk szabadulni a hálapénztől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5716451f-4460-4bb8-814f-ea04cb6767cf","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A ponthatár sehol nem lehet alacsonyabb alap- és osztatlan képzés esetén, mint 280 pont.","shortLead":"A ponthatár sehol nem lehet alacsonyabb alap- és osztatlan képzés esetén, mint 280 pont.","id":"20200827_kihirdettek_a_potfelvetelik_ponthatarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5716451f-4460-4bb8-814f-ea04cb6767cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7368fb2-7598-4e7f-ae9d-a984c1a95a53","keywords":null,"link":"/kultura/20200827_kihirdettek_a_potfelvetelik_ponthatarat","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:31","title":"Kihirdették a pótfelvételik ponthatárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a885523e-a121-4f48-ba43-322956d09344","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tolvaj nem tudta, hogy egy maratonfutó eredt a nyomába.","shortLead":"A tolvaj nem tudta, hogy egy maratonfutó eredt a nyomába.","id":"20200827_pap_lengyelorszag_tolvaj_templom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a885523e-a121-4f48-ba43-322956d09344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423b3f0f-73a1-4644-bbb7-849fa886c5b1","keywords":null,"link":"/elet/20200827_pap_lengyelorszag_tolvaj_templom","timestamp":"2020. augusztus. 27. 19:33","title":"Lefutotta egy lengyel pap a templom pénzével menekülő tolvajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Diósd térségében lángolt egy gyümölcsöket szállító jármű.","shortLead":"Diósd térségében lángolt egy gyümölcsöket szállító jármű.","id":"20200828_Kigyulladt_egy_kamion_tobb_kilometeres_a_dugo_Gyor_fele_az_M0ason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26907fe9-f21f-489c-b774-afa92ece2517","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_Kigyulladt_egy_kamion_tobb_kilometeres_a_dugo_Gyor_fele_az_M0ason","timestamp":"2020. augusztus. 28. 19:05","title":"Kigyulladt egy kamion, több kilométeres a dugó Győr felé az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az ingatlan.com-mal közösen dolgozik a KSH, hogy a lakásbérlésről adjon adatokat. Az első számok azt mutatják, hogy hiába esnek az albérletárak március óta, még így is 30 százalékkal vannak a 2015-ös szint fölött.","shortLead":"Az ingatlan.com-mal közösen dolgozik a KSH, hogy a lakásbérlésről adjon adatokat. Az első számok azt mutatják...","id":"20200827_KSH_alberlet_lakas_ingatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f473e18-a1f6-4da1-a790-7a2ce6152dc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_KSH_alberlet_lakas_ingatlan","timestamp":"2020. augusztus. 27. 10:59","title":"KSH: Csak az előző két év drágulását tüntette el a járvány az albérletpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09196ed6-6bc1-45f4-b222-f4844efcafb4","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszországban tartalékegységet hoztak létre a rendvédelmi erők tagjaiból, Fehéroroszország megsegítésére – jelentette Vlagyimir Putyin orosz elnök.","shortLead":"Oroszországban tartalékegységet hoztak létre a rendvédelmi erők tagjaiból, Fehéroroszország megsegítésére – jelentette...","id":"20200827_Keszul_a_feheroroszorszagi_orosz_beavatkozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09196ed6-6bc1-45f4-b222-f4844efcafb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf30e4a0-eab2-4de7-83c4-f0ae130d4aff","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_Keszul_a_feheroroszorszagi_orosz_beavatkozas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:13","title":"Készül a fehéroroszországi orosz beavatkozás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7472396f-3fa5-4285-8446-9817e5d4833d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdemes volt megmutatni a NASA adathalmazát a Warwicki Egyetem algoritmusának. A program ezek alapján bukkant ugyanis olyan bolygókra, melyek létezéséről az űrhivatal sem tudott.","shortLead":"Érdemes volt megmutatni a NASA adathalmazát a Warwicki Egyetem algoritmusának. A program ezek alapján bukkant ugyanis...","id":"20200827_exobolygo_jelolt_bolygokutatas_bolygok_mesterseges_intelligencia_nasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7472396f-3fa5-4285-8446-9817e5d4833d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf2bbad-8485-4146-938a-13ce30fa1428","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_exobolygo_jelolt_bolygokutatas_bolygok_mesterseges_intelligencia_nasa","timestamp":"2020. augusztus. 27. 17:43","title":"Másodpercek alatt dönt: 50 új bolygót fedezett fel a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]