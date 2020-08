Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"531af7aa-0c05-40fa-9251-f1f71fdd83ee","c_author":"","category":"itthon","description":"Dunakeszi és Göd, valamint Vácrátót és Vác között nem járnak a szerelvények.","shortLead":"Dunakeszi és Göd, valamint Vácrátót és Vác között nem járnak a szerelvények.","id":"20200829_zivatar_felhoszakadas_katasztrofavedelem_vonatkozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=531af7aa-0c05-40fa-9251-f1f71fdd83ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b33ae5d-f9b3-4df9-bad2-0d1c4597f4cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_zivatar_felhoszakadas_katasztrofavedelem_vonatkozlekedes","timestamp":"2020. augusztus. 29. 19:51","title":"Betett a vonatoknak a Pest megyei felhőszakadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TEK fogta el az agresszív férfit.","shortLead":"A TEK fogta el az agresszív férfit.","id":"20200830_Kessel_fenyegette_feleseget_es_a_rendoroket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2accdaec-06a6-47c1-a74f-8b756bcb34ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200830_Kessel_fenyegette_feleseget_es_a_rendoroket","timestamp":"2020. augusztus. 30. 12:53","title":"Késsel fenyegette feleségét és a rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete azt írta, nem jár majd automatikusan a pénz, és ezt az államtitkárság is megerősítette nekik.","shortLead":"Korábban a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete azt írta, nem jár majd automatikusan a pénz, és ezt...","id":"20200829_klebelsberg_kozpont_pdsz_500_ezer_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f60e154-692a-4600-873f-b88b8120c358","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_klebelsberg_kozpont_pdsz_500_ezer_forint","timestamp":"2020. augusztus. 29. 16:57","title":"Cáfolja a Klebelsberg Központ, hogy pályázniuk kellene a pedagógusoknak az 500 ezer forintra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2bb089-ebd8-49cf-bac7-73c729b86c7c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vírushelyzet miatt a nemzetközi vonatokban nem közlekednek fekvő- és hálókocsik, valamint étkezőkocsik szeptember elsejétől - közölte a MÁV.","shortLead":"A vírushelyzet miatt a nemzetközi vonatokban nem közlekednek fekvő- és hálókocsik, valamint étkezőkocsik szeptember...","id":"20200830_A_MAV_nemzetkozi_vonatain_nem_lesz_halo_es_etkezokocsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff2bb089-ebd8-49cf-bac7-73c729b86c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15f633a-0cb6-4943-b5c5-def65163a9c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_MAV_nemzetkozi_vonatain_nem_lesz_halo_es_etkezokocsi","timestamp":"2020. augusztus. 30. 16:33","title":"A MÁV nemzetközi vonatain nem lesz háló- és étkezőkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több saját gyártású filmet és sorozatot is ingyenesen elérhetővé tett a Netflix. Számítógépről és mobilról is megtekinthetők.","shortLead":"Több saját gyártású filmet és sorozatot is ingyenesen elérhetővé tett a Netflix. Számítógépről és mobilról is...","id":"20200831_netflix_stranger_things_ket_papa_madarak_a_dobozban_ingyenes_filmnezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee3f2ed-3713-4a15-98c9-e190af114a0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_netflix_stranger_things_ket_papa_madarak_a_dobozban_ingyenes_filmnezes","timestamp":"2020. augusztus. 31. 13:33","title":"Több filmet és sorozatrészt ingyenessé tett a Netflix, regisztrálni sem kell hozzájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyerekek és a fiatalok körében sokkal kisebb a valószínűsége a súlyos koronavírus-megbetegedésnek, mint a felnőtteknél, a fertőzés okozta gyermekkori halálozás pedig rendkívül ritka – állapították meg brit kutatók.","shortLead":"A gyerekek és a fiatalok körében sokkal kisebb a valószínűsége a súlyos koronavírus-megbetegedésnek, mint...","id":"20200830_koronavirus_covid19_fertozes_gyerekek_fiatalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561872cf-94e1-4629-a0aa-44a18a6f3afd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_koronavirus_covid19_fertozes_gyerekek_fiatalok","timestamp":"2020. augusztus. 30. 10:03","title":"Biztonságos-e, hogy kedden iskolába megy a gyerek? Megjött egy erről szóló kutatás eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Augusztusban nemcsak a nyártól vagyunk kénytelenek búcsúzni, hanem a veszteségeinket is számba kellett vennünk. Azt tudtuk, hogy Sziget nélkül fogjuk zárni a hónapot, de megtudtuk azt is, hogy az Ünnepi Könyvhétről is lemondhatunk idén. Közben Vidnyányszky Attila a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tűzte ki a zászlóját, Novák Előd pedig a polgármesteri hivatalokról rángatta le a zászlókat. Ez volt az augusztus a Kult és az Élet+Stílus rovatban.","shortLead":"Augusztusban nemcsak a nyártól vagyunk kénytelenek búcsúzni, hanem a veszteségeinket is számba kellett vennünk. Azt...","id":"20200830_Ment_a_bagazsozas_es_zaszlorancigalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3233d03-791f-41ec-9fb1-96d0e4725036","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Ment_a_bagazsozas_es_zaszlorancigalas","timestamp":"2020. augusztus. 30. 11:52","title":"Ennyi üzenetet talán még sosem kapott Vidnyánszky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272a5d5f-246e-4413-9992-dc6fd3bfb622","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány napjuk maradt a kintrekedteknek, hogy elkerüljék a szigort.","shortLead":"Néhány napjuk maradt a kintrekedteknek, hogy elkerüljék a szigort.","id":"20200829_Jonnenek_haza_a_magyar_nyaralok_a_karanten_elott_de_nincs_mivel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=272a5d5f-246e-4413-9992-dc6fd3bfb622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d390ba7c-4b36-4375-98c1-13afc3d79af0","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_Jonnenek_haza_a_magyar_nyaralok_a_karanten_elott_de_nincs_mivel","timestamp":"2020. augusztus. 29. 19:33","title":"Jönnének haza a magyar nyaralók a karantén előtt, de nincs mivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]