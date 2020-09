Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a5fa2bf-b4aa-4a85-8cb0-10fb7b122af8","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandcontent","description":"Az ipar 4.0 fejlesztéseinek köszönhetően szinte minden mindennel kommunikál a gyártás és a raktározás során. A gép a géppel, az eszközzel, az operátorral vagy akár a szenzorral is megoszt adatot, majd ez alapján utasítást küld a következő feladat elvégzésére. Annak jártunk utána, milyen előnyökkel jár az, hogy ma már éjjellátó drónok, okosszemüvegek, automata raktárak és robotok segítik a termelést.\r

","shortLead":"Az ipar 4.0 fejlesztéseinek köszönhetően szinte minden mindennel kommunikál a gyártás és a raktározás során. A gép...","id":"ssischaefer_20200903_versenyelony_cegek_raktar_logisztika_robotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a5fa2bf-b4aa-4a85-8cb0-10fb7b122af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f130887a-4c31-4437-9791-9bb5da64b0f5","keywords":null,"link":"/brandcontent/ssischaefer_20200903_versenyelony_cegek_raktar_logisztika_robotok","timestamp":"2020. szeptember. 03. 07:30","title":"Komoly versenyelőnyre tehetnek szert a cégek, ha nem félnek a robotoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755b139d-0e9e-4817-979f-df0a3529ab53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszíni szemle szerda hajnalban még tartott.","shortLead":"A helyszíni szemle szerda hajnalban még tartott.","id":"20200902_sarospatak_gyilkossag_es_halalos_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=755b139d-0e9e-4817-979f-df0a3529ab53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4edcabb-eca4-4f61-8b62-6bad2af5b161","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_sarospatak_gyilkossag_es_halalos_baleset","timestamp":"2020. szeptember. 02. 06:11","title":"Megölte feleségét, majd autóbalesetben meghalt egy sárospataki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a65a4-e49e-4bc9-a154-93d1a0399415","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatti bezárkózás korábban nem látott magasságokba röpítette a videobeszélgetős alkalmazásokat. A Zoomnál ez dollárban is kifejeződött. Nagyon sokban.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti bezárkózás korábban nem látott magasságokba röpítette a videobeszélgetős alkalmazásokat...","id":"20200901_zoom_bevetel_2020_q2_2021_uzleti_negyedev_piaci_kapitalizacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=649a65a4-e49e-4bc9-a154-93d1a0399415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc83ffc-e174-4a07-8ff8-5eac3ebed122","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_zoom_bevetel_2020_q2_2021_uzleti_negyedev_piaci_kapitalizacio","timestamp":"2020. szeptember. 01. 23:21","title":"Nagyot néztek a Zoomnál, mennyi pénz ömlött a kasszába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d56dc06-68ff-4ae0-82f1-16e82cc1330c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyilvános a csendrendelet alól mentesített szórakozóhelyek listája.","shortLead":"Nyilvános a csendrendelet alól mentesített szórakozóhelyek listája.","id":"20200901_bulinegyed_szorakozohely_nyitvatartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d56dc06-68ff-4ae0-82f1-16e82cc1330c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78234417-0c63-459f-b73e-ce4dd94ed9b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_bulinegyed_szorakozohely_nyitvatartas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 19:38","title":"Százkét hely tarthat nyitva éjfél után a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a946562a-1ec8-4bc4-ab48-64a060a29b39","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mindkét cég azt közölte, hogy a manipulatívnak ítélt fiókok és bejegyzések közzétevőinek az orosz kormányhoz van köze.","shortLead":"Mindkét cég azt közölte, hogy a manipulatívnak ítélt fiókok és bejegyzések közzétevőinek az orosz kormányhoz van köze.","id":"20200902_facebook_twitter_orosz_alhir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a946562a-1ec8-4bc4-ab48-64a060a29b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1cea8f6-69fb-4351-9712-9cfce6d71821","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_facebook_twitter_orosz_alhir","timestamp":"2020. szeptember. 02. 05:09","title":"Orosz álhírgyárat kapcsolt le a Facebook és a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3889f399-2fd4-4fa5-8dd8-876e6cb0cc30","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kötelességüknek érezték, hogy szolidarítsanak a hallgatói által elbarikádozott egyetemmel.","shortLead":"Kötelességüknek érezték, hogy szolidarítsanak a hallgatói által elbarikádozott egyetemmel.","id":"20200902_Kortars_koltok_tartottak_tuntetest_az_SZFEert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3889f399-2fd4-4fa5-8dd8-876e6cb0cc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a2e42a-9071-49cb-bf9d-05d15205b5ef","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Kortars_koltok_tartottak_tuntetest_az_SZFEert","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:35","title":"Kortárs költők tartottak tüntetést az SZFE-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd1551e9-898c-49ab-9a4d-cff1d09f412a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli szünetet rendelt el az Oktatási Hivatal a nemzetiségi iskolában.","shortLead":"Rendkívüli szünetet rendelt el az Oktatási Hivatal a nemzetiségi iskolában.","id":"20200902_nagyvazsony_iskola_koronavirus_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd1551e9-898c-49ab-9a4d-cff1d09f412a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb815850-71ad-48b6-835b-93623bfc75d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_nagyvazsony_iskola_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 08:16","title":"Bezártak egy nagyvázsonyi iskolát koronavírus-fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1004887b-1731-4089-8037-77061e5b687d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Tévét, mosógépet és projektort is bemutatott a Samsung a szerdán délelőtt, virtuális keretek között megrendezett Life Unstoppable eseményén. A gyártó a pandémia miatt megváltozott életünk támogatására hegyezte ki eseményét.","shortLead":"Tévét, mosógépet és projektort is bemutatott a Samsung a szerdán délelőtt, virtuális keretek között megrendezett Life...","id":"20200902_samsung_life_unstoppable_uj_gepek_ww9800t_mosogep_dv8000t_szaritogep_rb7300t_huto_odessey_g5_monitor_galaxy_a42_5g_tab_a7_the_premiere_projektor_lsp9t_magyar_megjelenes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1004887b-1731-4089-8037-77061e5b687d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23313e11-ff71-4e53-93f1-7d71f4e6e810","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_samsung_life_unstoppable_uj_gepek_ww9800t_mosogep_dv8000t_szaritogep_rb7300t_huto_odessey_g5_monitor_galaxy_a42_5g_tab_a7_the_premiere_projektor_lsp9t_magyar_megjelenes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:25","title":"A Samsung szerda délelőtt megüzente a járványnak: vesztésre áll, megoldjuk az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]