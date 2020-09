Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0eab4ee9-6cd0-4a08-ab59-c295ecf8376a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Négy különálló botanikai összeállítását digitalizálta és integrálta a távoktatásban is jól használható speciális adatbázissá a Debreceni Egyetem Növénytani Tanszéke. A több mint egy évtizedes munkának köszönhetően egy-egy növénynek a struktúrája, morfológiai metszete és mikroszkopikus fotója is elérhető a virtuális gyűjteményben.","shortLead":"Négy különálló botanikai összeállítását digitalizálta és integrálta a távoktatásban is jól használható speciális...","id":"20200903_novenytani_gyujtemeny_debreceni_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0eab4ee9-6cd0-4a08-ab59-c295ecf8376a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5f84c8-613c-4e46-94be-56649e33e8e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_novenytani_gyujtemeny_debreceni_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 03. 21:03","title":"Egyedülálló növénytani gyűjteményt hoztak létre a Debreceni Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b092ca91-a9c1-4263-8d4b-70413ad6b28c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A drámaíró Facebook-posztban magyarázta el, mitől olyan felháborító a Színház- és Filmművészeti Egyetemen zajló „modellváltás”, mert – mint írja – a magyar társadalom annyira elszokott a demokráciától, hogy sokan nem is értik ezt.","shortLead":"A drámaíró Facebook-posztban magyarázta el, mitől olyan felháborító a Színház- és Filmművészeti Egyetemen zajló...","id":"20200903_Szekely_Csaba_Pillanatnyilag_az_SZFEs_diaksag_a_magyar_demokracia_probakove","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b092ca91-a9c1-4263-8d4b-70413ad6b28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703dd6da-0cbb-435f-bf47-a84ccb3c12d8","keywords":null,"link":"/kultura/20200903_Szekely_Csaba_Pillanatnyilag_az_SZFEs_diaksag_a_magyar_demokracia_probakove","timestamp":"2020. szeptember. 03. 15:26","title":"Székely Csaba: Pillanatnyilag az SZFE-s diákság a magyar demokrácia próbaköve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09145657-10cd-47e8-a979-c406da950fc3","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Jelentősen gyorsítaná a főváros a CT- és MR-diagnosztikához való hozzájutást. Ezzel a kormányzati intézkedések hiányosságait is orvosolná.","shortLead":"Jelentősen gyorsítaná a főváros a CT- és MR-diagnosztikához való hozzájutást. Ezzel a kormányzati intézkedések...","id":"202036__budapesti_diagnosztika__gyorsitas__beavatkozasi_pont__kiserleti_kezeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09145657-10cd-47e8-a979-c406da950fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b820b6bd-774f-4288-82d2-e9f95dd63628","keywords":null,"link":"/360/202036__budapesti_diagnosztika__gyorsitas__beavatkozasi_pont__kiserleti_kezeles","timestamp":"2020. szeptember. 03. 15:00","title":"Várólista-felezés: az idei rákdiagnosztikai keretből csak jövőre lehet valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d6b171-7874-444d-ac07-60c643b8b67d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az FBI nyomoz azután a jetpackes illető után, aki Los Angeles fölött emelkedett a magasba még vasárnap. A veszélyes manővert az American Airlines leszállni készülő pilótái is látták.","shortLead":"Már az FBI nyomoz azután a jetpackes illető után, aki Los Angeles fölött emelkedett a magasba még vasárnap. A veszélyes...","id":"20200902_jetpack_utasszallito_los_angeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4d6b171-7874-444d-ac07-60c643b8b67d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fe179e-66b0-4b81-9b3b-021f164b1c76","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_jetpack_utasszallito_los_angeles","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:18","title":"Jetpackkel repkedett valaki egy kilométeres magasságban Los Angelesben, utasszállítókról is látták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10bac66-70bd-4996-ab24-36664b231bd1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kovács Sándor szerint az összeférhetetlenség megszüntetésére megindultak a tárgyalások. ","shortLead":"Kovács Sándor szerint az összeférhetetlenség megszüntetésére megindultak a tárgyalások. ","id":"20200904_Lepodjunk_meg_Fideszes_kepviselo_baratja_nyert_kozbeszerzeseket_a_Nyirsegben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a10bac66-70bd-4996-ab24-36664b231bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb670fe7-340d-4e0d-a27e-6c8c4bf04323","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_Lepodjunk_meg_Fideszes_kepviselo_baratja_nyert_kozbeszerzeseket_a_Nyirsegben","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:22","title":"24.hu: Fideszes képviselő barátja nyert közbeszerzéseket a Nyírségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1d1388-944e-4124-803c-8ae65b550c97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hiába csökkent valamelyest az üvegházhatású gázok kibocsátása idén a koronavírusból adódó korlátozások miatt, úgy tűnik, nincs minek örülnünk.","shortLead":"Hiába csökkent valamelyest az üvegházhatású gázok kibocsátása idén a koronavírusból adódó korlátozások miatt...","id":"20200903_A_sarkvideki_tuzek_miatt_eddig_rekordmennyisegu_szendioxid_kerult_a_legkorbe_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e1d1388-944e-4124-803c-8ae65b550c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7c56c1-2167-4502-93e7-2adc99077e27","keywords":null,"link":"/zhvg/20200903_A_sarkvideki_tuzek_miatt_eddig_rekordmennyisegu_szendioxid_kerult_a_legkorbe_iden","timestamp":"2020. szeptember. 03. 17:27","title":"A sarkvidéki tüzek miatt rekordmennyiségű szén-dioxid került a légkörbe idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f161a3f0-1cba-4af2-ac76-76fde1ac8165","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az iskolába járás mellőzése jót tesz a kamaszoknak. Erre az első hallásra közhelyszerű megállapításra jutottak a Bristoli Egyetem kutatói, akik azt vizsgálták, milyen hatással volt a második félévi karantén 13–14 éves diákok pszichés jóllétére. ","shortLead":"Az iskolába járás mellőzése jót tesz a kamaszoknak. Erre az első hallásra közhelyszerű megállapításra jutottak...","id":"202036_karanten_es_suliiszony_fellelegezhettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f161a3f0-1cba-4af2-ac76-76fde1ac8165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f00b7a-78f1-4a4c-95d7-af1210dfed02","keywords":null,"link":"/360/202036_karanten_es_suliiszony_fellelegezhettek","timestamp":"2020. szeptember. 03. 12:00","title":"Váratlan eredményt hozott a távtanulás sok fiatalnál: jobban lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"441cd6ca-f8d3-4328-bf48-d40e16014a90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookon több olyan keret is megjelent, amellyel szolidaritást vállalhat az alapítványi formába került Színház- és Filmművészeti Egyetemmel (SZFE), valamint az intézmény jövőéért aggódó diáksággal.","shortLead":"A Facebookon több olyan keret is megjelent, amellyel szolidaritást vállalhat az alapítványi formába került Színház- és...","id":"20200902_facebook_keret_profilkep_szinmuveszeti_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=441cd6ca-f8d3-4328-bf48-d40e16014a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746d2bbf-6a67-4e9f-8e65-445f82154272","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_facebook_keret_profilkep_szinmuveszeti_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 02. 17:12","title":"SZFE-ügy a Facebookon: profilképes kerettel állhat ki az egyetemisták mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]