[{"available":true,"c_guid":"d591fcd9-f0f8-4282-8017-f62256ba9942","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdekes módszerrel vittek el egy járművet, amelynek nyomán ismeretlen tettes ellen indult nyomozás. ","shortLead":"Érdekes módszerrel vittek el egy járművet, amelynek nyomán ismeretlen tettes ellen indult nyomozás. ","id":"20200906_Egy_kormanyzott_egy_tolta__videon_egy_terezvarosi_robogolopas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d591fcd9-f0f8-4282-8017-f62256ba9942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb07894-61c9-4dc2-b2e9-5f49d0481ae2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200906_Egy_kormanyzott_egy_tolta__videon_egy_terezvarosi_robogolopas","timestamp":"2020. szeptember. 06. 08:28","title":"Egy kormányzott, egy tolta – videón egy terézvárosi robogólopás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad88ab7-dad7-43e9-a09b-6e5db6ac15b3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Nissan Ariya egy jövőbe mutató, de hamarosan nálunk is kapható elektromos autó, melynek fejlesztéséről és érdekességeiről Szalai Zoltán vezető termékmenedzser árult el részleteket.","shortLead":"A Nissan Ariya egy jövőbe mutató, de hamarosan nálunk is kapható elektromos autó, melynek fejlesztéséről és...","id":"20200906_nissan_ariya_japan_villanyauto_szalai_zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fad88ab7-dad7-43e9-a09b-6e5db6ac15b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314d5e61-3824-49db-a009-5f756c639add","keywords":null,"link":"/cegauto/20200906_nissan_ariya_japan_villanyauto_szalai_zoltan","timestamp":"2020. szeptember. 06. 11:00","title":"Egy 31 éves magyar áll a legújabb japán villanyautós projekt élén, kifaggattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bb139c-c971-4a13-b7a3-aff78ee509f5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Japán már a soron következő, az országot esetlegesen sújtó, rekordméretű esőzésekre és hullámokra akarja felkészíteni a lakosait. ","shortLead":"Japán már a soron következő, az országot esetlegesen sújtó, rekordméretű esőzésekre és hullámokra akarja felkészíteni...","id":"20200906_200_ezer_embert_lakoltattak_ki_japanban_a_kozelgo_tajfun_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37bb139c-c971-4a13-b7a3-aff78ee509f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6aced2-557f-4e25-b7a9-30f34b69f9e2","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_200_ezer_embert_lakoltattak_ki_japanban_a_kozelgo_tajfun_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 06. 15:14","title":"200 ezer embert lakoltattak ki Japánban a közelítő tájfun miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d","c_author":"","category":"itthon","description":"Zivatar miatt veszélyjelzést adtak ki az ország nagy részére.","shortLead":"Zivatar miatt veszélyjelzést adtak ki az ország nagy részére.","id":"20200907_viharok_hidegfront","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1809ebc8-aa84-4563-8c86-e2c4d381feb8","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_viharok_hidegfront","timestamp":"2020. szeptember. 07. 05:12","title":"Viharokat hoz a hétfői hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dac2849-84c5-4df0-90dd-8bf2b9ea0056","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az anyagtudomány mindeddig eléggé elhanyagolta e kérdést, de most a tekintélyes amerikai műegyetem, az MIT kutatói pengés megoldással álltak elő.","shortLead":"Az anyagtudomány mindeddig eléggé elhanyagolta e kérdést, de most a tekintélyes amerikai műegyetem, az MIT kutatói...","id":"202036_miert_csorbul_aborotva_szorszalhasogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dac2849-84c5-4df0-90dd-8bf2b9ea0056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51b529b-6246-4a94-83d4-2cc391f4fe4f","keywords":null,"link":"/360/202036_miert_csorbul_aborotva_szorszalhasogatas","timestamp":"2020. szeptember. 06. 08:30","title":"Miért csorbul a borotva, ha a penge ötvenszer keményebb a szőrnél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ca4524-67ad-4087-888c-2c4982442f88","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tartanak attól, hogy valamelyik elnökjelölt túl korán kiáltja ki magát győztesnek a választás éjszakáján.","shortLead":"Tartanak attól, hogy valamelyik elnökjelölt túl korán kiáltja ki magát győztesnek a választás éjszakáján.","id":"20200907_amerikai_elnokvalasztas_valasztasi_het","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4ca4524-67ad-4087-888c-2c4982442f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ec4854-422c-44d9-81d2-1d627c046c4b","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_amerikai_elnokvalasztas_valasztasi_het","timestamp":"2020. szeptember. 07. 05:54","title":"Az amerikai elnökválasztás napjából választási hét lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Biztonságban vannak az élesztő-, liszt- és vécépapírkészletek.","shortLead":"Biztonságban vannak az élesztő-, liszt- és vécépapírkészletek.","id":"20200906_felvasarlasi_laz_boltok_kereskedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac36e93-f7f2-49e1-8efc-28c7fc711286","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200906_felvasarlasi_laz_boltok_kereskedelem","timestamp":"2020. szeptember. 06. 14:44","title":"Még nincs felvásárlási láz a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633786e8-f50b-453b-b076-d896aa76b17b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Öt hete ismét töretlenül emelkedik Olaszországban a fertőzöttek száma, tömegek tüntettek Rómában szombaton a fertőzés terjedésének megakadályozását szolgáló intézkedések ellen. ","shortLead":"Öt hete ismét töretlenül emelkedik Olaszországban a fertőzöttek száma, tömegek tüntettek Rómában szombaton a fertőzés...","id":"20200906_Tobb_ezer_jarvanytagado_tuntetett_Romaban_maszk_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=633786e8-f50b-453b-b076-d896aa76b17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36db34c0-4fe2-41df-a077-c5ce80841c86","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_Tobb_ezer_jarvanytagado_tuntetett_Romaban_maszk_nelkul","timestamp":"2020. szeptember. 06. 08:14","title":"Több ezer járványtagadó tüntetett Rómában maszk nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]