[{"available":true,"c_guid":"2591891f-01e6-49d4-b64b-9d012b9a8456","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az id Software fejlesztői újabb frissítést adtak ki az 1990-es évek elején megjelent Doom és Doom II játékokhoz, hogy ma játszva is jól nézzenek ki.","shortLead":"Az id Software fejlesztői újabb frissítést adtak ki az 1990-es évek elején megjelent Doom és Doom II játékokhoz...","id":"20200908_doom_doom_ii_id_software_bethesda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2591891f-01e6-49d4-b64b-9d012b9a8456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c1f6f2-a133-4c9b-ab2b-465acff1701f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_doom_doom_ii_id_software_bethesda","timestamp":"2020. szeptember. 08. 12:33","title":"27 év után kapott látványos frissítést a Doom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre többen vannak kórházban. ","shortLead":"Egyre többen vannak kórházban. ","id":"20200908_A_korabbi_napoknal_kevesebb_341_uj_igazolt_fertozottet_talaltak_itthon_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0580459a-30e7-47fe-8ab7-e02ebe55c8f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_A_korabbi_napoknal_kevesebb_341_uj_igazolt_fertozottet_talaltak_itthon_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 08. 08:50","title":"Valamivel csökkent az új fertőzöttek száma: 341 esetet találtak keddre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Júliusban a kivitel és a behozatal is jóval elmaradt az egy évvel korábbitól.","shortLead":"Júliusban a kivitel és a behozatal is jóval elmaradt az egy évvel korábbitól.","id":"20200908_Megtort_a_magyar_kulkereskedelem_feltamadasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bcf522f-3622-434a-bb63-c87e20ab96a2","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_Megtort_a_magyar_kulkereskedelem_feltamadasa","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:49","title":"Megtört a magyar külkereskedelem feltámadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KryptoCibule nevű kártevő a trükkös fajtából való: ott, ahol munkához lát, a számítógép erőforrásait használva kezd kriptopénzt bányászni.","shortLead":"A KryptoCibule nevű kártevő a trükkös fajtából való: ott, ahol munkához lát, a számítógép erőforrásait használva kezd...","id":"20200907_torrent_virus_kriptopenz_kryptocibule_szamitogep_videortya_processzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576165d1-8e5b-4e21-9630-dafe84ac9932","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_torrent_virus_kriptopenz_kryptocibule_szamitogep_videortya_processzor","timestamp":"2020. szeptember. 07. 08:33","title":"Torrenten át terjed egy új számítógépes vírus, lassítja a PC-ket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5aed50-8a51-4a4e-8a47-2c47d1c8c4e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"O. Attila ügyét a külügyminisztérium is szemmel követi.","shortLead":"O. Attila ügyét a külügyminisztérium is szemmel követi.","id":"20200907_kisfilm_allatok_thaifold_buvaroktato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe5aed50-8a51-4a4e-8a47-2c47d1c8c4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8685e19-d5ff-446c-a9d3-eb2355de92a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_kisfilm_allatok_thaifold_buvaroktato","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:31","title":"Letartóztattak egy magyar búvároktatót Thaiföldön, mert ott járt, ahol nem lett volna szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58715ffb-d838-4bdd-9edc-49ca2c4a6c7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztusban hagyták elszabadulni a vírust, nagyon nehéz lesz megfogni a fertőzés terjedését – mondta a Népszavának.","shortLead":"Augusztusban hagyták elszabadulni a vírust, nagyon nehéz lesz megfogni a fertőzés terjedését – mondta a Népszavának.","id":"20200908_koronavirus_Falus_Ferenc_Nem_lepett_idoben_a_kormany_jarvanyugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58715ffb-d838-4bdd-9edc-49ca2c4a6c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61be2535-e76e-4ad5-9705-671e8de160fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_koronavirus_Falus_Ferenc_Nem_lepett_idoben_a_kormany_jarvanyugyben","timestamp":"2020. szeptember. 08. 07:45","title":"Falus Ferenc: Nem lépett időben a kormány járványügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klinikai tesztek harmadik fázisánál tartó oltóanyagokat többek között az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben, Peruban, Marokkóban, Argentínában és Jordániában vizsgálják.","shortLead":"A klinikai tesztek harmadik fázisánál tartó oltóanyagokat többek között az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben...","id":"20200908_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d439ef82-55eb-4f11-bcdb-9c8bf353de90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_kina","timestamp":"2020. szeptember. 08. 07:13","title":"Százezreknek adtak már be két kínai koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c47607c-608e-4c7b-b414-5791ba53d667","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehérorosz Nyomozó Bizottság jelentést készített a fehérorosz elnöknek a választás után történtekről.","shortLead":"A fehérorosz Nyomozó Bizottság jelentést készített a fehérorosz elnöknek a választás után történtekről.","id":"20200907_lukasenka_belarusz_feheroroszorszag_minszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c47607c-608e-4c7b-b414-5791ba53d667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2125b257-fdae-4a79-a613-852e95af0625","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_lukasenka_belarusz_feheroroszorszag_minszk","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:00","title":"Lukasenka: A tiltakozások hiányosságokat tártak fel a hatalmi szervekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]