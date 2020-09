Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d9d277c-4bfc-43a9-b1c4-35c55a4fd1c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200906_koronavirus_elte_sziberia_krater_gmail_ketfaktoros_hitelesites_toyota_repulo_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d9d277c-4bfc-43a9-b1c4-35c55a4fd1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27e6082-b6d2-4acc-8419-74e8e36d9619","keywords":null,"link":"/tudomany/20200906_koronavirus_elte_sziberia_krater_gmail_ketfaktoros_hitelesites_toyota_repulo_auto","timestamp":"2020. szeptember. 06. 12:03","title":"Ez történt: lecserélte tarifáit a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b200b3-dc86-4516-a927-cb4a139c23dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Élőláncot alkotva juttatnák el a Színművészeti autonómiája mellett tüntetők az egyetem chartáját. ","shortLead":"Élőláncot alkotva juttatnák el a Színművészeti autonómiája mellett tüntetők az egyetem chartáját. ","id":"20200906_A_Szinmuveszeti_chartajat_juttatnak_el_a_Parlamentbe_az_SZFE_szabadsaga_mellett_tuntetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86b200b3-dc86-4516-a927-cb4a139c23dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1759f368-b054-45c8-8d9a-d1420281b228","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_A_Szinmuveszeti_chartajat_juttatnak_el_a_Parlamentbe_az_SZFE_szabadsaga_mellett_tuntetok","timestamp":"2020. szeptember. 06. 15:40","title":"A Színművészeti chartáját juttatnák el a Parlamentbe az SZFE szabadsága mellett tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab4ff18-727f-44a7-b9e8-a27ed4bd9786","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tervek szerint október 23-án avatják majd fel George H. W. Bush szobrát a Szabadság-téren.","shortLead":"A tervek szerint október 23-án avatják majd fel George H. W. Bush szobrát a Szabadság-téren.","id":"20200906_Szobrot_kap_idosebb_George_Bush_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aab4ff18-727f-44a7-b9e8-a27ed4bd9786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ae520d-5e93-4f2d-a875-c45e5dd487ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_Szobrot_kap_idosebb_George_Bush_Budapesten","timestamp":"2020. szeptember. 06. 10:42","title":"Szobrot kap idősebb George Bush Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf81892e-71e0-435d-a509-b492ec074253","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A júdai királyság korában épített, 2700 éves palota romjait találták meg régészek Jeruzsálemben – tudósít a Háárec napilap.","shortLead":"A júdai királyság korában épített, 2700 éves palota romjait találták meg régészek Jeruzsálemben – tudósít a Háárec...","id":"20200907_judai_kiralysag_palota_maradvanyai_jeruzsalem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf81892e-71e0-435d-a509-b492ec074253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113f941c-719c-4984-9a4f-41c9f8b2c3ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_judai_kiralysag_palota_maradvanyai_jeruzsalem","timestamp":"2020. szeptember. 07. 06:03","title":"2700 éves palota maradványaira bukkantak Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00394ce-bb44-48e4-8bf2-9d91787c66e8","c_author":"Csányi Nikolett - Kacskovics Mihály Béla","category":"kultura","description":"Több ezren alkottak élőláncot vasárnap, hogy így mutassák meg kiállásukat a Színház- és Filmművészeti Egyetem függetlenségéért. A demonstrálók között megjelent Máté Gábort, Nagypál Gábort, Zsótért Sándort és Mácsai Pált kérdeztük arról, hogy mit jelenthet a nemzeti-keresztény színház, amelyet Vidnyánszky Attila számonkér az egyetem jelenlegi vezetőin. Videó. ","shortLead":"Több ezren alkottak élőláncot vasárnap, hogy így mutassák meg kiállásukat a Színház- és Filmművészeti Egyetem...","id":"20200907_Vidnyanszky_elkezdte_rendezni_az_otodik_felvonast_egy_tragediaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d00394ce-bb44-48e4-8bf2-9d91787c66e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d38753d-5986-4d3d-a6bd-07a3126d3328","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_Vidnyanszky_elkezdte_rendezni_az_otodik_felvonast_egy_tragediaban","timestamp":"2020. szeptember. 07. 06:30","title":"Mácsai: \"Hogy egy szerzőnek mi a világnézete, az nem egy színházi kérdés\" – videó az élőláncról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ca4524-67ad-4087-888c-2c4982442f88","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tartanak attól, hogy valamelyik elnökjelölt túl korán kiáltja ki magát győztesnek a választás éjszakáján.","shortLead":"Tartanak attól, hogy valamelyik elnökjelölt túl korán kiáltja ki magát győztesnek a választás éjszakáján.","id":"20200907_amerikai_elnokvalasztas_valasztasi_het","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4ca4524-67ad-4087-888c-2c4982442f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ec4854-422c-44d9-81d2-1d627c046c4b","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_amerikai_elnokvalasztas_valasztasi_het","timestamp":"2020. szeptember. 07. 05:54","title":"Az amerikai elnökválasztás napjából választási hét lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6479236a-5743-4619-a693-6f36622c7258","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 11 méter mély aknában több koporsót is találtak a régészek Egyiptomban. A szarkofágok 2500 évesek, még senki nem nyitotta fel őket.","shortLead":"Egy 11 méter mély aknában több koporsót is találtak a régészek Egyiptomban. A szarkofágok 2500 évesek, még senki nem...","id":"20200907_szarkofag_koporso_egyiptom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6479236a-5743-4619-a693-6f36622c7258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756c2743-a3bd-41a1-b8a2-11daf92ed060","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_szarkofag_koporso_egyiptom","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:03","title":"2500 éves, még érintetlen szarkofágokat ástak ki Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f5ebc7-d79d-4642-ab53-056adbcd4946","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Börtönből szabadult Michael Cohen, ahova azért került, mert Donald Trump piszkos ügyeinek intézése közben nem egyszer átlépte a törvény határait. Most könyvvel örvendeztette meg volt főnökét, akinek a választási kampány idején a legkevésbé erre volt szüksége.","shortLead":"Börtönből szabadult Michael Cohen, ahova azért került, mert Donald Trump piszkos ügyeinek intézése közben nem egyszer...","id":"20200907_Trump_exugyvedje_az_elnok_rasszista_es_szexista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87f5ebc7-d79d-4642-ab53-056adbcd4946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c9c08c-aec5-4391-9936-f42fba39ab66","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_Trump_exugyvedje_az_elnok_rasszista_es_szexista","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:44","title":"Trump exügyvédje: az elnök rasszista és szexista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]