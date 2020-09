Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"171c4752-659a-47f4-9e5c-2d7ef4aafdf3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem kancellárja megerősítette, és annyit mondott, már nagyon várják a pénzt.","shortLead":"Az egyetem kancellárja megerősítette, és annyit mondott, már nagyon várják a pénzt.","id":"20200908_Tovabbra_is_a_miniszteriumnal_van_az_SZFE_osszes_penze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=171c4752-659a-47f4-9e5c-2d7ef4aafdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d66160-b912-428f-9ca9-d0a6b6cf6577","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_Tovabbra_is_a_miniszteriumnal_van_az_SZFE_osszes_penze","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:39","title":"Még az ITM-nél van a Színművészeti összes pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Öt város lesz elérhető ezzel Cataniából a légitársaság gépeivel.","shortLead":"Öt város lesz elérhető ezzel Cataniából a légitársaság gépeivel.","id":"20200908_wizz_air_szicilia_catania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77869b21-7df9-4dc4-843d-f47c822ae1db","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_wizz_air_szicilia_catania","timestamp":"2020. szeptember. 08. 21:02","title":"Terjeszkedik a Wizz Air, Szicíliában nyitnak új bázist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3111d10f-6807-4636-8e6a-99c19dd414d1","c_author":"Czeglédi Fanni - Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Több mint egy hete már, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói blokád alá vonták az egyetem főépületét, az új kuratóriumi tagoknak nem engedik a belépést az intézmény területére, a tanítás megkezdését elhalasztották. A kormány és az intézmény új vezetője, Vidnyánszky Attila egyelőre nem akarnak visszavonulót fújni. Feszült patthelyzet alakult ki, mi pedig sorra vettük, innen milyen lehetséges forgatókönyvek mentén gördülhetnek tovább az események.","shortLead":"Több mint egy hete már, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói blokád alá vonták az egyetem főépületét...","id":"20200910_szfe_egyetem_szinmu_vidnyanszky_blokad_forgatokonyvek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3111d10f-6807-4636-8e6a-99c19dd414d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34569e2-571a-4057-bed1-f9fd425fe7ad","keywords":null,"link":"/elet/20200910_szfe_egyetem_szinmu_vidnyanszky_blokad_forgatokonyvek","timestamp":"2020. szeptember. 10. 06:30","title":"Megakadhat a hatalom torkán az SZFE, de végigviszi a kormány, amit elkezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e64910-9d5c-4729-880f-53bdfc003e77","c_author":"Baumit","category":"brandcontent","description":"Az egészség a legfontosabb érték az ember számára. A személyes egészség nem csak attól függ, hogy mit eszünk, vagy hogy eleget mozgunk-e. Az egészség attól is függ, hogy egészséges-e az a környezet, amelyben az ember napja legnagyobb részét tölti – házának vagy lakásának belső terében. Ez pedig szoros kapcsolatban áll azokkal a terekkel, ahol élünk, és ez az a tényező, amit megfelelő építésmódokkal és építőanyagok használatával optimálissá lehet tenni. ","shortLead":"Az egészség a legfontosabb érték az ember számára. A személyes egészség nem csak attól függ, hogy mit eszünk, vagy...","id":"20200811_Tudjuk_hogy_otthon_jo_de_hogyan_lehetne_meg_jobb_baumit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91e64910-9d5c-4729-880f-53bdfc003e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a9d546-fade-44c9-b4e6-82e0f197c85e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200811_Tudjuk_hogy_otthon_jo_de_hogyan_lehetne_meg_jobb_baumit","timestamp":"2020. szeptember. 09. 09:30","title":"Az egészséges otthon aranyszabályai: ezekre figyeljen Ön is!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a síszövetség volt elnökének volt cégénél vizsgálódik közokirat-hamisítás miatt, egy gyanúsítottat kihallgattak. A lap szerint a NAV is eljárást folytat költségvetési csalás gyanúja miatt, utóbbit Miklós cáfolta. ","shortLead":"A rendőrség a síszövetség volt elnökének volt cégénél vizsgálódik közokirat-hamisítás miatt, egy gyanúsítottat...","id":"20200908_siszovetseg_miklos_edit_feljelentes_gyanusitas_kozokirathamisitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b904d724-060f-4bdb-b52c-f5a6e8d52383","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_siszovetseg_miklos_edit_feljelentes_gyanusitas_kozokirathamisitas","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:23","title":"168 Óra: Közokirat-hamisítással gyanúsíthatják Miklós Editet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4244a1b0-715c-4135-a890-5a52872dad1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Lynx gyalogsági harcjárművek beszerzésével a NATO-kötelezettségeinek tesz eleget a Magyar Honvédség.","shortLead":"A Lynx gyalogsági harcjárművek beszerzésével a NATO-kötelezettségeinek tesz eleget a Magyar Honvédség.","id":"20200909_harcjarmu_lynx_magyar_honvedseg_nato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4244a1b0-715c-4135-a890-5a52872dad1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1c4f17-6722-4f7a-8198-6cbe6e1c6c9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200909_harcjarmu_lynx_magyar_honvedseg_nato","timestamp":"2020. szeptember. 09. 15:45","title":"A világ egyik legjobb harcjárművéből kap 218 darabot Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d79522-5f0a-4b31-8a49-cbf874272b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Zoltán azt üzente a miniszterelnöknek: ideje pakolni.","shortLead":"Varga Zoltán azt üzente a miniszterelnöknek: ideje pakolni.","id":"20200909_szfe_tiltakozas_orban_viktor_varga_zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66d79522-5f0a-4b31-8a49-cbf874272b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3ea325-7e16-4351-972c-9f14e5257073","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_szfe_tiltakozas_orban_viktor_varga_zoltan","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:08","title":"Piros-fehér szalagot ragasztott Orbán dolgozószobájára a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b64f1c-46a5-45f1-af5b-f90de361ca8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész kiállt az egyetem autonómiájának megcsorbítása ellen tiltakozó diákok molinója elé.\r

","shortLead":"A színész kiállt az egyetem autonómiájának megcsorbítása ellen tiltakozó diákok molinója elé.\r

","id":"20200909_stohl_andras_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_tiltakozas_egyetemi_autonomia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60b64f1c-46a5-45f1-af5b-f90de361ca8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7904708f-94fd-48ce-bf10-ad6a56b2a380","keywords":null,"link":"/kultura/20200909_stohl_andras_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_tiltakozas_egyetemi_autonomia","timestamp":"2020. szeptember. 09. 12:12","title":"Stohl András is őrt állt a Színművészetinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]