[{"available":true,"c_guid":"75433f6a-5496-462e-aa2c-54d92549b315","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunyt politikust az LMP saját halottjának tekinti.","shortLead":"Az elhunyt politikust az LMP saját halottjának tekinti.","id":"20200924_Meghalt_Toth_Balazs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75433f6a-5496-462e-aa2c-54d92549b315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3546ac-9526-4c13-9b8a-35da79e70c50","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_Meghalt_Toth_Balazs","timestamp":"2020. szeptember. 24. 18:15","title":"Meghalt Tóth Balázs, az LMP kőbányai önkormányzati képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01833ab5-5168-4bd9-9aff-9c1dfe49b68f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Ford Performance első európai SUV-modellje 6,7 másodperc alatt lő ki álló helyzetből 100-as tempóra. ","shortLead":"A Ford Performance első európai SUV-modellje 6,7 másodperc alatt lő ki álló helyzetből 100-as tempóra. ","id":"20200924_itt_a_200_loeros_ford_puma_st_gyorsan_bele_is_ultunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01833ab5-5168-4bd9-9aff-9c1dfe49b68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0963f5-eda7-4bde-88b5-f20bd16cb5cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200924_itt_a_200_loeros_ford_puma_st_gyorsan_bele_is_ultunk","timestamp":"2020. szeptember. 24. 07:38","title":"Itt a 200 lóerős Ford Puma ST, gyorsan bele is ültünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több tudományos érv szól amellett, hogy a koronavírus-járvány idején viseljük az arcmaszkot. A legutóbbi ilyen felvetést Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora is osztja.","shortLead":"Egyre több tudományos érv szól amellett, hogy a koronavírus-járvány idején viseljük az arcmaszkot. A legutóbbi ilyen...","id":"20200923_koronavirus_jaravany_arcmaszk_viselese_immunitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba948a34-3d3b-4885-940b-70fb3787ec2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_koronavirus_jaravany_arcmaszk_viselese_immunitas","timestamp":"2020. szeptember. 23. 13:03","title":"Merkely Béla: Van egy újabb jelentős érv az arcmaszk használata mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8a1898-aa9b-44ad-a867-e4e30d390189","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Zdenek Bakala a kormányközeli lap szerint a cseh Soros, mert neki is van alapítványa, és megjelent egy konferencián, ahol Soros György is. A dilivonaton nincsen fék.","shortLead":"Zdenek Bakala a kormányközeli lap szerint a cseh Soros, mert neki is van alapítványa, és megjelent egy konferencián...","id":"20200923_zdenek_bakala_telex_cseh_milliardos_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c8a1898-aa9b-44ad-a867-e4e30d390189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a5c6dd-4f2d-4f80-a002-e9f65a4c06ab","keywords":null,"link":"/kkv/20200923_zdenek_bakala_telex_cseh_milliardos_tamogatas","timestamp":"2020. szeptember. 23. 07:51","title":"A Magyar Nemzet kikutatta, hogy van még egy Soros, és ő pénzeli a Telexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986d1f50-592c-4cbc-9f3c-588817b2590f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyjából háromszázezerrel nőtt a fertőzöttek száma egy nap alatt, hétezerrel az áldozatoké és több mint kétszázhatvanezerrel a gyógyultaké.","shortLead":"Nagyjából háromszázezerrel nőtt a fertőzöttek száma egy nap alatt, hétezerrel az áldozatoké és több mint...","id":"20200924_koronavirus_vilagszerte_32_milliohoz_kozelit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=986d1f50-592c-4cbc-9f3c-588817b2590f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97977bfb-5682-4ab9-b336-d7d3adf6ab4c","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_koronavirus_vilagszerte_32_milliohoz_kozelit","timestamp":"2020. szeptember. 24. 07:05","title":"Hamarosan a 32 milliót is eléri a világ koronavírus-fertőzöttjeinek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, a szurkolók meghallották a bajor miniszterelnök intő szavait.","shortLead":"Úgy tűnik, a szurkolók meghallották a bajor miniszterelnök intő szavait.","id":"20200923_bayern_munchen_sevilla_europai_szuperkupa_puskas_arena_drukkerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fd01d7-2e98-4fb7-9ecb-1f5a2fb2092c","keywords":null,"link":"/elet/20200923_bayern_munchen_sevilla_europai_szuperkupa_puskas_arena_drukkerek","timestamp":"2020. szeptember. 23. 15:17","title":"Sok Bayern-drukker mondta le a budapesti focitúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b14b690-35a1-4fe2-8d00-7be90a8b2344","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Csapdahelyzetbe kerültek a budapesti szórakozóhelyek: bár a tulajdonosok és üzemeltetők is tudják, hogy az este 11 órás zárás előírásával nem az volt a kormány célja, hogy a bulikat előbbre hozzák, ők úgy érzik, más lehetőségük nincs a megmaradásra. Van, ahol a nagy belső térben bíznak, máshol inkább a szerencsében. Körbenéztünk a bulinegyedben.","shortLead":"Csapdahelyzetbe kerültek a budapesti szórakozóhelyek: bár a tulajdonosok és üzemeltetők is tudják, hogy az este 11 órás...","id":"20200923_budapest_klub_koronavirus_zarora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b14b690-35a1-4fe2-8d00-7be90a8b2344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc27eee-fd8b-4266-8821-28b4686ff216","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_budapest_klub_koronavirus_zarora","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:30","title":"\"Nem akkora baj, ha nem másnaposan megyek dolgozni\" – vannak még maszkban bulizók Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az év végére a harmadik vezető halálok lehet a koronavírus okozta betegség az USA-ban.","shortLead":"Az év végére a harmadik vezető halálok lehet a koronavírus okozta betegség az USA-ban.","id":"20200922_egyesult_allamok_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d21b081-c909-4b80-b48e-b3b8d9135ed4","keywords":null,"link":"/vilag/20200922_egyesult_allamok_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 22. 21:54","title":"Az Egyesült Államokban már 200 ezren haltak meg a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]