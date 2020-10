Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai cég önvezető rendszere \"mérsékelt szintű\" besorolást kapott biztonság szempontjából a legnagyobb európai, személyautó biztonsági teszteket végző szervezettől. ","shortLead":"Az amerikai cég önvezető rendszere \"mérsékelt szintű\" besorolást kapott biztonság szempontjából a legnagyobb európai...","id":"20201001_Lepontoztak_a_Tesla_Autopilot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74353b2-23d0-4ac4-b812-f00ee4df60ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_Lepontoztak_a_Tesla_Autopilot","timestamp":"2020. október. 01. 16:39","title":"Lepontozták a Tesla Autopilotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19eb8d09-c3a3-4a13-a277-a5046afeb2dc","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Részt venni egy jelentős szervezeti átalakulásban, esetleg új folyamatok kialakításában, új eszközök bevezetésében, mindig egy izgalmas “kalandnak” tűnik elsőre. Részesei lehetünk valami új építésének vagy eltévedhetünk a végtelen labirintusban. Vannak akik ezt élvezik, de ez a fajta bizonytalanság a legtöbb embert frusztrálja - talán azért, mert nagyon nehéz objektíven megítélni, hogy jó irányba megyünk vagy a legnagyobb hülyeséget csináljuk éppen. Mérhető egyáltalán a haladás, előrejelezhető, hogy a jó úton járunk, főleg egy gyorsan változó, bizonytalan környezetben? ","shortLead":"Részt venni egy jelentős szervezeti átalakulásban, esetleg új folyamatok kialakításában, új eszközök bevezetésében...","id":"20201001_Valtozaskezeles_HR_szemuvegben_Panik_es_tulzasok_helyett_agilis_alkalmazkodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19eb8d09-c3a3-4a13-a277-a5046afeb2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c36b2a-e435-4d94-87f0-557f76ec93ce","keywords":null,"link":"/brandchannel/20201001_Valtozaskezeles_HR_szemuvegben_Panik_es_tulzasok_helyett_agilis_alkalmazkodas","timestamp":"2020. október. 01. 14:30","title":"Változáskezelés HR szemüvegben: Pánik és túlzások helyett agilis alkalmazkodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"b760ad82-3832-4ee6-8f55-a89f267d9514","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"Míg másoknak 2020 a túlélésről szólt, a Számlázz.hu-nál sorban értek el újabb és újabb mérföldköveket. A növekedés nem könnyű dolog, az új kihívások és feszített munkatempó mellett a munkatársak mégis úgy gondolják, hogy még egy ötöslottó főnyeremény mellett is a cégnél dolgoznának. Ángyán Balázs ügyvezetővel és Stygár László szolgáltatásfejlesztési vezetővel a munkavállalói értékekről, a skandináv modellről és befektetőről, valamint a jövőről beszélgettünk, de szóba került a cég 15. születésnapjának megünneplése is. ","shortLead":"Míg másoknak 2020 a túlélésről szólt, a Számlázz.hu-nál sorban értek el újabb és újabb mérföldköveket. A növekedés nem...","id":"20200930_Megvaltoztattuk_a_magyar_vallalkozasok_mukodeset_szamlazz_hu_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b760ad82-3832-4ee6-8f55-a89f267d9514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8923dd-c6e6-4d28-b3bd-758eb8273706","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200930_Megvaltoztattuk_a_magyar_vallalkozasok_mukodeset_szamlazz_hu_interju","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:30","title":"„Megváltoztattuk a magyar vállalkozások működését”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc65fa2-a873-47fa-9700-83b5d413cf78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eltüntette a kulcsot, arra azonban nem számított, hogy a torkán akad. ","shortLead":"Eltüntette a kulcsot, arra azonban nem számított, hogy a torkán akad. ","id":"20201001_Majdnem_belehalt_mutatvanyaba_egy_fiatal_buveszpalanta_a_Balatonnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dc65fa2-a873-47fa-9700-83b5d413cf78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5548cfc3-b530-46b8-b694-ea0897fa850d","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Majdnem_belehalt_mutatvanyaba_egy_fiatal_buveszpalanta_a_Balatonnal","timestamp":"2020. október. 01. 14:08","title":"Majdnem belehalt mutatványába egy fiatal bűvész a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A közműszolgáltató figyelmeztet: soha senki ne adja meg egy e-mailre válaszul a banki adatait.","shortLead":"A közműszolgáltató figyelmeztet: soha senki ne adja meg egy e-mailre válaszul a banki adatait.","id":"20201001_Nemzeti_Kozmuvek_adathalaszok_csalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953d2c7d-26fe-48d5-8cc0-81620192c7b5","keywords":null,"link":"/kkv/20201001_Nemzeti_Kozmuvek_adathalaszok_csalas","timestamp":"2020. október. 01. 09:03","title":"A Nemzeti Közművek nevével visszaélve küldenek adathalász e-maileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b77870-8b1f-464d-b198-51f2fceb28a2","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Hat évvel ezelőtt a 444 leleplező cikkéből derült ki, hogy egy budapesti elit iskola elismert, a gyerekek rajongását is élvező magyartanára a 80-as években molesztálta a diákjait. Sipos Pál a tanítás mellett rendszeresen táboroztatott is: a szendrői háromhetes nyaralásokon Oláh Judit filmrendező négy alkalommal is részt vett. Visszatérés Epipóba című filmje arra keresi a választ, a botrány után vajon hol van a helye ennek a gyermekkori titkos világnak a ma már felnőtt táborozók életében.","shortLead":"Hat évvel ezelőtt a 444 leleplező cikkéből derült ki, hogy egy budapesti elit iskola elismert, a gyerekek rajongását is...","id":"20200930_Nem_tudom_kepese_felismerni_hany_elet_ment_tokre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1b77870-8b1f-464d-b198-51f2fceb28a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4783a6-0f98-4c5e-bd2d-747ac0401995","keywords":null,"link":"/elet/20200930_Nem_tudom_kepese_felismerni_hany_elet_ment_tokre","timestamp":"2020. szeptember. 30. 20:00","title":"„Nem tudom, képes-e felismerni, hány élet ment tönkre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3081c33c-adfd-4a82-872c-e6c2eefa9ae2","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Tudta, hogy – kis túlzással – nemcsak a 10 millió futballszakértő országa vagyunk, hanem egy szerződést is szinte mindenki maga meg tud írni? Legalábbis ezt mutatja az a meghökkentő statisztika, miszerint kis hazánkban tízből nyolc szerződés házilag készül, azaz úgy kötik meg, hogy azt sosem látta szakember. Amiből aztán később megannyi probléma adódhat. Érdemes tehát tipikus hibákkal illusztrálva átfutni, mire figyeljünk, mielőtt egy szerződés, meghatalmazás végére kanyarítjuk a nevünket.","shortLead":"Tudta, hogy – kis túlzással – nemcsak a 10 millió futballszakértő országa vagyunk, hanem egy szerződést is szinte...","id":"mokk_20200925_8_dolog_amit_nagyon_fontos_tudnia_ha_szerzodestmeghatalmazast_ir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3081c33c-adfd-4a82-872c-e6c2eefa9ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578dcfed-c0ae-4882-9df8-697475fd9e21","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20200925_8_dolog_amit_nagyon_fontos_tudnia_ha_szerzodestmeghatalmazast_ir","timestamp":"2020. szeptember. 30. 12:16","title":"8 dolog, amit nagyon fontos tudnia, ha szerződést/meghatalmazást ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"500fd45d-4982-4e12-addf-6ae1ab2f484e","c_author":"F.Z.","category":"gazdasag","description":"2009-ben volt utoljára példa arra, hogy a nemzeti össztermék nominálisan is csökkent.","shortLead":"2009-ben volt utoljára példa arra, hogy a nemzeti össztermék nominálisan is csökkent.","id":"20201001_Ezt_jelentette_a_kormany_Brusszelnek_gigantikus_hiany_miniatur_GDP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=500fd45d-4982-4e12-addf-6ae1ab2f484e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78103b78-a855-4b05-a7a7-ba8eb67f9322","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_Ezt_jelentette_a_kormany_Brusszelnek_gigantikus_hiany_miniatur_GDP","timestamp":"2020. október. 01. 12:04","title":"Ezt jelentette a kormány Brüsszelnek: gigantikus hiány, miniatűr GDP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]