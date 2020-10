Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99e73d41-c379-44a1-afe3-ff9e26056e49","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Scheer Sándor, a piacvezető magasépítő alapító-vezérigazgatója (és a McDonald’s magyar tulajdonosa) a koronavírus hatásáról, árakról, bérekről és a lánctartozásokról is megszólalt.","shortLead":"Scheer Sándor, a piacvezető magasépítő alapító-vezérigazgatója (és a McDonald’s magyar tulajdonosa) a koronavírus...","id":"20201001_market_scheer_epitoipar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99e73d41-c379-44a1-afe3-ff9e26056e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2113f98-22b4-4ef1-ad09-879f10b95759","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201001_market_scheer_epitoipar","timestamp":"2020. október. 01. 13:20","title":"A Market Zrt. vezére: Nem jó, ha túl sok az állami megrendelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19eb8d09-c3a3-4a13-a277-a5046afeb2dc","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Részt venni egy jelentős szervezeti átalakulásban, esetleg új folyamatok kialakításában, új eszközök bevezetésében, mindig egy izgalmas “kalandnak” tűnik elsőre. Részesei lehetünk valami új építésének vagy eltévedhetünk a végtelen labirintusban. Vannak akik ezt élvezik, de ez a fajta bizonytalanság a legtöbb embert frusztrálja - talán azért, mert nagyon nehéz objektíven megítélni, hogy jó irányba megyünk vagy a legnagyobb hülyeséget csináljuk éppen. Mérhető egyáltalán a haladás, előrejelezhető, hogy a jó úton járunk, főleg egy gyorsan változó, bizonytalan környezetben? ","shortLead":"Részt venni egy jelentős szervezeti átalakulásban, esetleg új folyamatok kialakításában, új eszközök bevezetésében...","id":"20201001_Valtozaskezeles_HR_szemuvegben_Panik_es_tulzasok_helyett_agilis_alkalmazkodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19eb8d09-c3a3-4a13-a277-a5046afeb2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c36b2a-e435-4d94-87f0-557f76ec93ce","keywords":null,"link":"/brandchannel/20201001_Valtozaskezeles_HR_szemuvegben_Panik_es_tulzasok_helyett_agilis_alkalmazkodas","timestamp":"2020. október. 01. 14:30","title":"Változáskezelés HR szemüvegben: Pánik és túlzások helyett agilis alkalmazkodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hadházy Ákos kikérte és közzétette a gép beszerzéséhez kapcsolódó szerződést.","shortLead":"Hadházy Ákos kikérte és közzétette a gép beszerzéséhez kapcsolódó szerződést.","id":"20201002_maszkgyarto_gep_hadhazy_akos_bvop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b983c5c4-8670-4769-849e-89ff450648b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_maszkgyarto_gep_hadhazy_akos_bvop","timestamp":"2020. október. 02. 13:07","title":"210 millióba került a gép, ami mégsem tud havonta 2,8 millió maszkot gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32bbc152-e8f6-4be9-8857-8b1f5cdb619d","c_author":"HVG","category":"360","description":"10 éven át dolgozott együtt a volt debreceni polgármesterrel városfejlesztési osztályvezetőként, de magáncégével megbízást kapott a Kósa Lajos vezette korcsolyaszövetség új korcsolyaközpontjánál is. Most a 65 milliárdból épülő hajdúnánási motorversenypálya üzemeltetését bízták rá. ","shortLead":"10 éven át dolgozott együtt a volt debreceni polgármesterrel városfejlesztési osztályvezetőként, de magáncégével...","id":"202040_keletmagyarorszagi_versenypalya_kosa_kozeleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32bbc152-e8f6-4be9-8857-8b1f5cdb619d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0a97b0-5122-48a8-ad28-200259168c1d","keywords":null,"link":"/360/202040_keletmagyarorszagi_versenypalya_kosa_kozeleben","timestamp":"2020. október. 01. 16:00","title":"Kósa Lajos embere már nyeregben az épülő MotoGP-pálya cégénél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3aa896-5ef5-4779-8ae1-a5ee1e1b8db7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Budapesti kiállításán az önkéntes karanténban készült művei is láthatók.","shortLead":"Budapesti kiállításán az önkéntes karanténban készült művei is láthatók.","id":"202039_tarlat__csillagcipeles_pinczehelyi_sandor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a3aa896-5ef5-4779-8ae1-a5ee1e1b8db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921cf4ec-045a-4542-b831-8d754c6c3eb5","keywords":null,"link":"/360/202039_tarlat__csillagcipeles_pinczehelyi_sandor","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:30","title":"Most is művészien bánik a csillagokkal Pinczehelyi Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7cde18a-9f95-444f-bdd3-1cc96e50262c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár cenzúrát emlegetett, a Twitter szerint azonban egyszerű tévedés volt a magyar kormányzati fiók felfüggesztése.","shortLead":"A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár cenzúrát emlegetett, a Twitter szerint azonban egyszerű tévedés volt...","id":"20200930_abouthungary_felfuggesztes_twitter_indoklas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7cde18a-9f95-444f-bdd3-1cc96e50262c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0859b5f-1527-4a8c-9458-0ee09f994482","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_abouthungary_felfuggesztes_twitter_indoklas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:20","title":"Korán szőtt összeesküvés-elméletet Kovács Zoltán, megjött a Twitter válasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daef47c9-4a7d-47f0-92bd-bab854105817","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeptember 30-án délelőtt a Czeizel Intézet prenatális központjának kertjében tartották Czeizel Endre Önleltár című kötetének bemutatóját, majd felavatták az orvos-genetikus mellszobrát is.","shortLead":"Szeptember 30-án délelőtt a Czeizel Intézet prenatális központjának kertjében tartották Czeizel Endre Önleltár című...","id":"20200930_Felavattak_Czeizel_Endre_mellszobrat_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daef47c9-4a7d-47f0-92bd-bab854105817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a17237-3cdf-46c0-9c6c-9f03099e3c38","keywords":null,"link":"/elet/20200930_Felavattak_Czeizel_Endre_mellszobrat_Budapesten","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:50","title":"Felavatták Czeizel Endre mellszobrát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folyamatosan szállítják át a koronavírusos betegeket a konténerkórházba.","shortLead":"Folyamatosan szállítják át a koronavírusos betegeket a konténerkórházba.","id":"20201001_kiskunhalasi_mobil_jarvanykorhaz_megnyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2846eb86-2758-423e-a82d-b65e4f1396b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_kiskunhalasi_mobil_jarvanykorhaz_megnyitas","timestamp":"2020. október. 01. 12:22","title":"Megnyitották a kiskunhalasi mobil járványkórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]