[{"available":true,"c_guid":"63a50d54-4ba3-4f06-8130-573deb9da0c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid hajtásláncú újdonság elektromos módban maximum 140 km/h-val képes gurulni.","shortLead":"A plugin hibrid hajtásláncú újdonság elektromos módban maximum 140 km/h-val képes gurulni.","id":"20201005_78_kilometeres_villanyhatotavval_bir_a_zold_rendszamos_uj_audi_a3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63a50d54-4ba3-4f06-8130-573deb9da0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb92789-c6d5-41fc-a845-cd09a58c6d7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_78_kilometeres_villanyhatotavval_bir_a_zold_rendszamos_uj_audi_a3","timestamp":"2020. október. 05. 11:21","title":"78 kilométeres villanyhatótávval bír a zöld rendszámos új Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa9e0e9-df4d-42ca-91ee-7c53da2d4ef1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ultimátumként értelmezik az általunk megkérdezett SZFE-s források az egyetem vezetésének megegyezési ajánlatát.","shortLead":"Ultimátumként értelmezik az általunk megkérdezett SZFE-s források az egyetem vezetésének megegyezési ajánlatát.","id":"20201004_A_sztrajkolok_valoszinuleg_vissza_fogjak_utasitani_az_SZFE_uj_vezetesenek_ultimatumat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffa9e0e9-df4d-42ca-91ee-7c53da2d4ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c52e99-0f69-4cf4-a26c-7f0bd983c8dc","keywords":null,"link":"/kultura/20201004_A_sztrajkolok_valoszinuleg_vissza_fogjak_utasitani_az_SZFE_uj_vezetesenek_ultimatumat","timestamp":"2020. október. 04. 19:15","title":"A sztrájkolók valószínűleg vissza fogják utasítani az SZFE új vezetésének \"ultimátumát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f089a0d6-0bbf-4397-b4ff-638412e59112","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október 4-én délelőtt még mindig a papíron október 3-a hajnalig tartó karbantartásra figyelmeztető üzenet fogadta a WebKincstár szolgáltatás ügyfeleit. Később az üzenetet módosították, a karbantartás e szerint október 5-e reggelig tart.","shortLead":"Október 4-én délelőtt még mindig a papíron október 3-a hajnalig tartó karbantartásra figyelmeztető üzenet fogadta...","id":"20201004_Valami_nem_stimmel_az_allamkincstar_egyik_szolgaltatasanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f089a0d6-0bbf-4397-b4ff-638412e59112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3746d5-c708-424f-8282-44141c6515aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_Valami_nem_stimmel_az_allamkincstar_egyik_szolgaltatasanal","timestamp":"2020. október. 04. 11:53","title":"Valami nem stimmel az államkincstár egyik szolgáltatásánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22ec8ac-32e4-4cf3-8781-6dbf21da0e59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök lemondását, új, tiszta választások kiírását követelték a tüntetők. A hatalom brutálisan lépett fel, rengeteg embert őrizetbe vettek.\r

\r

","shortLead":"Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök lemondását, új, tiszta választások kiírását követelték a tüntetők. A hatalom...","id":"20201004_Ismet_tizezrek_tuntettek_Minszkben_vizagyuval_oszlattak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b22ec8ac-32e4-4cf3-8781-6dbf21da0e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a97aeb-5568-4cb2-b128-f0eca90b15f6","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Ismet_tizezrek_tuntettek_Minszkben_vizagyuval_oszlattak","timestamp":"2020. október. 04. 17:10","title":"Ismét tízezrek tüntettek Minszkben, vízágyúval oszlattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9d5cbb-e650-4af6-8699-6006000e32f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Red Bull Salzburg három labdarúgója megfertőződött a koronavírussal, ezért a keret minden tagja karanténba került, és a klub egyik játékosát sem engedi el hazája válogatottjához, vagyis Szoboszlai Dominik is lemarad a magyarok csütörtöki Európa-bajnoki pótselejtezőjéről.","shortLead":"A Red Bull Salzburg három labdarúgója megfertőződött a koronavírussal, ezért a keret minden tagja karanténba került, és...","id":"20201004_Lemarad_a_valogatott_idei_legfontosabb_meccserol_Szoboszlai_Dominik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db9d5cbb-e650-4af6-8699-6006000e32f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72772a22-25fa-48c2-abdc-65b5fc7936f0","keywords":null,"link":"/sport/20201004_Lemarad_a_valogatott_idei_legfontosabb_meccserol_Szoboszlai_Dominik","timestamp":"2020. október. 04. 10:48","title":"Lemarad a válogatott idei legfontosabb meccséről Szoboszlai Dominik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e4f361-2ec4-4472-a3b8-f865db8cdeb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zöld utat kapott a HTC szabadalma egy összehajtható telefonra. És bár a zsanérmegoldás ígéretes, azért az elképzelésnek vannak hátrányai is. ","shortLead":"Zöld utat kapott a HTC szabadalma egy összehajtható telefonra. És bár a zsanérmegoldás ígéretes, azért az elképzelésnek...","id":"20201003_htc_szabadalom_kifele_nezo_kijelzos_osszehajthato_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8e4f361-2ec4-4472-a3b8-f865db8cdeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880810ba-e030-4246-9901-e392135a5e68","keywords":null,"link":"/tudomany/20201003_htc_szabadalom_kifele_nezo_kijelzos_osszehajthato_telefon","timestamp":"2020. október. 03. 15:03","title":"A HTC nem alszik, beadott egy új ötletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322aec0f-f65d-468c-a3d4-b5111ce6fa1c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem rendezték meg az olasz labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi rangadóját, a címvédő Juventus és a Napoli összecsapását: az ellenfél nem utazott el Torinóba.\r

","shortLead":"Nem rendezték meg az olasz labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi rangadóját, a címvédő Juventus és...","id":"20201005_napoli_juventus_serie_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=322aec0f-f65d-468c-a3d4-b5111ce6fa1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3b04dd-038e-4a0e-ba4d-05e5a896dc74","keywords":null,"link":"/sport/20201005_napoli_juventus_serie_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 05. 06:25","title":"Nem állt ki a Napoli, játék nélkül söpört be 3 pontot a Juventus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több vállalat is annak az eResearchTechnology nevű szolgáltatónak a szoftverét használja, amelyiket nemrég hackertámadás ért. Azt nem tudni, a koronavírussal kapcsolatos információkat elérték-e.","shortLead":"Több vállalat is annak az eResearchTechnology nevű szolgáltatónak a szoftverét használja, amelyiket nemrég...","id":"20201005_zsarolovirus_kibertamadas_koronavirus_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acc3f29-4947-4972-a30a-5ee14fba40dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_zsarolovirus_kibertamadas_koronavirus_kutatas","timestamp":"2020. október. 05. 08:33","title":"Zsarolóvírussal próbálták lassítani a koronavírus elleni kutatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]