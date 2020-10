A rendezvények sorát az Olasz Köztársaság elnöke, Sergio Mattarella nyitotta meg a minap Ravennában, a költő Basilica di San Francesco mellett található mauzóleumánál. A megnyitó során felhangzott Liszt Ferenc 1855-1856-ban komponált műve, a Dante-szimfónia, amelyet Dante nevezetes elbeszélő költeménye ihletett.

Dante Alighieri halálának napjához (szeptember 14) kötődik az egyik legjelentősebb kulturális esemény is: egy éven keresztül – egészen a jövő év szeptember 14-ig – minden nap 18.00 órától felolvasást tartanak a ravennai sírhely előtt az Isteni színjátékból, kivéve december 25-ét. A felolvasást a város polgármestere, Michele de Pascale kezdte a Pokol első énekével. A rendszeres esti felolvasásokon színészek, irodalmárok, közéleti személyiségek és más hírességek is részt vesznek. Ugyanakkor a találó Vágy órája elnevezésű projekt keretében bárki csatlakozhat a felolvasókhoz, legyen az olasz vagy más ország polgára. Már külföldi jelentkezők is vannak, ők a saját anyanyelvükön olvasnak fel részletet az Isteni színjátékból, ezzel is hangsúlyozva Dante költészetének egyetemességét.

A kulturális rendezvények mellett azonban másként is megemlékeznek a ravennaiak a város nagy szülöttjéről.Ilyen a Puro & Bio fagylaltozó tulajdonosának, Viola Castellucinak az ötlete, hogy két új kézműves fagylaltját Dantéról és a költő tragikus sorsú szerelméről, Beatricéről nevezi el. Az történelmi belváros elegáns utcájában, a Via Cavouron található gelateria igazi kézműves műhely, augusztusi megnyitásával a 28 éves cesenai Viola nagy álma vált vele valóra.

A fagylalt mellett organikus joghurtokat, süteményeket is forgalmazó reggeliző és kávézóhely hamar népszerűvé vált Ravenna kulturális központjában.

A hálás közönséget most Dante és Beatrice fagylaltkülönlegességgel lepi meg a tulajdonos.

„Úgy döntöttem a társaimmal, hogy Dante halálának közelgő 700. évfordulójára fagylaltkompoziciókkal készülünk. Két változatból indulunk ki: a Dante és Beatrice minden hónapban más-más ízű fagylaltösszeállítás lesz, amit az Isteni színjáték szereplői ihletnek” – nyilatkozta Viola Castelluci a Sapori Condivisi internetes portálnak.

Azt is elmondta, hogy az első Dante fagylalt meghatározó és mély íztartalmú: Zacapa rumkrém karamellizált mandulával, étcsokoládé krémmel és az elkerülhetetlen babérlevéllel, utalva a koszorús költőre. Míg a Beatrice "nőiesebb": mascarpone krém, karamell, füge toppinggal. A fagylaltpáros debütálását a Puro & Bio minden vendége ingyenes kóstolóval ünnepelhette.