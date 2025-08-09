Papír alapú receptírást javasol az egészségügyi államtitkár, mert az EESZT ”sajnos most nem működik„

A páciensek nem tudják kiváltani a receptre felírt gyógyszereiket, mert leállt az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér (EESZT) – írtuk meg tegnap. Hasonló fennakadás volt tapasztalható májusban és júliusban is.

A leállásból azóta politikai vita is kerekedett, Magyar Péter, a Tisza párt elnöke üzent Takács Péter egészségügyért felelős államtitkárnak. „Egy napja nem működik a receptek kiváltásához is szükséges EESZT-rendszer. És tegnap szinte a teljes online közigazgatás leállt, rengeteg embernek és cégnek okozva nem kis kellemetlenséget” – foglalta össze Facebook oldalán azt a helyzetet Magyar Péter, melyet elsőként a HVG írt meg. Magyar szerint „eközben a kormány lapít, semmilyen tájékoztatást nem ad. Pont úgy, ahogy a mentésirányítás korábbi összeomlásakor tette”. Takács válaszában úgy fogalmazott, hogy Magyar „nem tett semmit” az ügy érdekében, majd hozzátette: „Amúgy te miért nem teszel semmit? Miért nem szaladsz be a NISZ-hez és viszel magaddal két elosztókábelt?”. Vitájukról itt írtunk bővebben.

Takács Péter pár órával később Facebook oldalán azt írta, hogy a probléma oka, hogy az elektronikus közigazgatás hardver-eleme is meghibásodott pénteken kora délután. A szakemberek felvették a kapcsolatot a termékeket gyártó nemzetközi céggel is, és eszközhibát azonosítottak, amelynek elhárítását haladéktalanul megkezdték.

„Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), illetve a hozzá kapcsolódó receptek kiváltása nem működik. Gyakorlatban az EESZT legfontosabb feladata a felhőalapú receptkiváltás és a betegdokumentumok tárolása. Ezek most sajnos nem elérhetőek”- írja Takács.

A hiba elhárításáig a Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleti pontokon papír alapú receptírást is biztosítani kell.

Takács arról is írt, hogy a „Digitális Állampolgár felület (DÁP) és más e-ügyintézési portálok működése azóta helyreállt”, ahogy már lehet okmányokat igényelni és átvevésüket segítő felületekkel sincs gond.

Takács szerint az EESZT 2017-es működése óta először fordul elő olyan technikai hiba, amely ilyen hosszú leállást okozott.