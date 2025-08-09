Onlyfans sztárral reklámoz sminket a L'Oreál tinédzsereknek

Ari Kytsya, amerikai felnőttfilmes színésznő lett a L’Oreálhoz tartozó Urban Decay márka új nagykövete. A fiatal lány, aki magára, mint „matracszínésznő” hivatkozik, közel 5 milliós online követőtáborral rendelkezik. Instagramon és Tiktokon életmód videókat oszt meg, van hogy a plasztikai beavatkozásairól mesél, míg Onlyfans-en előfizetőinek meztelen képeket és videókat kínál, amelyeken szexuális aktusokat hajt végre.

Nőjogi szervezetek a The Guardian brit lapnak aggodalmukat fejezték ki, szerintük egy tinédzsereket is célzó marketing kampány a mainstreambe emeli az Onlyfans platformot. A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy a L’Oreál influenszerekkel való együttműködéseknél elvárja, hogy azok osszák a márka etikai elveit, vagyis korábban nem tehettek közzé pornográf vagy más „tartalmat, amely ellentétes a tisztelet, a tolerancia és a befogadás értékeinkkel”. A márka azonban kiáll a döntésük mellett, Kytsyát pedig éltetik azért mert nyíltan beszél „az iparág örömeiről, kihívásairól és kockázatairól”.

Az Urban Decay kampányban több milliós megtekintést értek el Kytsya videói, amelyek nem finomkodnak a szexuális utalásokkal. „Urban Decay likes it raw” – írják az egyik videó alatt.

Kytsya a videóban azt mondja, hogy „a cenzúra kezelhetetlen”, és „cenzúrázatlan sminket” követel, amely „a színpadon, a kamerák előtt és igen, a matracokon is” működik. A videón csak a lány arca éles, a felsőtestére kikockázott, elhomályosított filtert raktak, ami az érzékeny tartalmakra utaló jelölés az interneten.

Nyitóképünkön Ari Kytsya az Urban Decay Tiktok csatorna egy videójában.