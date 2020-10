Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e9a38ce-f372-464a-bd25-6319edae9aa6","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Nagyon meglepődött a kamara vezetése, amikor először meglátta az orvosi bérek emeléséről (is) szóló törvényjavaslatot. Azt pedig már egyenesen kritikán alulinak tartja a szervezet, hogy mindössze 3,5 órája volt a jogszabály véleményezésére. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Nagyon meglepődött a kamara vezetése, amikor először meglátta az orvosi bérek emeléséről (is) szóló törvényjavaslatot...","id":"20201010_Fulke_Csobe_huztae_a_miniszterelnok_az_orvosi_kamarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e9a38ce-f372-464a-bd25-6319edae9aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600b78ea-f7dc-4387-b6cf-24007aa70bf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201010_Fulke_Csobe_huztae_a_miniszterelnok_az_orvosi_kamarat","timestamp":"2020. október. 10. 11:00","title":"Fülke: Csőbe húzta-e a miniszterelnök az orvosi kamarát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d908080-a214-431d-a1e5-2eecb7681a99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ersin Tatar mellett a jelenlegi államfő, Mustafa Akinci jutott tovább a csak Törökország által elismert államban.","shortLead":"Ersin Tatar mellett a jelenlegi államfő, Mustafa Akinci jutott tovább a csak Törökország által elismert államban.","id":"20201012_A_ketallami_megoldas_hive_nyerte_az_eszakciprusi_valasztas_elso_fordulojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d908080-a214-431d-a1e5-2eecb7681a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a460c2-c5d8-48f8-a630-8089636c4a12","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_A_ketallami_megoldas_hive_nyerte_az_eszakciprusi_valasztas_elso_fordulojat","timestamp":"2020. október. 12. 06:03","title":"A kétállami megoldás híve nyerte az észak-ciprusi választás első fordulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea3f2f3-e6cd-4a58-baea-d0ad02dea074","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Este fél hétig 34 627 választópolgár szavazott. ","shortLead":"Este fél hétig 34 627 választópolgár szavazott. ","id":"20201011_4457_szazalek_leszavazott_a_szerencsi_idokozin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ea3f2f3-e6cd-4a58-baea-d0ad02dea074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbd01f2-b0c2-44b3-97a4-71ac4ab9455f","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_4457_szazalek_leszavazott_a_szerencsi_idokozin","timestamp":"2020. október. 11. 19:47","title":"44,57 százalék leszavazott a szerencsi időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A leghíresebb természetfilmes még fekete-fehérben kezdte el megmutatni nekünk a világot, hogy hét évtizeddel később már ne a technológia korlátai miatt legyenek szürkék a képsorok, hanem azért, mert elszúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Sir David Attenborough egy horrorfilmbe oltott ultimátummal jelentkezik a legújabb, Netflixen látható produkcióban. Ezúttal a saját életének az ívére rajzolja fel a pusztítást, amit úgy vittünk véghez, hogy bele se gondoltunk. Attenborough most 94 évesen arra kér, hogy gondoljunk bele. De leginkább cselekedjünk, mégpedig sürgősen.","shortLead":"A leghíresebb természetfilmes még fekete-fehérben kezdte el megmutatni nekünk a világot, hogy hét évtizeddel később már...","id":"20201010_Sir_David_Attenborough_konyorogve_keri_hogy_kapjuk_ossze_magunkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a229ac-6d39-483e-94e9-45c5096df1dd","keywords":null,"link":"/elet/20201010_Sir_David_Attenborough_konyorogve_keri_hogy_kapjuk_ossze_magunkat","timestamp":"2020. október. 10. 20:00","title":"Sir David Attenborough könyörögve kér minket, hogy kapjuk össze magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4abffc2-68bf-456c-852e-6f1437762595","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung hamarosan bemutathatja az Exynos 1080-as processzort, ami igen látványos fejlődésen ment keresztül az elődjéhez képest.","shortLead":"A Samsung hamarosan bemutathatja az Exynos 1080-as processzort, ami igen látványos fejlődésen ment keresztül...","id":"20201012_samsung_exynos_1080_processzor_mobilporcesszor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4abffc2-68bf-456c-852e-6f1437762595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a73167-0cdc-4837-b368-1d17b545ec25","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_samsung_exynos_1080_processzor_mobilporcesszor","timestamp":"2020. október. 12. 09:03","title":"Már készül a Samsung új mobilos processzora, újfajta technológiával gyártják majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548faf7f-3350-4099-92fa-476bb6840e83","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Eifel Nagydíjat a Nürburgringen, ezzel beállította a hétszeres vb-győztes Michael Schumacher 91 futamgyőzelmet számláló rekordját.","shortLead":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Eifel...","id":"20201011_Hamilton_beerte_Schumachert_es_novelte_az_elonyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=548faf7f-3350-4099-92fa-476bb6840e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c1a65f-abe3-4a95-9c83-51b5dc199c68","keywords":null,"link":"/sport/20201011_Hamilton_beerte_Schumachert_es_novelte_az_elonyet","timestamp":"2020. október. 11. 16:59","title":"Hamilton beérte Schumachert, és növelte az előnyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az 5-ös főutat teljesen lezárták.","shortLead":"Az 5-ös főutat teljesen lezárták.","id":"20201011_Ket_kisteherauto_utkozott_Dabasnal_egy_ember_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5078f8-7d8f-4609-9b7b-b6d4842106f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Ket_kisteherauto_utkozott_Dabasnal_egy_ember_meghalt","timestamp":"2020. október. 11. 15:26","title":"Két kisteherautó ütközött Dabasnál, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d300c0-81ca-4844-a327-f76b67da085f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező köszönetet mond a természetfilmesnek azért, mert valódi diagnózisokat állít fel, és megoldásokat kínál. Fliegauf Bence szerint ugyanis David Attenborough „a terméketlen károgás, és hibáztatás helyett tisztán és egyenesen beszél.”","shortLead":"A rendező köszönetet mond a természetfilmesnek azért, mert valódi diagnózisokat állít fel, és megoldásokat kínál...","id":"20201012_Sir_David_Attenborough_es_Fliegauf_Bence_gondolatai_Csernobilban_talalkoznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80d300c0-81ca-4844-a327-f76b67da085f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa47d5f-898b-4d32-afd9-2efe0262cc01","keywords":null,"link":"/elet/20201012_Sir_David_Attenborough_es_Fliegauf_Bence_gondolatai_Csernobilban_talalkoznak","timestamp":"2020. október. 12. 08:38","title":"Sir David Attenborough és Fliegauf Bence gondolatai Csernobilban találkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]