Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec2bb8b2-c6dc-48b5-b483-7fe2dfefcfa9","c_author":"Kulcsár Alexandra","category":"tudomany","description":"Bevezethetjük a világ legjobb vállalatirányítási rendszerét is, ha a munkatársainkat nem sikerül megnyernünk az ügynek, rosszabbat tettünk a vállalattal, mintha nem csináltunk volna semmit – érvel szerzőnk, aki hasznos tanácsokkal is szolgál a feszültségek csökkentéséhez.","shortLead":"Bevezethetjük a világ legjobb vállalatirányítási rendszerét is, ha a munkatársainkat nem sikerül megnyernünk az ügynek...","id":"20201012_erp_rendszer_bevezetes_munkavallalok_meggyozese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec2bb8b2-c6dc-48b5-b483-7fe2dfefcfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6cb81ff-5679-4b4b-a650-538bf986ab94","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_erp_rendszer_bevezetes_munkavallalok_meggyozese","timestamp":"2020. október. 12. 10:03","title":"Létezik-e stresszmentes ERP-rendszer-bevezetés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e18503-2b4b-4c5b-bd59-01889a5856f8","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az összeférhetetlenség gyanúját veti fel annak a szoftvernek a fejlesztése, amely az ígéretek szerint napokon belül lehetővé teszi, hogy az iskolák tanárai és diákjai karanténban is kapcsolatban tudjanak maradni. ","shortLead":"Az összeférhetetlenség gyanúját veti fel annak a szoftvernek a fejlesztése, amely az ígéretek szerint napokon belül...","id":"202041__digitalis_oktatas__kedvenc_fejlesztok__koppintasok__buvos_kockulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1e18503-2b4b-4c5b-bd59-01889a5856f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967481ff-20a2-4aa2-9cd4-2c3632e483a0","keywords":null,"link":"/360/202041__digitalis_oktatas__kedvenc_fejlesztok__koppintasok__buvos_kockulas","timestamp":"2020. október. 12. 07:00","title":"Palkovics üzlettársa nyerhet a gyerekek és tanáraik szenvedésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380249d0-1321-486a-b078-f0343b05d66d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Önkritikus hangot ütött meg az észak-koreai diktátor a szemlén, ahol a párt alapítását ünnepelték. Azt mondta, az erőfeszítései nem mindig voltak elegendőek.","shortLead":"Önkritikus hangot ütött meg az észak-koreai diktátor a szemlén, ahol a párt alapítását ünnepelték. Azt mondta...","id":"20201012_Kim_Dzsong_Un_sir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=380249d0-1321-486a-b078-f0343b05d66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4deb8631-b830-4b1c-bf67-405b05baaa54","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_Kim_Dzsong_Un_sir","timestamp":"2020. október. 12. 14:28","title":"Kim Dzsong Un elsírta magát a díszszemlén, ahol bemutatták az új rakétáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa031a4-f8c7-40bd-b8b9-289cdc174871","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy rendőr megsérült a lövöldözésben, az elkövető elmenekült a helyszínről, egy kilométerrel arrébb, holtan találták meg.","shortLead":"Egy rendőr megsérült a lövöldözésben, az elkövető elmenekült a helyszínről, egy kilométerrel arrébb, holtan találták...","id":"20201012_zagrab_lovoldozes_rendorseg_horvat_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efa031a4-f8c7-40bd-b8b9-289cdc174871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ca0bb4-6222-4710-9c16-5380fb23d149","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_zagrab_lovoldozes_rendorseg_horvat_kormany","timestamp":"2020. október. 12. 11:18","title":"Gépfegyverrel lövöldözött a horvát kormány épülete előtt egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afd5b9f-9fd3-46f9-8198-d5bb88439407","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már készül a lista, aki rákerült, arra szigorúbb szabályozás vonatkozik. A cél, hogy a kisebb cégek könnyebben labdába tudjanak rúgni a piacon.","shortLead":"Már készül a lista, aki rákerült, arra szigorúbb szabályozás vonatkozik. A cél, hogy a kisebb cégek könnyebben labdába...","id":"20201012_europai_unio_lista_apple_amazon_facebook_google","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4afd5b9f-9fd3-46f9-8198-d5bb88439407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921f0152-446f-4ce3-b383-ae15a81088d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_europai_unio_lista_apple_amazon_facebook_google","timestamp":"2020. október. 12. 14:10","title":"Financial Times: Listával kényszeríti az EU etikus viselkedésre a legnagyobb techcégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Semmelweis Egyetem rektorhelyettese szerint az új tesztek megbízhatóak, az ugyanakkor a gyártótól függ, mikor állhat belőlük nagyobb mennyiség rendelkezésre.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektorhelyettese szerint az új tesztek megbízhatóak, az ugyanakkor a gyártótól függ, mikor állhat...","id":"20201013_koronavirusteszt_pcr_koronavirus_jarvany_magyarorszag_semmelweis_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ec5380-0de0-49fe-a687-7272679023d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_koronavirusteszt_pcr_koronavirus_jarvany_magyarorszag_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. október. 13. 10:33","title":"Újfajta koronavírustesztet fejlesztettek ki Magyarországon, órákat lehet vele spórolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke szerint arra mindenképp jó volt a vasárnapi választás, hogy kiépüljön a bizalom az ellenzéki pártok között.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke szerint arra mindenképp jó volt a vasárnapi választás, hogy kiépüljön a bizalom...","id":"20201012_Gyurcsany_Ferenc_borsod_szerencs_koncz_zsofia_fidesz_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f126c4-630c-4aab-a3a3-e92d4df4fda3","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_Gyurcsany_Ferenc_borsod_szerencs_koncz_zsofia_fidesz_ellenzek","timestamp":"2020. október. 12. 13:05","title":"Gyurcsány Ferenc is levonta a borsodi választás tanulságait: „Kutya nehéz lesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakók közül 11-en kapták el a fertőzést, kórházban ápolják őket.","shortLead":"A lakók közül 11-en kapták el a fertőzést, kórházban ápolják őket.","id":"20201012_baross_utcai_idosotthon_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1144497c-896f-4844-9bc8-f7275b50e6b3","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_baross_utcai_idosotthon_koronavirus","timestamp":"2020. október. 12. 14:41","title":"Tizenhárman megfertőződtek a fővárosi Baross utcai idősotthon egyik telephelyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]