[{"available":true,"c_guid":"46875979-7774-473f-9caa-70263ceb1ba6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy friss kutatás szerint a reggel 8 és délelőtt 10 óra között végzett testmozgással sokat tehetünk az egészségünkért.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a reggel 8 és délelőtt 10 óra között végzett testmozgással sokat tehetünk az egészségünkért.","id":"20201013_sport_rak_testmozgas_reggel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46875979-7774-473f-9caa-70263ceb1ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb66fdd-e90a-4f10-9638-4c270bd0c2d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_sport_rak_testmozgas_reggel","timestamp":"2020. október. 13. 20:03","title":"Szokott reggelente sportolni? A tudósok találtak rá egy igen jó okot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce64b0a-f5fb-4123-9cd8-5408e137ab10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A forró vízben való lubickolás igazán pihentető tud lenni. Az arcbőrnek viszont kifejezetten rosszat tesz, ha túl sokat időzünk benne, pláne erőteljesen mossuk.","shortLead":"A forró vízben való lubickolás igazán pihentető tud lenni. Az arcbőrnek viszont kifejezetten rosszat tesz, ha túl sokat...","id":"20201012_furdes_tisztalkodas_arcmosas_borreteg_arcbor_erek_zuhanyzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ce64b0a-f5fb-4123-9cd8-5408e137ab10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e75a1b-5e55-41f9-a366-5e2e050b90b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_furdes_tisztalkodas_arcmosas_borreteg_arcbor_erek_zuhanyzas","timestamp":"2020. október. 12. 20:03","title":"Fürdéshez készül? Ugye tudja, hogy az arcát máshogy kell mosnia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3030461c-162a-40c7-985b-c44f5270682b","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Egy tíz kilométeres szakaszon épülhetett meg a mélységi határzár, de a helyzethez igazítva bővíthetik. Nem verték nagy dobra, de már a bejelentéskor sem részletezték az újabb védekezési technikát.","shortLead":"Egy tíz kilométeres szakaszon épülhetett meg a mélységi határzár, de a helyzethez igazítva bővíthetik. Nem verték nagy...","id":"20201013_Titokban_megepult_a_foldalatti_hatarzar_egy_szakasza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3030461c-162a-40c7-985b-c44f5270682b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87df04f3-4fea-4abc-9db5-040446cdd33e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_Titokban_megepult_a_foldalatti_hatarzar_egy_szakasza","timestamp":"2020. október. 13. 10:30","title":"Titokban megépült a föld alatti határzár egy szakasza a szerb határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MNB szerint a pénzintézet nem működtette megfelelően az információs rendszerét.","shortLead":"Az MNB szerint a pénzintézet nem működtette megfelelően az információs rendszerét.","id":"20201012_mnb_kdb_bank_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9f2440-fe03-472a-8792-6fbe62c4f780","keywords":null,"link":"/kkv/20201012_mnb_kdb_bank_birsag","timestamp":"2020. október. 12. 11:07","title":"Nem szűrt ki több pénzmosásgyanús ügyletet a KDB Bank ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3b80b0-bd8b-4b59-913b-69ae1e68084d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Láncreakció projekt oktatási csoportja Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak, Novák Katalin családügyi miniszternek, és Vecsei Miklós miniszterelnöki biztosnak címzett nyílt levélben írta le, milyen feltételeknek kellene teljesülni, hogy mindenki számára elérhető legyen a digitális távoktatás.



","shortLead":"A Láncreakció projekt oktatási csoportja Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak, Novák Katalin családügyi...","id":"20201013_Civilek_kovetelik_hogy_teremtsek_meg_a_digitalis_tavoktatasban_valo_reszvetel_felteteleit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f3b80b0-bd8b-4b59-913b-69ae1e68084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a939843d-02e0-40f4-9b5c-44a520e2f9b7","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Civilek_kovetelik_hogy_teremtsek_meg_a_digitalis_tavoktatasban_valo_reszvetel_felteteleit","timestamp":"2020. október. 13. 21:29","title":"Civilek követelik, hogy teremtsék meg a digitális távoktatásban való részvétel feltételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dec99f3-027c-42df-9ef0-9904a162f9dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még megfigyelni is ritkán van lehetőségük a tudósoknak olyan jelenetet, ami 2019 nyarán játszódott le Costa Rica erdeiben, ezúttal azonban még az is megadatott, hogy éppen forgott a kamera.","shortLead":"Még megfigyelni is ritkán van lehetőségük a tudósoknak olyan jelenetet, ami 2019 nyarán játszódott le Costa Rica...","id":"20201013_csuklyasmajom_antropologia_boa_kigyo_tamadas_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dec99f3-027c-42df-9ef0-9904a162f9dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a85c697-1099-4ec0-9232-c6e8d69cf007","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_csuklyasmajom_antropologia_boa_kigyo_tamadas_video","timestamp":"2020. október. 13. 11:03","title":"Kétméteres kígyó kapott el egy majmot, a társai rögtön ráugrottak – a tudósok pedig éppen videóztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2096ed3-8500-42c2-b2ad-c6e881f87662","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"A koronavírus okozta globális világválság megerősítette az antidemokratikus folyamatokat, hosszú távon azonban erősebb demokráciához és jogállamisághoz is vezethet – mondta az Egyensúly Intézet online konferenciáján Francis Fukuyama amerikai filozófus. Stumpf István volt alkotmánybíró szerint pedig a politikusoknak akár néhány éven belül eddig nem tapasztalt társadalmi konfliktusokkal kell majd szembenézniük. ","shortLead":"A koronavírus okozta globális világválság megerősítette az antidemokratikus folyamatokat, hosszú távon azonban erősebb...","id":"20201013_Fukuyama_koronavirus_jarvany_Stumpf_demokracia_bizalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2096ed3-8500-42c2-b2ad-c6e881f87662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3bd719-36d5-4fb2-9f5c-e56cf1b1bc38","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_Fukuyama_koronavirus_jarvany_Stumpf_demokracia_bizalom","timestamp":"2020. október. 13. 17:10","title":"Fukuyama: A járványhelyzet végül még erősítheti is a demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9c5875-5152-4866-8a9b-7c72d3b0f935","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A 18 éves Danyiil Monahov legkevesebb három embert megölt és három embert megsebesített.","shortLead":"A 18 éves Danyiil Monahov legkevesebb három embert megölt és három embert megsebesített.","id":"20201012_Lovoldozes_Orosz_Nyizsnij_Novgorod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af9c5875-5152-4866-8a9b-7c72d3b0f935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02b7917-b059-4b92-a8b4-cd7b162faa34","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_Lovoldozes_Orosz_Nyizsnij_Novgorod","timestamp":"2020. október. 12. 18:50","title":"Összeveszett a nagymamájával, majd lövöldözni kezdett egy orosz fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]