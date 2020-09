Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c505bfdf-4e08-41eb-9383-1675962edcb0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem dolgozói a jövő hétfőn lépnek sztrájkba, ha addig nem teljesülnek a követeléseik. ","shortLead":"Az egyetem dolgozói a jövő hétfőn lépnek sztrájkba, ha addig nem teljesülnek a követeléseik. ","id":"20200915_pdsz_szfe_sztrajk_kovetelesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c505bfdf-4e08-41eb-9383-1675962edcb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fd50a5-0929-405a-9a05-32a1dee95b6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_pdsz_szfe_sztrajk_kovetelesek","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:18","title":"Csatlakozik a színművészetisek sztrájkjához a PDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80953d69-810c-4790-a734-cd5ca62d4535","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hazai piac egyik jelentős szereplőjét, az Eventrend Groupot is megtépázta a válság, de előremenekül.","shortLead":"A hazai piac egyik jelentős szereplőjét, az Eventrend Groupot is megtépázta a válság, de előremenekül.","id":"202037_grc_event_and_more_felvasarol_arendezvenyszervezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80953d69-810c-4790-a734-cd5ca62d4535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e5d613-ce1c-4fb1-8a81-8b7ca1e94078","keywords":null,"link":"/360/202037_grc_event_and_more_felvasarol_arendezvenyszervezo","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:00","title":"Több évtizedre bérelt jelentős ingatlant a rendezvényszervező, de titkolja, hol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d49266-5d65-4eb4-96a7-0c5f08036027","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők arra hivatkoztak, hogy nem tudnak tovább együtt dolgozni a polgármesterrel.

","shortLead":"A képviselők arra hivatkoztak, hogy nem tudnak tovább együtt dolgozni a polgármesterrel.

","id":"20200916_balatonbereny_onkormanyzat_kepviselo_testulet_feloszlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34d49266-5d65-4eb4-96a7-0c5f08036027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01130c68-b66c-400c-b457-de9a09a7e365","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_balatonbereny_onkormanyzat_kepviselo_testulet_feloszlas","timestamp":"2020. szeptember. 16. 10:08","title":"Feloszlatta magát Balatonberény képviselő-testülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6237474-5fa9-47fe-accc-9ba2435248b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"El kellett halasztani a PSG elleni Bajnokok Ligája-meccset is.","shortLead":"El kellett halasztani a PSG elleni Bajnokok Ligája-meccset is.","id":"20200915_szeged_kezilabda_koronavirus_fertozes_psg_bl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6237474-5fa9-47fe-accc-9ba2435248b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6089d19-ceac-4201-a05a-b7563ba25844","keywords":null,"link":"/sport/20200915_szeged_kezilabda_koronavirus_fertozes_psg_bl","timestamp":"2020. szeptember. 15. 14:34","title":"Öt koronavírusost találtak a Szeged kézilabdacsapatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f08dda0-3902-4a28-99af-11c556ef304f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A digitális világban a titkosítás az egyetlen módja annak, hogy ellenőrizni, hitelesíteni és megvédeni lehessen a felhasználó adatait. A felelősség az appok fejlesztőié, de mintha nem igazán foglalkoznának ezzel.","shortLead":"A digitális világban a titkosítás az egyetlen módja annak, hogy ellenőrizni, hitelesíteni és megvédeni lehessen...","id":"20200915_crylogger_eszkoz_androidos_appok_titkositasanak_ellenorzesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f08dda0-3902-4a28-99af-11c556ef304f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6b53f0-3fc1-45ae-a741-dd9892458cd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_crylogger_eszkoz_androidos_appok_titkositasanak_ellenorzesere","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:03","title":"Letöltöttek 2148 androidos appot, 306-ban találtak egy biztonsági problémát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b200c8-0630-4532-a7e9-3d39983307ad","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Négy éve a konzervatív keresztény mozgalom vezetői közül Jerry Falwell állt elsőként a nem éppen a Biblia tanításai szerint élő Donald Trump mögé. Mostani magánéleti és pénzügyi botránya a legrosszabbkor jöttek az újraválasztásáért küzdő elnöknek. Különösen, hogy exügyvédje, Michael Cohen új könyvében azt állítja, már 2016-ban is egy potenciális szexbotrány eltussolásáért cserébe támogatta őt a vallási véleményvezér.","shortLead":"Négy éve a konzervatív keresztény mozgalom vezetői közül Jerry Falwell állt elsőként a nem éppen a Biblia tanításai...","id":"20200914_Trump_kereszteny_szovetsegesenek_szentharomsaga_szex_penz_jacht","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32b200c8-0630-4532-a7e9-3d39983307ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc14902-fb9f-41f4-ac36-521073f8ae32","keywords":null,"link":"/360/20200914_Trump_kereszteny_szovetsegesenek_szentharomsaga_szex_penz_jacht","timestamp":"2020. szeptember. 14. 13:00","title":"Trump keresztény szövetségesének szentháromsága: szex, pénz, jacht","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4793be4d-188a-4984-996b-4c725ea040c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vizsgálják a maradványokat.","shortLead":"Vizsgálják a maradványokat.","id":"20200915_Egy_vallasi_szektahoz_kapcsolhato_az_a_tomegsir_amelyet_Panamaban_fedeztek_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4793be4d-188a-4984-996b-4c725ea040c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b8382d-9330-4318-ac4f-d111f73bc437","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Egy_vallasi_szektahoz_kapcsolhato_az_a_tomegsir_amelyet_Panamaban_fedeztek_fel","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:50","title":"Egy vallási szektához kapcsolható az a tömegsír, amelyet Panamában fedeztek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62cf1c2f-a0f0-4192-944a-6a3ea1d08f30","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, ebből 150 darab készül összesen.","shortLead":"Igaz, ebből 150 darab készül összesen.","id":"20200914_Egy_Porschet_lehetne_venni_a_Aston_Martin_jatekszimulatoranak_aran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62cf1c2f-a0f0-4192-944a-6a3ea1d08f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e3b1fc-1052-4645-b8f3-bf44ffc7db0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_Egy_Porschet_lehetne_venni_a_Aston_Martin_jatekszimulatoranak_aran","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:32","title":"Egy Porschét lehetne venni a Aston Martin játékszimulátorának árán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]