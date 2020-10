Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a56ccf39-fa04-425c-abec-421eb7d85191","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A dunaszerdahelyi focicsapat reméli, a gyorsan elvégezhető antigéntesztek lehetősége megmenti a sportot is.","shortLead":"A dunaszerdahelyi focicsapat reméli, a gyorsan elvégezhető antigéntesztek lehetősége megmenti a sportot is.","id":"20201021_dac_dunaszerdahely_slovan_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a56ccf39-fa04-425c-abec-421eb7d85191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a12f120-1991-495e-8794-8ae58fdc3642","keywords":null,"link":"/sport/20201021_dac_dunaszerdahely_slovan_koronavirus","timestamp":"2020. október. 21. 15:01","title":"Fizeti szurkolói koronavírustesztjét a DAC a vasárnapi örökrangadó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd785f20-718f-4736-a0f5-589bb8f02a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Daróczi Csilla a Rupphegyi utcai telephelyen \"terápiás munkatársként\" dolgozik tovább. 