A miami rendőrség csatlakozva a mellrák elleni országos akcióhoz különleges megjelenésű járőrautóival hívja fel a figyelmet a betegség megelőzésére és a szolidaritásra. A járművek dekorációjának megtervezését egy ismert művészre bízták, akinek milliárdosok állnak sorban a munkáiért.

„Megtiszteltetésnek érzem, hogy partneri viszonyban állhatok a miami rendőrséggel” – ezzel a felvezetővel mutatta be a rendőrautókra került alkotását Romero Britto festőművész, szerigráfus és szobrász, aki nagy világcégeknek reklámkampányaihoz – Walt Disney, Coca-Cola, Pepsi, Absolut Vodka, IBM, Apple, BMW, stb. – is készít színes grafikákat és termékdizájnt. A rózsaszín alapon élénk színekkel, rendőrségi címerrel, a szolidaritást jelképező szalaggal, szívvel és nonfiguratív ábrákkal kipingált autó prototípusát ünnepélyes keretek közt a város rendőrfőnöke Jorge Colina vette át. A rendőrkapitány a művésszel együtt tette meg az első kört az autóval (amire elég nehéz ráhúzni a hivatalos megnevezést, vagyis hogy szolgálati gépjármű), miközben felhangzott a Bad boys (Rossz fiúk) című dal ütemes zenéje a jamaicai Inner Circle együttestől. Ezt a számot gyakran "társítják" az amerikai rendőrséggel.

© Facebook

Úgy a rendőrautón, mint Britto más alkotásain, könnyen felismerhetők a művész jellegzetes stílusjegyei: a kubizmust ötvözi a pop-arttal és a graffitival, s ehhez rendkívül gazdag, élénk színvilágot ad. Az 1989 óta Miamiban élő brazil művész ezzel a sajátos művészi formavilággal nyerte el Michel Roux, az Absolut Vodka egykori elnökének és reklámkampánya szervezőjének tetszését, aki megbízta azzal, hogy tervezze újra a világszerte ismert italmárka palackjának egy limitált számú változatát. A Riói Olimpiai Játékok fő támogatójától, a Coca Colától is kapott hasonló felkérést. A színes olimpiai fáklyákkal diszített kólás palackok az ő műhelyéből kerültek ki. Kapcsolata ismert a Pepsi Colával is. A márka alumínium dobozainak színes mintavilága, ábrái is a Picassóval, Andy Warhollal nem egy esetben párhuzamba hozott Britto alkotásai.

© Facebook

Az extravagáns művészre nemrégiben a floridai Miami Beach-i Tapelia étterem tulajdonosnőjének - nem éppen rekámnak szánt - akciója is felhívta a figyelmet. A nő a porcelánokat is tervező Britto egyik legutóbbi bemutatóján látványosan leejtett egy nagy almát formáló színes porcelánt a földre, miközben ezt kiabálta: „Soha ne gyere az éttermembe, és ne sértsd meg a csapatomat”. Hiába próbálta megakadályozni a művész, a 4800 dollárt érő mestermű összetört. A vendéglős szerint tiszteletlenül viselkedett kollégáival Romero Britto. Az esetről a Twitterre felkerült videó 6,4 milliós nézettséget ért el. Romero Britto cáfolta, hogy bárkivel is tiszteletlenül viselkedett az étteremben, ahol egyébként utoljára 2017-ben járt emlékezete szerint.