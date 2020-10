Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0a88e2a-d3cb-454a-8b5b-34023172d318","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Stabil az EU iránti bizalom, az európaiak arra számítanak, hogy az unió a jövőben helyes döntéseket hoz a járványra reagálva – ez derül ki egy új felmérésből. A magyarok azok közé tartoznak, akik a legelégedettebbek az uniós válaszlépésekkel.","shortLead":"Stabil az EU iránti bizalom, az európaiak arra számítanak, hogy az unió a jövőben helyes döntéseket hoz a járványra...","id":"20201023_A_magyarok_nagyon_elegedettek_Brusszellel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0a88e2a-d3cb-454a-8b5b-34023172d318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891e7d54-1bfa-4245-817d-d200df567968","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201023_A_magyarok_nagyon_elegedettek_Brusszellel","timestamp":"2020. október. 23. 18:42","title":"A magyaroknak bejön az EU-járványkezelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d8b193-df35-40b0-b849-4ea26d97f233","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezőket is felelősségre vonnák, ha a résztvevők közül valaki nem visel maszkot.","shortLead":"A szervezőket is felelősségre vonnák, ha a résztvevők közül valaki nem visel maszkot.","id":"20201022_Origo_Rendeletet_fog_kiadni_a_kormany_a_szabadteri_rendezvenyekrol_es_a_sportrendezvenyekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d8b193-df35-40b0-b849-4ea26d97f233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54a0cfd-6cf6-49c6-8798-5baef2b007c2","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_Origo_Rendeletet_fog_kiadni_a_kormany_a_szabadteri_rendezvenyekrol_es_a_sportrendezvenyekrol","timestamp":"2020. október. 22. 18:44","title":"Origo: A kormány kötelezővé tenné a maszkviselést sportrendezvényeken is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5df8989-6f48-45a7-9475-8d02703bb8d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb módosításokat megejthetnek.","shortLead":"Kisebb módosításokat megejthetnek.","id":"20201022_gulyas_gergely_kormanyinfo_valasztasi_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5df8989-6f48-45a7-9475-8d02703bb8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3898d496-3d54-4602-a69e-3cf1ca26c1f9","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_gulyas_gergely_kormanyinfo_valasztasi_torveny","timestamp":"2020. október. 22. 12:53","title":"Gulyás: Jelentősen nem módosítják a választási törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf8affec-f56a-4169-9c38-239e0f4894e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jeff Katzenberg és Meg Whitman, a Quibi alapítója és vezetője 2020 áprilisában indította útjára a szolgáltatást, ami mobilra optimalizált, 5-10 perces tartalmakkal akart nagyot dobni. Azt is elmondták, mi állhat a bukás hátterében.","shortLead":"Jeff Katzenberg és Meg Whitman, a Quibi alapítója és vezetője 2020 áprilisában indította útjára a szolgáltatást, ami...","id":"20201022_quibi_streaming_szolgaltato_video_streaming_szolgaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf8affec-f56a-4169-9c38-239e0f4894e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbfb571-a55a-4a2b-8064-60218eddc5c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_quibi_streaming_szolgaltato_video_streaming_szolgaltas","timestamp":"2020. október. 22. 19:03","title":"Nem jött be az ötlet: fél év után lehúzza a rolót a mobilos Netflix, a Quibi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4a02f5-833e-4445-ba86-17463f0660a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az idegengyűlölő párt korábban a törvényhozás harmadik legerősebb ereje volt, a legutóbbi választásokon viszont még a parlamentbe sem jutott be.","shortLead":"Az idegengyűlölő párt korábban a törvényhozás harmadik legerősebb ereje volt, a legutóbbi választásokon viszont még...","id":"20201022_Arany_Hajnal_letartoztatas_Gorogorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb4a02f5-833e-4445-ba86-17463f0660a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a38c4eaa-58d6-4915-9483-731f769c0c3c","keywords":null,"link":"/vilag/20201022_Arany_Hajnal_letartoztatas_Gorogorszag","timestamp":"2020. október. 22. 15:24","title":"Elrendelték a neonáci Arany Hajnal elítélt tagjainak letartóztatását Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5bd389-1b46-4a5c-a9ef-4f94f2dfbd26","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy tizenéves gyerek meghalt, egy másikat életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba Gyöngyösfaluból.","shortLead":"Egy tizenéves gyerek meghalt, egy másikat életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba Gyöngyösfaluból.","id":"20201022_Meghalt_15_eves_vasi_kalandpark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d5bd389-1b46-4a5c-a9ef-4f94f2dfbd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a85622-9843-4591-98e5-3d5396eb723d","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_Meghalt_15_eves_vasi_kalandpark","timestamp":"2020. október. 22. 18:30","title":"Fa dőlt egy iskolás csoportra egy vasi kalandparkban, egy gyerek meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfcb65a-adc9-4b7d-ae76-8d44c13796aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben két motoros halt meg.","shortLead":"A balesetben két motoros halt meg.","id":"20201023_motoros_baleset_dusnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abfcb65a-adc9-4b7d-ae76-8d44c13796aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d953f706-2057-4b00-9cf4-2f81425e4515","keywords":null,"link":"/cegauto/20201023_motoros_baleset_dusnok","timestamp":"2020. október. 23. 18:18","title":"Fotók jöttek a dusnoki motoros tragédiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1e1863-51db-4f11-8582-ca5475d6c3b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De előny sem, ha mégis az lenne, az helytelen.","shortLead":"De előny sem, ha mégis az lenne, az helytelen.","id":"20201022_gulyas_gergely_szaszfalvi_farkas_lenke_genfi_konzul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1e1863-51db-4f11-8582-ca5475d6c3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a01400-eb57-471c-85db-ced2874529d5","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_gulyas_gergely_szaszfalvi_farkas_lenke_genfi_konzul","timestamp":"2020. október. 22. 12:46","title":"Gulyás a genfi konzulról: Nem lehet hátrány, hogy valaki egy képviselő lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]