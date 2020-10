Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"435d102c-0a0d-4c50-baf5-3d80979d2e82","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Felkészülnek a következő termelési évre. ","shortLead":"Felkészülnek a következő termelési évre. ","id":"20201026_kecskemet_mercedes_gyar_leallas_termelesi_szunet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=435d102c-0a0d-4c50-baf5-3d80979d2e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9cb94e6-0071-48fa-9cee-f78332b6f065","keywords":null,"link":"/kkv/20201026_kecskemet_mercedes_gyar_leallas_termelesi_szunet","timestamp":"2020. október. 26. 18:04","title":"Egy hónapra leáll a kecskeméti Mercedes-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7f21cd-62ab-42d9-accc-2b3e858eb6ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány eddigi legrosszabb napján vagyunk túl, ennyi halálos áldozat még soha nem volt Magyarországon. Harmadannyi tesztet sem végeztek, mint amennyi a minimálisan elfogadható lenne, így is több, mint kétezer új fertőzöttet találtak és 1861-gyel nőtt az aktív esetszám.","shortLead":"A járvány eddigi legrosszabb napján vagyunk túl, ennyi halálos áldozat még soha nem volt Magyarországon. Harmadannyi...","id":"20201027_jarvany_koronavirus_szamok_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d7f21cd-62ab-42d9-accc-2b3e858eb6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43435a4-ce5d-47ab-a4eb-a54d78862f10","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_jarvany_koronavirus_szamok_covid","timestamp":"2020. október. 27. 09:27","title":"63 újabb áldozata van a járványnak, 2079 fertőzöttet diagnosztizáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20e6a2b-36d3-4e35-8138-779f7be3259c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Egyenlítő hossza 40 ezer kilométer, eközben volt olyan kamupárt, ami 1 millió kilométernyi megtett utat írt be az elszámolásába - erre is felhívja a figyelmet a Duma Aktuál. Na, de mégsem mehetnek Oszkárral a politikusok a jachtjukig. ","shortLead":"Az Egyenlítő hossza 40 ezer kilométer, eközben volt olyan kamupárt, ami 1 millió kilométernyi megtett utat írt be...","id":"20201026_Duma_Aktual_Kamupartok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c20e6a2b-36d3-4e35-8138-779f7be3259c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b7e9ca-caae-45e8-ba99-9830790ab178","keywords":null,"link":"/360/20201026_Duma_Aktual_Kamupartok","timestamp":"2020. október. 26. 19:00","title":"Duma Aktuál: Annyi benzint számolt el egy kamupárt, hogy multipontokért kapott egy kutat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44537714-8ff9-457b-ae26-f2dd5a410c56","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Pozitív lett Vidnyánszky Attilának, a Nemzeti Színház vezérigazgatójának koronavírustesztje kedden – közölte a Nemzeti Színház az MTI-vel.","shortLead":"Pozitív lett Vidnyánszky Attilának, a Nemzeti Színház vezérigazgatójának koronavírustesztje kedden – közölte a Nemzeti...","id":"20201027_Vidnyanszky_Attila_koronavirusos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44537714-8ff9-457b-ae26-f2dd5a410c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a85f01e-780a-4770-aff0-01fff6a9938e","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_Vidnyanszky_Attila_koronavirusos","timestamp":"2020. október. 27. 16:23","title":"Vidnyánszky Attila koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"831c9cb6-5db6-44cd-96ec-f3f2558819d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár itthon is rendelhető az amerikai izomautó legújabb egyedi kivitele.","shortLead":"Immár itthon is rendelhető az amerikai izomautó legújabb egyedi kivitele.","id":"20201027_magyarorszagon_az_uj_ford_mustang_mach_1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=831c9cb6-5db6-44cd-96ec-f3f2558819d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bfba27-aec3-4f5f-8ad6-8c6c07ab6d1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201027_magyarorszagon_az_uj_ford_mustang_mach_1","timestamp":"2020. október. 27. 06:41","title":"Magyarországon az új Ford Mustang Mach 1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8323fba-533e-4324-b56a-b6c10f15ea26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A migrációért felelős Margaritisz Szkínász elkülöníti magát.","shortLead":"A migrációért felelős Margaritisz Szkínász elkülöníti magát.","id":"20201027_koronavirusos_Margaritisz_Szkinasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8323fba-533e-4324-b56a-b6c10f15ea26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ded705e-0631-4a2d-b896-2b71a5f8e8ac","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_koronavirusos_Margaritisz_Szkinasz","timestamp":"2020. október. 27. 14:51","title":"Koronavírusos az Európai Bizottság alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfff1d7-8482-43a9-9e31-b25890bd0be4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kétszer nagyobb eséllyel küzdenek mentális betegségekkel azok, akik szennyezett levegőjű területeken élnek. ","shortLead":"Kétszer nagyobb eséllyel küzdenek mentális betegségekkel azok, akik szennyezett levegőjű területeken élnek. ","id":"20201026_depresszios_legszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bfff1d7-8482-43a9-9e31-b25890bd0be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef27173f-7e57-47a4-bc4e-7667ea6dd700","keywords":null,"link":"/zhvg/20201026_depresszios_legszennyezes","timestamp":"2020. október. 26. 10:17","title":"Depresszióval küzd? A légszennyezés is lehet az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7d51a3-8250-4301-bba4-75cd1076a740","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tájfun miatt több mint 150 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát.","shortLead":"A tájfun miatt több mint 150 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát.","id":"20201027_tajfun_halalos_aldozat_fulop_szigetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea7d51a3-8250-4301-bba4-75cd1076a740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a168a37-7c69-43fa-a0bd-b843991dfc27","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_tajfun_halalos_aldozat_fulop_szigetek","timestamp":"2020. október. 27. 07:40","title":"Halálos áldozatai is vannak a Fülöp-szigeteken végigsöprő tájfunnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]