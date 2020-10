Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Még ez is előfordulhat, mert az országgyűlés igazságügyi bizottságának hétfői ülésén a kormánypárti többség tárgysorozatba vett – azaz besorolt a megtárgyalandók közé – egy erre vonatkozó MSZP–Párbeszéd-javaslatot.","shortLead":"Még ez is előfordulhat, mert az országgyűlés igazságügyi bizottságának hétfői ülésén a kormánypárti többség...","id":"20201026_ellenzek_civiltorveny_civilek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d9eba2-0767-4a43-89b8-75a1a4be8822","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_ellenzek_civiltorveny_civilek","timestamp":"2020. október. 26. 19:33","title":"Ellenzéki javaslat alapján vonják vissza a civiltörvényt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6bb54a5-945d-4899-8c8f-ad62a90dbb73","c_author":"Domány András","category":"360","description":"Sorozatos tüntetéseken tiltakoznak az amúgy is szigorú lengyel abortusztörvény újabb szigorítása ellen, de a kormány minden jel szerint nem kényszeríthető meghátrálásra. A új szabályozás főleg a szegényeket érinti, mert aki megteheti, megtalálja a módját az abortusznak, ahogy eddig is – külföldön vagy otthon, illegálisan.","shortLead":"Sorozatos tüntetéseken tiltakoznak az amúgy is szigorú lengyel abortusztörvény újabb szigorítása ellen, de a kormány...","id":"20201026_A_nok_pokla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6bb54a5-945d-4899-8c8f-ad62a90dbb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56522ae-49c0-4138-ab52-672e1978b738","keywords":null,"link":"/360/20201026_A_nok_pokla","timestamp":"2020. október. 26. 14:00","title":"A \"nők poklát\" teremtette meg Lengyelországban Jaroslaw Kaczynski és a katolikus egyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előbb csak vásárolták, később már maguk csempészték az országba a kábítószereket. A hatóságok végül 3,4 tonna kendernövényt, 1,4 tonna hasist, különféle fegyvereket és 11 ellopott járművet is lefoglaltak, amikor rajtaütöttek a bűnözői csoporton.","shortLead":"Előbb csak vásárolták, később már maguk csempészték az országba a kábítószereket. A hatóságok végül 3,4 tonna...","id":"20201027_fociultrak_csempesztek_15_tonna_fuvet_lengyelorszagba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f246f70b-02e4-49d3-aa95-9c321951e7d4","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_fociultrak_csempesztek_15_tonna_fuvet_lengyelorszagba","timestamp":"2020. október. 27. 20:38","title":"Fociultrák csempésztek 15 tonna marihuánát Lengyelországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae22e499-ded5-4e3b-bfd3-78ef95c7ec73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgálat végéig felfüggesztették a IV. kerületi intézmény vezetőjét. ","shortLead":"A vizsgálat végéig felfüggesztették a IV. kerületi intézmény vezetőjét. ","id":"20201026_koronavirus_jarvany_baross_utcai_idosotthon_vizsgalat_fovarosi_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae22e499-ded5-4e3b-bfd3-78ef95c7ec73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540dc03c-f6d4-43f5-ae6a-e2eb22e34f7e","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_koronavirus_jarvany_baross_utcai_idosotthon_vizsgalat_fovarosi_onkormanyzat","timestamp":"2020. október. 26. 14:39","title":"Sok benn a koronavírusos, vizsgálat zajlik a Baross utcai idősotthon egyik telephelyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"288c7ff1-99bc-4be9-92ce-c9ea0c44bb48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":" A Spot nevű robotkutyát tudományos céllal vitték a kutatók: megmérte a térség sugárzási szintjét.","shortLead":" A Spot nevű robotkutyát tudományos céllal vitték a kutatók: megmérte a térség sugárzási szintjét.","id":"20201026_csernobil_atomeromu_sport_robotkutya_boston_dynamics","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=288c7ff1-99bc-4be9-92ce-c9ea0c44bb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe57f7f-b519-4e73-92a1-74b5754de677","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_csernobil_atomeromu_sport_robotkutya_boston_dynamics","timestamp":"2020. október. 26. 20:15","title":"Szétnézett Csernobilban az egyik legjobban működő robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634326d7-fb33-4011-b763-fb674a38dd5a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A dalszerző emlékét ápolni hivatott józsefvárosi intézmény működtetője is megalakult. ","shortLead":"A dalszerző emlékét ápolni hivatott józsefvárosi intézmény működtetője is megalakult. ","id":"202043_szenes_muzeum_a_dalszerzo_emlekere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=634326d7-fb33-4011-b763-fb674a38dd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05424c7e-07bb-4166-bb5f-c5623920cf85","keywords":null,"link":"/360/202043_szenes_muzeum_a_dalszerzo_emlekere","timestamp":"2020. október. 26. 12:00","title":"Belátható közelségbe került a Szenes Iván Slágermúzeum megnyitása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukránok pontosan tudják, hogy az EU-ban és a NATO-ban minden tagállam egyetértésére szükség van egy új állam integrációjához, de Ukrajna lemond a magyar támogatásról azzal, hogy két magyar kormánytagot is kitilt – üzent Szijjártó Péter.","shortLead":"Az ukránok pontosan tudják, hogy az EU-ban és a NATO-ban minden tagállam egyetértésére szükség van egy új állam...","id":"20201027_Szijjarto_ukrajna_Eu_nato_kitiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f29a84-6db8-4843-8087-4cfef8ebbe68","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Szijjarto_ukrajna_Eu_nato_kitiltas","timestamp":"2020. október. 27. 08:44","title":"Szijjártó az EU- és NATO-integráció blokkolásával fenyegeti Ukrajnát két magyar kormánytag kitiltása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ad53b3-0011-400e-8275-5284cd06dbb7","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Simon Sinek fontos megállapítása, miszerint “az ügyfelek nem fogják szeretni a vállalatot, ameddig a munkatársak nem szeretik azt”, jól összefoglalja, mennyire szoros kapcsolatban áll egymással az ügyfélélmény (CX) és a munkavállalói élmény (EX). A külső pozitív ügyfélélmény csak a belső, pozitív dolgozói élményt követően jelenhet meg. ","shortLead":"Simon Sinek fontos megállapítása, miszerint “az ügyfelek nem fogják szeretni a vállalatot, ameddig a munkatársak nem...","id":"20201027_Agilis_munkavallaloi_elmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58ad53b3-0011-400e-8275-5284cd06dbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d841d4-3d3a-41cb-91fe-f6faa69d2705","keywords":null,"link":"/brandchannel/20201027_Agilis_munkavallaloi_elmeny","timestamp":"2020. október. 27. 15:00","title":"Agilis munkavállalói élmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"}]